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СМИ: западные разведки считают, что война в Украине продлится еще не менее двух лет

rus.postimees.ee
Обновлено 20 января 2024, 19:43
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Украинский солдат идет в Авдеевку, место тяжелых боев с российскими войсками в Донецкой области, Украина, вторник, 25 апреля 2023 года.
Украинский солдат идет в Авдеевку, место тяжелых боев с российскими войсками в Донецкой области, Украина, вторник, 25 апреля 2023 года. Фото: AP Photo/Libkos

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 696-го дня войны, 20 января.

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