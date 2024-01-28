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НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Забастовка учителей, повторное решение о выдаче США криптодельцов, триумф эстонского юниора на чемпионате мира

rus.postimees.ee
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Кая Каллас, Реэмо Вольтри, Кристина Каллас.
Кая Каллас, Реэмо Вольтри, Кристина Каллас. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали начавшаяся в понедельник общегосударственная забастовка учителей, повторное принятие правительством решения о выдаче США криптобизнесменов Турыгина и Потапенко, а также триумфальное выступление на мировом юниорском первенстве Олле Ильмара Яама.

Забастовка педагогов

В понедельник, 22 января, стартовала всеэстонская забастовка учителей, уже в первый день которой бастовали более 18 000 учителей в более 800 образовательных учреждений по всей стране.

Основное требование забастовки - установить минимальную заработную плату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро в месяц.

В четверг на заседании кабинета министров правительство Каи Каллас не достигло согласия по вопросу заработной платы учителей. Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что не было достигнуто соглашение о дополнительных 10,8 млн евро на повышение зарплат учителям в этом году.

Стало известно, что Cоюз работников образования в настоящее время ведет переговоры с предпринимателями и профсоюзами, которые выразили желание поддержать забастовочный фонд учителей денежными средствами. Это означает, что учителя могут бастовать дольше, не беспокоясь о том, как прокормить семью.

Реэмо Вольтри.
Реэмо Вольтри. Фото: Sander Ilvest

Также в четверг вечером глава союза Реэмо Вольтри подтвердил, что педагоги идут до конца, и бессрочная забастовка продолжится. Вольтри заявил Postimees, что забастовку можно было бы остановить, если бы правительство предложило разумные решения, но этого не было сделано.

Новое решение об экстрадиции Турыгина и Потапенко

Правительство Эстонии в четверг повторно приняло решение выдать США обвиняющихся в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег криптобизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.

Правительство приняло такое решение уже второй раз: первый раз это произошло 7 сентября прошлого года, но 28 ноября Таллиннский окружной суд аннулировал его, в том числе отметив, что правительство в процессе принятия решения не изучило такое важное обстоятельство, как условия содержания в США.

По оценке Министерства юстиции, собрано достаточно доказательств, чтобы убедиться, что связанное с экстрадицией нарушение основных прав лиц не будет непропорциональным.

Очередная война EKRE с русским языком

Парламентская фракция EKRE в понедельник потребовала закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, различных министерств и подведомственных им учреждений.

Это предусматривает проект решения, который фракция EKRE передала в парламентское производство.

Члены фракции EKRE в Рийгикогу.
Члены фракции EKRE в Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

Инициатива предусматривает, что Рийгикогу обратится к правительству с официальным требованием упразднить русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений.

Новая информация о закрытии погранпункта Нарва-Ивангород

В четверг стало известно, что Россия может закрыть погранпункт Нарва-Ивангород на более длительный срок, чем ранее предполагалось.

Глава таможенной службы Северо-Западного таможенного управления России Александр Виноградов заявил, пограничный пункт Нарва-Ивангород между Эстонией и Россией будет закрыт примерно на два с половиной года. До сих пор Эстония получала информацию от России, что пограничный пункт, вероятно, останется закрытым до конца 2025 года. Если озвученный Виноградовым срок закрытия в два с половиной года окажется верным, пограничный пункт снова откроется только в середине 2026 года.

В связи с началом реконструкционных работ со стороны России пограничный пункт Нарва-Ивангород будет закрыт для автомобилей с 1 февраля. Для пешеходов пограничный пункт останется открытым.

Три золота на юниорском чемпионате мира

Эстонский спортсмен Олле Ильмар Яама в среду завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров по лыжному ориентированию в австрийском Рамзау, что стало уже второй его золотой медалью на этих соревнованиях.

Олле Ильмар Яама.
Олле Ильмар Яама. Фото: Erakogu.

Днем ранее Яама стал чемпионом мира среди юниоров на спринтерской дистанции.

В субботу Яама стал трехкратным чемпионом этих соревнований. Это произошло после того, как сборная Эстонии в составе Тимо Кудре, Криса Маркуса Крахва и Олле Ильмара Яама выиграла эстафету на чемпионате мира по лыжному ориентированию среди юниоров в Рамзау.

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