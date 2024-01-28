НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Забастовка учителей, повторное решение о выдаче США криптодельцов, триумф эстонского юниора на чемпионате мира

Забастовка педагогов

В понедельник, 22 января, стартовала всеэстонская забастовка учителей, уже в первый день которой бастовали более 18 000 учителей в более 800 образовательных учреждений по всей стране.

Основное требование забастовки - установить минимальную заработную плату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро в месяц.

В четверг на заседании кабинета министров правительство Каи Каллас не достигло согласия по вопросу заработной платы учителей. Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что не было достигнуто соглашение о дополнительных 10,8 млн евро на повышение зарплат учителям в этом году.

Стало известно, что Cоюз работников образования в настоящее время ведет переговоры с предпринимателями и профсоюзами, которые выразили желание поддержать забастовочный фонд учителей денежными средствами. Это означает, что учителя могут бастовать дольше, не беспокоясь о том, как прокормить семью.

Реэмо Вольтри. Фото: Sander Ilvest

Также в четверг вечером глава союза Реэмо Вольтри подтвердил, что педагоги идут до конца, и бессрочная забастовка продолжится. Вольтри заявил Postimees, что забастовку можно было бы остановить, если бы правительство предложило разумные решения, но этого не было сделано.

Новое решение об экстрадиции Турыгина и Потапенко

Правительство Эстонии в четверг повторно приняло решение выдать США обвиняющихся в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег криптобизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.