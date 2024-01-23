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Определились номинанты на журналистские премии Фонда Яана Тыниссона для сотрудников Postimees

Postimees
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Призы Фонда Яана Тыниссона вручаются с 2020 года.
Призы Фонда Яана Тыниссона вручаются с 2020 года. Фото: Мадис Вельтман

Оценочные комиссии, занимающиеся рассмотрением материалов-претендентов на медиапремии Фонда Яна Тыниссона, завершили первый этап своей работы, что означает, что определены финалисты в 18 отраслевых номинациях.

В номинации «Лучшее мнение на русском языке» тремя финалистами стали:

Диана Харламова (серия из трех статей о Нарве). «Вчера Россия ожила на пороге Нарвы, но вызвала только стыд и горечь», «Нарвитяне и нарвачи: в чем разница?», «"Ты что, рехнулась?": как я переехала в Нарву и выжила».

Ян Левченко. «Кая Каллас не самурай, харакири не будет: скандал с премьер-министром выявил механизм выживания страны».

Павел Соболев. «Может ли одна фотография лишить эстонский футбол объединяющей роли в эстонском обществе?».

В номинации «Лучшая статья на русском языке» на премию претендуют:

Анастасия Тидо. «Самая известная в Эстонии беженка действовала в интересах России. В Украине она внесена в базы предателей».

Наталия Гребнева. «Позывной «Алиса»: в Эстонии официально работает российский шпион».

Светалана Карабут. «"Страшно стало, когда потушили": женщина спасла из горящего дома пятерых детей и 25 собак».

В номинации «Сетевой волк года» в число финалистов отобраны:

Трийн Пальмпуу. Страстный сетевой волк в редакции онлайн-проектов

Сийм Каазик, Карл Михкель Эллер, Хенри Ляэне. Серия историй, связанных с гибелью автогонщика Крейга Брина

Брита-Мария Алас, Кристофер Алоэ, Карлос Клейманн, Кюлли Каппер, Маргус Паалисте. Освещение мятежа ЧВК «Вагнер»

Номинация «Сетевое решение года»:

Хелери Курис, Аарне Сеппель, Хардо Кампус. Приложение для сбора и отображения результатов выборов в Рийгикогу

Яанус Пийрсалу, Хелери Курис, Юрий Ларин, Светлана Хориева. Истории депортированных украинских детей

Аарее Сеппель, Хелери Курис. Калькулятор автоналога

Лучшая расследовательская история Postimees:

Марек Кууль, Лийна Лакс. Серия статей о подозрительных сделках стартапа Eurora

Маргус Мартин, Микк Салу, Мейнхард Пулк, Юлле Харью, Маргус Ханно Муракас. Сомнительные сделки Slava Ukraini

Катрин Луст. Истории о голодавшем в доме попечения Ааво на Elu24 и в Kuuuurija

Лучшее мнение в Postimees:

Аго Раудсепп. «"Это война Путина, нас она не касается", или как освещать Россию»

Сергей Метлев. Серия статей-мнений о «русском вопросе»

Микк Салу. «Эстонские общественные деятели на службе у пропаганды ХАМАС. В чем же тут дело?»

Лучший репортажный материал в Postimees:

Анастасия Тидо. Серия «Postimees в Израиле»

Андрус Карнау. Серия статей о школе Метскюла

Александра Саарнийт. «Мать чуть не потеряла двоих детей из-за издевательств в школе: "наверное, на всю жизнь останется страх перед тем, что будет дальше"».

Лучшая новостная или расследовательская история в уездных изданиях:

Марко Суурмяги. «Государство тратит десятки тысяч евро, чтобы провести скоростной интернет в заброшенные сараи», «Государство отказалось от непонятного проекта поддержки на 45 000 евро и пустые сараи останутся без скоростного интернета»

Маариус Сувисте. Серия статей о загрязнении колодезной воды в деревне Выыпсу

Юри Саар. Серия статей о проблемах тематического парка Tartu lodjakoda

Лучшая статья в жанре мнения в уездных изданиях:

Айме Йыги. «Кто удлиняет день? Твой первый утренний водитель автобуса»

Вейко Ояперв. «Не только здоровое сердце и зрение»

Март Рауба. «Кто позвал Ааду на праздник?»

Лучшая репортажная история в уездных изданиях:

Арвед Брейдакс. «Украинскую мать, пытавшуюся спасти ребенка из России, вышвырнули в Эстонию»

Айме Йыги. «Кран номер 2. Валентина Мельникова и ее жизнь посреди неба и облаков»

Мерит Мянни. «Я и раньше знал, что если постараюсь, то справлюсь»

Лучшие фото:

Лучшая новостная фотография - Майлийз Оллино

Лучшая потретная фотография - Ээро Вабамяги

Лучшая репортажная фотография - Эрик Прозес

Лучшая спортивная фотография - Тайро Луттер

Лучший видеопроект/видеоистория:

Лучшая видеоистория: серия ностальгических видео 1990-х годов. Автор - Юрген Пуйстая.

Лучшая анимация: нарушения на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси. Автор - Мадис Вельтман.

Лучший продакшн: серия «Что нового?» на Postimees TV. Ведущий, редактор, продюсер - Март Нормет. Соведущие - Лоора-Элизабет Ломп и Брита-Мария Алас. Продюсер - Расмус Пуксманн.

Номинация «Оформление года»:

Тоомас Эрапарт, оформление материала «Раквереский юноша в Советской армии застрелил насмерть сослуживца»

Кайдо Кельп, оформление материала «След Мики-Мауса»

Лии Раннику, оформление материала «На Рождество домой»

Номинация «Литературный редактор года»:

Мерике Парве, литредактор-корректор Virumaa Teataja

Эне Нагельмаа, литредактор-корректор Tartu Postimees

Марис Йыкс, старший литредактор-корректор Postimees

Лучший телеведущий:

Кейли Сюкиайнен

Юри Бучаков

Майя Виленчик

Лучший радиожурналист:

Тимо Тарве, ведущий-редактор Kuku raadio

Неэме Рауд, ведущий-редактор Kuku raadio

Тийу Соммер, ведущий-редактор Elmari raadio

Лучший теле- и радиопродюсер:

Пеэтер Теэдла, руководитель по развитию и расследованиям

Мартин Корью, генеральный продюсер телеканалов

Майли Валгепеа, старший продюсер Kuku raadio

Телевизионный деятель года:

Моона-Лийза Мянд, режиссер программы Reporter и редактор программы Täistund

Кайя Унас, продюсер программы Õhtu!

Индрек Симм, режиссер программы Täistund

Торжественное вручение наград в перечисленных номинациях состоится 2 февраля в доме Postimees.

Лауреаты премии «Молодой журналист года» и премии Яана Тыниссона в области журналистики будут объявлены на обеде лидеров общественного мнения Postimees 6 февраля.

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