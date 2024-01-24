С февраля закрывается погранпереход в Ивангороде для автомобилей

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 ноября подписал распоряжение, которое с 1 февраля 2024 года закрывает автомобильный пункт пропуска через границу в Ивангороде.
«Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область)», - сказано в распоряжении Михаила Мишустина.
Решение носит временный характер. Движение автотранспорта прекращается «на период реконструкции». Мишустин отмечает, что «пешеходная составляющая» из запрета на пересечение границы исключается.
Также 4 января этого года на пресс-конференции правительства министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») подтвердил эту информацию. По его словам, Россия направила в Министерство иностранных дел ноту в связи с закрытием пограничного перехода в Ивангороде.
«Для пешеходов пограничный переход останется открытым», - сказал Цахкна, добавив, что, согласно российской ноте, ремонт пограничного перехода в Ивангороде продлится до конца 2025 года.
«Посмотрим, что будет дальше. Со своей стороны, мы продолжим нормальную работу на границе», - добавил Цахкна.
В ночь на 17 ноября на мосту в Нарве, который является пограничным переходом между Эстонией и Россией, очевидцы заметили появление грузовика с пирамидальными глыбами. Так называемые «зубы дракона» обычно используются как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники.
«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», - пояснил Rus.Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.
В августе прошлого года Rus.Postimees пообщался с теми, кто продолжает ездить в Россию сегодня. Большинство практикующих визиты в РФ категорически отказались рассказывать о своих целях даже анонимно. Но ответы тех, кто с нами поговорил, укладываются в несколько причин – родственники, Санкт-Петербург и его культурные достопримечательности, медицина.
Начальник пограничного пункта в Нарве Марек Лийва несколько философски признал, что мир уже не тот, что раньше. По его словам, переломный момент наступил десять лет назад, когда Россия вторглась на Донбасс и присоединила Крым. Нагрузка на пограничников, которые ранее фиксировали около четырех миллионов пересечений границы, не сравнима с сегодняшней.
Через погранпункт в Нарве ежедневно проходит в среднем четыре тысячи человек. Многие из них - обычные мешочники, описал Лийва. Под мешочниками он подразумевает частный перевоз через границу товаров, на которые не распространяются санкции. Сигареты и алкоголь, например, в этот список не попадают. Лийва отметил, что так Эстония пропагандирует здоровый образ жизни.
«Перевозятся продукты питания повседневного спроса и одежда», - перечислил он, добавив, что нередко в багажнике автомобиля можно обнаружить большое количество хлебобулочных изделий: хлеб и выпечку, пирожные и торты.
Эстонские пограничники минимально контактируют с коллегами из России. «Мы общаемся очень редко и только в случаях, связанных с охраной границы», - сказал Лийва, отметив, что основной формой общения сейчас является электронная почта. «У нас нет прямых контактов. Если происходит срочное важное событие, как, например, в четверг, или какое-то нарушение, мы звоним и разъясняем ситуацию».
Нынешний руководитель полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон ранее заявил, что поездки жителей Эстонии в РФ являются серьезной угрозой безопасности.
«В самой большой опасности находятся те, кто ездит в Россию именно потому, что вербовка теперь преимущественно происходит там, - сказал контрразведчик в мае. - За Эстонией можно очень успешно следить из Брюсселя, Берлина, Осло. Если все европейские службы будут активно сотрудничать, образуя единый фронт, это укрепит и эстонское государство».
Министерство иностранных дел также рекомендовало полностью воздержаться от поездок в Россию: «Мы рекомендуем полностью избегать поездок в Россию. Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просим взвесить необходимость пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию».
«В связи с миграционным давлением Эстония может временно закрыть свои пограничные пункты с коротким сроком предварительного уведомления, и тогда возвращение в Эстонию через эти пункты станет невозможным», - объяснил МИД.
«Поэтому важный сигнал для всех жителей нашей страны, что если Эстония временно закроет свою границу, то те, кто находится в России, не смогут вернуться. И поэтому есть очень четкая рекомендация не ездить в Россию. Потому что мы не знаем, когда миграционное давление на наши границы может возрасти до такой степени, что нам придется временно закрыть границы. Но у нас есть такая готовность, и этим руководит Министерство внутренних дел», - сказал Цахкна.