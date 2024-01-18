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НАТО начинает самое крупное военное учение за последние десятилетия, в котором примут участие 90 000 солдат

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Американский генерал Кристофер Каволи, командующий союзными войсками НАТО в Европе, адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, и генерал Крис Бадиа, командующий Объединенным командованием по трансформации, во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, четверг, 18 января 2024 года.
Американский генерал Кристофер Каволи, командующий союзными войсками НАТО в Европе, адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, и генерал Крис Бадиа, командующий Объединенным командованием по трансформации, во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, четверг, 18 января 2024 года. Фото: Virginia Mayo

В четверг, 18 января, НАТО объявило о начале своих крупнейших за последние десятилетия военных учений на следующей неделе, в которых примут участие 90 000 солдат и в ходе которых в течение нескольких месяцев будет тестироваться способность союзников к действиям в возможном конфликте с противником, подобным России.

Учения Steadfast Defender 2024 продлятся до конца мая и в них примут участие подразделения из всех 31 стран-членов НАТО и страны-кандидата Швеции, заявил главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи.

Учения, состоящие из серии меньших отдельных маневров, будут проходить от Северной Америки до восточного фланга НАТО недалеко от российской границы. В них примут участие 50 военно-морских кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин.

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