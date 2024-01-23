Определились номинанты на журналистские премии Фонда Яана Тыниссона для сотрудников Postimees

Оценочные комиссии, занимающиеся рассмотрением материалов-претендентов на медиапремии Фонда Яна Тыниссона, завершили первый этап своей работы, что означает, что определены финалисты в 18 отраслевых номинациях.
В номинации «Лучшее мнение на русском языке» тремя финалистами стали:
Диана Харламова (серия из трех статей о Нарве). «Вчера Россия ожила на пороге Нарвы, но вызвала только стыд и горечь», «Нарвитяне и нарвачи: в чем разница?», «"Ты что, рехнулась?": как я переехала в Нарву и выжила».
Ян Левченко. «Кая Каллас не самурай, харакири не будет: скандал с премьер-министром выявил механизм выживания страны».
Павел Соболев. «Может ли одна фотография лишить эстонский футбол объединяющей роли в эстонском обществе?».
В номинации «Лучшая статья на русском языке» на премию претендуют:
Анастасия Тидо. «Самая известная в Эстонии беженка действовала в интересах России. В Украине она внесена в базы предателей».
Наталия Гребнева. «Позывной «Алиса»: в Эстонии официально работает российский шпион».
Светалана Карабут. «"Страшно стало, когда потушили": женщина спасла из горящего дома пятерых детей и 25 собак».
В номинации «Сетевой волк года» в число финалистов отобраны:
Трийн Пальмпуу. Страстный сетевой волк в редакции онлайн-проектов
Сийм Каазик, Карл Михкель Эллер, Хенри Ляэне. Серия историй, связанных с гибелью автогонщика Крейга Брина
Брита-Мария Алас, Кристофер Алоэ, Карлос Клейманн, Кюлли Каппер, Маргус Паалисте. Освещение мятежа ЧВК «Вагнер»
Номинация «Сетевое решение года»:
Хелери Курис, Аарне Сеппель, Хардо Кампус. Приложение для сбора и отображения результатов выборов в Рийгикогу
Яанус Пийрсалу, Хелери Курис, Юрий Ларин, Светлана Хориева. Истории депортированных украинских детей
Аарее Сеппель, Хелери Курис. Калькулятор автоналога
Лучшая расследовательская история Postimees:
Марек Кууль, Лийна Лакс. Серия статей о подозрительных сделках стартапа Eurora
Маргус Мартин, Микк Салу, Мейнхард Пулк, Юлле Харью, Маргус Ханно Муракас. Сомнительные сделки Slava Ukraini
Катрин Луст. Истории о голодавшем в доме попечения Ааво на Elu24 и в Kuuuurija
Лучшее мнение в Postimees:
Аго Раудсепп. «"Это война Путина, нас она не касается", или как освещать Россию»
Сергей Метлев. Серия статей-мнений о «русском вопросе»
Микк Салу. «Эстонские общественные деятели на службе у пропаганды ХАМАС. В чем же тут дело?»
Лучший репортажный материал в Postimees:
Анастасия Тидо. Серия «Postimees в Израиле»
Андрус Карнау. Серия статей о школе Метскюла
Александра Саарнийт. «Мать чуть не потеряла двоих детей из-за издевательств в школе: "наверное, на всю жизнь останется страх перед тем, что будет дальше"».
Лучшая новостная или расследовательская история в уездных изданиях:
Марко Суурмяги. «Государство тратит десятки тысяч евро, чтобы провести скоростной интернет в заброшенные сараи», «Государство отказалось от непонятного проекта поддержки на 45 000 евро и пустые сараи останутся без скоростного интернета»
Маариус Сувисте. Серия статей о загрязнении колодезной воды в деревне Выыпсу
Юри Саар. Серия статей о проблемах тематического парка Tartu lodjakoda
Лучшая статья в жанре мнения в уездных изданиях:
Айме Йыги. «Кто удлиняет день? Твой первый утренний водитель автобуса»
Вейко Ояперв. «Не только здоровое сердце и зрение»
Март Рауба. «Кто позвал Ааду на праздник?»
Лучшая репортажная история в уездных изданиях:
Арвед Брейдакс. «Украинскую мать, пытавшуюся спасти ребенка из России, вышвырнули в Эстонию»
Айме Йыги. «Кран номер 2. Валентина Мельникова и ее жизнь посреди неба и облаков»
Мерит Мянни. «Я и раньше знал, что если постараюсь, то справлюсь»
Лучшие фото:
Лучшая новостная фотография - Майлийз Оллино
Лучшая потретная фотография - Ээро Вабамяги
Лучшая репортажная фотография - Эрик Прозес
Лучшая спортивная фотография - Тайро Луттер
Лучший видеопроект/видеоистория:
Лучшая видеоистория: серия ностальгических видео 1990-х годов. Автор - Юрген Пуйстая.
Лучшая анимация: нарушения на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси. Автор - Мадис Вельтман.
Лучший продакшн: серия «Что нового?» на Postimees TV. Ведущий, редактор, продюсер - Март Нормет. Соведущие - Лоора-Элизабет Ломп и Брита-Мария Алас. Продюсер - Расмус Пуксманн.
Номинация «Оформление года»:
Тоомас Эрапарт, оформление материала «Раквереский юноша в Советской армии застрелил насмерть сослуживца»
Кайдо Кельп, оформление материала «След Мики-Мауса»
Лии Раннику, оформление материала «На Рождество домой»
Номинация «Литературный редактор года»:
Мерике Парве, литредактор-корректор Virumaa Teataja
Эне Нагельмаа, литредактор-корректор Tartu Postimees
Марис Йыкс, старший литредактор-корректор Postimees
Лучший телеведущий:
Кейли Сюкиайнен
Юри Бучаков
Майя Виленчик
Лучший радиожурналист:
Тимо Тарве, ведущий-редактор Kuku raadio
Неэме Рауд, ведущий-редактор Kuku raadio
Тийу Соммер, ведущий-редактор Elmari raadio
Лучший теле- и радиопродюсер:
Пеэтер Теэдла, руководитель по развитию и расследованиям
Мартин Корью, генеральный продюсер телеканалов
Майли Валгепеа, старший продюсер Kuku raadio
Телевизионный деятель года:
Моона-Лийза Мянд, режиссер программы Reporter и редактор программы Täistund
Кайя Унас, продюсер программы Õhtu!
Индрек Симм, режиссер программы Täistund
Торжественное вручение наград в перечисленных номинациях состоится 2 февраля в доме Postimees.
Лауреаты премии «Молодой журналист года» и премии Яана Тыниссона в области журналистики будут объявлены на обеде лидеров общественного мнения Postimees 6 февраля.