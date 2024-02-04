Главными событиями уходящей недели в Эстонии стало завершение забастовки школьных педагогов, заявление бывшего главы Центристской партии Юри Ратаса о его вступлении в партию «Отечество», а также закрытие для автотранспорта КПП между Нарвой и Ивангородом на эстонско-российской границе.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Прекращение забастовки учителей, переход Юри Ратаса в стан «Отечества», закрытие для автотранспорта КПП в Нарве
Завершение забастовки учителей
Во вторник вечером Профсоюз работников образования Эстонии (EHL) принял предложение правительства о повышении минимальной зарплаты учителей, в результате чего забастовка школьных педагогов завершилась.
Глава профсоюза Ремо Вольтри сообщил, что, согласно достигнутой договоренности, минимальная зарплата учителей с 1 января задним числом повысится до 1820 евро, а также установлено, что начнутся переговоры о заключении коллективного договора, который должен быть подписан не позднее 31 декабря.
Согласно коллективному договору, который будет заключен, к 2027 году средняя заработная плата учителей вырастет как минимум до 120 процентов от средней зарплаты по стране. Также решено улучшить условия труда учителей, в том числе модель карьеры и заработной платы.
Ранее в тот же день стало известно, что правительство достигло соглашения о выделении 5,7 млн евро на дополнительное повышение зарплаты учителям. Партия «Ээсти 200», в которую входит министр образования Кристина Каллас, нашла дополнительные деньги для учителей в сотрудничестве с министрами от Социал-демократической партии.
Вступление Юри Ратаса в «Отечество»
В понедельник Юри Ратас заявил на пресс-конференции, что покидает Центристскую партию. Он решил связать свое политическое будущее с «Отечеством».
Ратас объяснил свой уход из Центристской партии тем, что его взгляды на будущее Эстонии и начало российской агрессии не совпадают со взглядами многих ведущих политиков партии.
По его словам, нет веры в то, что Центристская партия сможет реализовать свои программные позиции.
Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу сказал, что присоединение Юри Ратаса к «Отечеству» сделает политику партии сильнее, так как Ратас имеет особый вес в эстонской политике благодаря своему опыту, достоинству и авторитету.
Закрытие для движения автотранспорта Нарвского погранперехода
С 1 февраля был закрыт для движения автотранспорта Нарвский погранпереход. У желающих отправиться в Россию остается возможность пересечь границу пешком.
Решение о закрытии погранперехода для транспортных средств было принято в связи с тем, что Россия начинает работы по реконструкции, которые продлятся, предположительно, до 2025 года.
У всех желающих остается возможность пересечь границу пешком, а в случае поездки в Россию на автобусе пассажирам придется высаживаться на границе Нарва-Ивангород, проходить мост и уже в Ивангороде пересаживаться на другой автобус. Тот же принцип будет действовать и для движения из России в Эстонию.
По прогнозам Департамента полиции и погранохраны (PPA), в результате закрытия моста для движения транспорта количество пересечений границы сократится на 20 процентов. В то же время в PPA по-прежнему не рекомендуют посещать Россию.
Заявление ЭПЦ МП с просьбой продлить вид на жительство митрополиту Евгению
Собор и Синод Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) в четверг выступили с заявлением, в котором попросили продлить вид на жительство митрополиту Евгению.
В частности, в своем решении члены Синода ЭПЦ МП заявили, что обсудили письмо Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) от 18.01.2024 митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову) о начале производства об отказе ему в продлении временного вида на жительство (ВНЖ).
В заявлении подчеркивается, что относясь с пониманием к тревожным настроениям в обществе Эстонии, Синод ЭПЦ МП счел возможным призвать PPA проявить объективность и взвешенность при принятии окончательного решения.
Как отметил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару, в демократическом правовом государстве у Валерия Решетникова есть право оспорить решение, принятое PPA.
Ведомство получило ходатайство Валерия Решетникова о пересмотре решения и возражение на отказ в продлении его вида на жительство. Обращения находятся на рассмотрении, поскольку PPA намерен тщательно ознакомиться с ними и проанализировать представленные аргументы. Вид на жительство Валерия Решетникова действует до 6 февраля включительно.
Петиция с призывом к отставке мэра Таллинна
Партия «Ээсти 200» сообщила в четверг, что инициировала на портале rahvaalgatus.ee коллективное обращение «Выражаем недоверие мэру Таллинна Михаилу Кылварту!», в рамках которого люди могут высказать свое мнение против городского правительства Центристской партии и поддержать смену власти в столице.
По мнению лидера фракции «Ээсти 200» в Таллиннском горсобрании Йоэля Йессе, благодаря расколу в Центристской партии открылась возможность положить конец десятилетиям стагнации в столице и превратить нынешнюю городскую власть во власть в эстонском и европейском духе.
«Ээсти 200» призывает горожан высказать свое мнение и поддержать петицию. Подписаться могут все жители Таллинна, имеющие право голоса.