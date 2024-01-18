НАТО начинает самое крупное военное учение за последние десятилетия, в котором примут участие 90 000 солдат

Американский генерал Кристофер Каволи, командующий союзными войсками НАТО в Европе, адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, и генерал Крис Бадиа, командующий Объединенным командованием по трансформации, во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, четверг, 18 января 2024 года.

В четверг, 18 января, НАТО объявило о начале своих крупнейших за последние десятилетия военных учений на следующей неделе, в которых примут участие 90 000 солдат и в ходе которых в течение нескольких месяцев будет тестироваться способность союзников к действиям в возможном конфликте с противником, подобным России.