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Финляндия еще на месяц продлила запрет на пересечение границы с Россией (1)

rus.postimees.ee
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Глава МВД Финляндии Мари Рантанен (справа) и премьер-министр Петтери Орпо (слева) объявляют о закрытии с 18 ноября четырех КПП на границе с Россией, 16 ноября 2023 года.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен (справа) и премьер-министр Петтери Орпо (слева) объявляют о закрытии с 18 ноября четырех КПП на границе с Россией, 16 ноября 2023 года. Фото: EPA / KIMMO BRANDT

Правительство Финляндии приняло решение продлить запрет на работу погранпереходов на границе с Россией. Новая дата окончания простоя КПП - 11 февраля 2024 года.

Кабинет министров Петтери Орпо на общем собрании 11 января принял решение продлить ограничения на финско-российской границе. Об этом на специальной пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

«Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии», - цитирует объяснение Рантанен издание Yle.

Новое ограничение будет действовать до 11 февраля.

При этом глава МВД отметила, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и обладателях паспортов двух стран, но со стороны России не произошло никаких изменений, и угроза гибридного влияния сохраняется.

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10 января финские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что новый запрет на работу погранпереходов может быть бессрочным.

О том, что граница не откроется 15 января, когда истекал прежний дедлайн, Петтери Орпо дал понять еще 9 января.

Правительство Финляндии закрыло погранпереходы на восточной границе в середине ноября 2023 года, ссылаясь на миграционное давление с территории РФ. 14 декабря были открыты два из КПП, но уже 15 декабря их закрыли снова, т.к. в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища.

О том, как закрытие границ повлияло на пассажирские и грузовые потоки, Rus.Postimees рассказывал в конце 2023 года. Читайте наши материалы: «Однозначно дороже», или Цена «удара в спину», и «Как умирает транзит из ЕС в Россию после закрытия границ Финляндии».

В декабре 2023 года Rus.Postimees рассказал, какие погранпереходы на восточной границе Эстонии предпочитают иностранцы, которых можно считать участниками «миграционного давления», откуда они приезжают и сколько их всего.

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