С февраля закрывается погранпереход в Ивангороде для автомобилей

В августе прошлого года Rus.Postimees пообщался с теми, кто продолжает ездить в Россию сегодня. Большинство практикующих визиты в РФ категорически отказались рассказывать о своих целях даже анонимно. Но ответы тех, кто с нами поговорил, укладываются в несколько причин – родственники, Санкт-Петербург и его культурные достопримечательности, медицина.

Начальник пограничного пункта в Нарве Марек Лийва несколько философски признал, что мир уже не тот, что раньше. По его словам, переломный момент наступил десять лет назад, когда Россия вторглась на Донбасс и присоединила Крым. Нагрузка на пограничников, которые ранее фиксировали около четырех миллионов пересечений границы, не сравнима с сегодняшней.

Через погранпункт в Нарве ежедневно проходит в среднем четыре тысячи человек. Многие из них - обычные мешочники, описал Лийва. Под мешочниками он подразумевает частный перевоз через границу товаров, на которые не распространяются санкции. Сигареты и алкоголь, например, в этот список не попадают. Лийва отметил, что так Эстония пропагандирует здоровый образ жизни.

«Перевозятся продукты питания повседневного спроса и одежда», - перечислил он, добавив, что нередко в багажнике автомобиля можно обнаружить большое количество хлебобулочных изделий: хлеб и выпечку, пирожные и торты.