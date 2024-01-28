Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали начавшаяся в понедельник общегосударственная забастовка учителей, повторное принятие правительством решения о выдаче США криптобизнесменов Турыгина и Потапенко, а также триумфальное выступление на мировом юниорском первенстве Олле Ильмара Яама.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Забастовка учителей, повторное решение о выдаче США криптодельцов, триумф эстонского юниора на чемпионате мира
Забастовка педагогов
В понедельник, 22 января, стартовала всеэстонская забастовка учителей, уже в первый день которой бастовали более 18 000 учителей в более 800 образовательных учреждений по всей стране.
Основное требование забастовки - установить минимальную заработную плату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро в месяц.
В четверг на заседании кабинета министров правительство Каи Каллас не достигло согласия по вопросу заработной платы учителей. Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что не было достигнуто соглашение о дополнительных 10,8 млн евро на повышение зарплат учителям в этом году.
Стало известно, что Cоюз работников образования в настоящее время ведет переговоры с предпринимателями и профсоюзами, которые выразили желание поддержать забастовочный фонд учителей денежными средствами. Это означает, что учителя могут бастовать дольше, не беспокоясь о том, как прокормить семью.
Также в четверг вечером глава союза Реэмо Вольтри подтвердил, что педагоги идут до конца, и бессрочная забастовка продолжится. Вольтри заявил Postimees, что забастовку можно было бы остановить, если бы правительство предложило разумные решения, но этого не было сделано.
Новое решение об экстрадиции Турыгина и Потапенко
Правительство Эстонии в четверг повторно приняло решение выдать США обвиняющихся в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег криптобизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.
Правительство приняло такое решение уже второй раз: первый раз это произошло 7 сентября прошлого года, но 28 ноября Таллиннский окружной суд аннулировал его, в том числе отметив, что правительство в процессе принятия решения не изучило такое важное обстоятельство, как условия содержания в США.
По оценке Министерства юстиции, собрано достаточно доказательств, чтобы убедиться, что связанное с экстрадицией нарушение основных прав лиц не будет непропорциональным.
Очередная война EKRE с русским языком
Парламентская фракция EKRE в понедельник потребовала закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, различных министерств и подведомственных им учреждений.
Это предусматривает проект решения, который фракция EKRE передала в парламентское производство.
Инициатива предусматривает, что Рийгикогу обратится к правительству с официальным требованием упразднить русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений.
Новая информация о закрытии погранпункта Нарва-Ивангород
В четверг стало известно, что Россия может закрыть погранпункт Нарва-Ивангород на более длительный срок, чем ранее предполагалось.
Глава таможенной службы Северо-Западного таможенного управления России Александр Виноградов заявил, пограничный пункт Нарва-Ивангород между Эстонией и Россией будет закрыт примерно на два с половиной года. До сих пор Эстония получала информацию от России, что пограничный пункт, вероятно, останется закрытым до конца 2025 года. Если озвученный Виноградовым срок закрытия в два с половиной года окажется верным, пограничный пункт снова откроется только в середине 2026 года.
В связи с началом реконструкционных работ со стороны России пограничный пункт Нарва-Ивангород будет закрыт для автомобилей с 1 февраля. Для пешеходов пограничный пункт останется открытым.
Три золота на юниорском чемпионате мира
Эстонский спортсмен Олле Ильмар Яама в среду завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров по лыжному ориентированию в австрийском Рамзау, что стало уже второй его золотой медалью на этих соревнованиях.
Днем ранее Яама стал чемпионом мира среди юниоров на спринтерской дистанции.
В субботу Яама стал трехкратным чемпионом этих соревнований. Это произошло после того, как сборная Эстонии в составе Тимо Кудре, Криса Маркуса Крахва и Олле Ильмара Яама выиграла эстафету на чемпионате мира по лыжному ориентированию среди юниоров в Рамзау.