В четверг, 18 января, НАТО объявило о начале своих крупнейших за последние десятилетия военных учений на следующей неделе, в которых примут участие 90 000 солдат и в ходе которых в течение нескольких месяцев будет тестироваться способность союзников к действиям в возможном конфликте с противником, подобным России.
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НАТО начинает самое крупное военное учение за последние десятилетия, в котором примут участие 90 000 солдат
Учения Steadfast Defender 2024 продлятся до конца мая и в них примут участие подразделения из всех 31 стран-членов НАТО и страны-кандидата Швеции, заявил главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи.