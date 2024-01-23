Определились номинанты на журналистские премии Фонда Яана Тыниссона для сотрудников Postimees

Аарее Сеппель, Хелери Курис. Калькулятор автоналога

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Марек Кууль, Лийна Лакс. Серия статей о подозрительных сделках стартапа Eurora

Маргус Мартин, Микк Салу, Мейнхард Пулк, Юлле Харью, Маргус Ханно Муракас. Сомнительные сделки Slava Ukraini

Катрин Луст. Истории о голодавшем в доме попечения Ааво на Elu24 и в Kuuuurija

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Марко Суурмяги. «Государство тратит десятки тысяч евро, чтобы провести скоростной интернет в заброшенные сараи», «Государство отказалось от непонятного проекта поддержки на 45 000 евро и пустые сараи останутся без скоростного интернета»

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