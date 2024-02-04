НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Прекращение забастовки учителей, переход Юри Ратаса в стан «Отечества», закрытие для автотранспорта КПП в Нарве

Юри Ратас на пресс-конференции в Таллинне. 29 января 2024 года. Фото: Mihkel Maripuu

Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу сказал, что присоединение Юри Ратаса к «Отечеству» сделает политику партии сильнее, так как Ратас имеет особый вес в эстонской политике благодаря своему опыту, достоинству и авторитету.

Закрытие для движения автотранспорта Нарвского погранперехода

С 1 февраля был закрыт для движения автотранспорта Нарвский погранпереход. У желающих отправиться в Россию остается возможность пересечь границу пешком.

Решение о закрытии погранперехода для транспортных средств было принято в связи с тем, что Россия начинает работы по реконструкции, которые продлятся, предположительно, до 2025 года.

У всех желающих остается возможность пересечь границу пешком, а в случае поездки в Россию на автобусе пассажирам придется высаживаться на границе Нарва-Ивангород, проходить мост и уже в Ивангороде пересаживаться на другой автобус. Тот же принцип будет действовать и для движения из России в Эстонию.

По прогнозам Департамента полиции и погранохраны (PPA), в результате закрытия моста для движения транспорта количество пересечений границы сократится на 20 процентов. В то же время в PPA по-прежнему не рекомендуют посещать Россию.

Заявление ЭПЦ МП с просьбой продлить вид на жительство митрополиту Евгению

Собор и Синод Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) в четверг выступили с заявлением, в котором попросили продлить вид на жительство митрополиту Евгению.