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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Признание за отличную работу: объявлены лауреаты журналистских премий Postimees

Фото: Tairo Lutter
rus.postimees.ee Тайро Луттер
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Сегодня были объявлены лауреаты журналистской премии имени Яана Тыниссона, среди которых также четыре журналиста русскоязычного издания Postimees.

На церемонии награждения были объявлены лауреаты отраслевых премий, а также номинанты на премию «Молодой журналист года» (3 человека) и премию имени Яана Тыниссона в области журналистики (5 человек). Размер премии номинантов составляет 500 евро брутто, размер премии лауреатов - 1000 евро брутто. Призовой фонд медиапремии составляет более 60 000 евро.

Отбор премий Яана Тыниссона организует Фонд Postimees. Целью журналистской премии является признание заслуг Яана Тыниссона как главного редактора Postimees и одного из самых выдающихся государственных деятелей Эстонии, а также поощрение современных мыслителей, лидеров мнений и признание сотрудников в области журналистики.

Номинация «Лучшее мнение на русском языке»

ЛАУРЕАТ: Павел Соболев. «Может ли одна фотография лишить эстонский футбол объединяющей роли в эстонском обществе?».

Павел Соболев.
Павел Соболев. Фото: Тайро Луттер

НОМИНАНТ: Диана Харламова (серия из трех статей о Нарве). «Вчера Россия ожила на пороге Нарвы, но вызвала только стыд и горечь», «Нарвитяне и нарвачи: в чем разница?», «"Ты что, рехнулась?": как я переехала в Нарву и выжила».

НОМИНАНТ: Ян Левченко. «Кая Каллас не самурай, харакири не будет: скандал с премьер-министром выявил механизм выживания страны».

Ценности также важны и в спорте

Общий опыт работы Павла в новостях более 20 лет, до прихода в Postimees он долгое время работал на радио. Материал Павла Соболева связана с прошлогодним скандалом, когда ведущие эстонские футболисты Зенев, Васильев и Опер развлекались и фотографировались с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, который является открытым русским империалистом. В своей статье журналист проанализировал ущерб, который этот поступок нанес эстонскому футболу как интеграционному проекту и символу единства эстонского общества. Он также очень четко затронул неразрывную связь спорта с тем, что происходит в общественной жизни - если Россия нападает на мирную страну и массово убивает людей, спортсмены не могут делать вид, что их это не касается. Сергей Метлев

Номинация «Лучшая статья на русском языке»

ЛАУРЕАТ: Наталия Гребнева. «Позывной "Алиса": в Эстонии официально работает российский шпион».

Наталия Гребнева.
Наталия Гребнева. Фото: Тайро Луттер

НОМИНАНТ: Анастасия Тидо. «Самая известная в Эстонии беженка действовала в интересах России. В Украине она внесена в базы предателей».

НОМИНАНТ: Светалана Карабут. «"Страшно стало, когда потушили": женщина спасла из горящего дома пятерых детей и 25 собак».

Влияние шпионского инструмента на повседневную жизнь

Наталья Гребнева - опытный журналист, пишущий и редактирующий собственные статьи в русскоязычной редакции. Ее страстью являются информационные технологии и технические темы. Быстрое развитие технологий опережает возможности большинства людей следовать за ними или узнавать новое, а их влияние на повседневную жизнь очень велико. Статья Натальи посвящена так называемой умной колонке «Алиса» российского производства, которая работает совместно с российской платформой Яндекс. Почему-то колонку покупают и жители Эстонии, хотя у “Алисы” имеется большое количество западных и азиатских аналогов. Проблема в том, что колонка может работать и шпионом - собирать информацию и даже подслушивать, а Яндекс будет обязан по первому требованию передать эту информацию российским спецслужбам. Сергей Метлев

Лучший репортажный материал Postimees

ЛАУРЕАТ: Анастасия Тидо. Серия «Postimees в Израиле»

Анастасия Тидо.
Анастасия Тидо. Фото: Тайро Луттер

НОМИНАНТ: Андрус Карнау. Серия статей о школе Метскюла

НОМИНАНТ: Александра Саарнийт. «Мать чуть не потеряла двоих детей из-за издевательств в школе: "наверное, на всю жизнь останется страх перед тем, что будет дальше"».

Супергражданин и журналист

Анастасия Тидо - смелая и очень трудолюбивая журналистка, прекрасно ориентирующаяся в информационном пространстве на эстонском, русском и украинском языках, обладающая сильными журналистскими инстинктами и ценностями. Она переехала из Украины в Эстонию более десяти лет назад и добилась здесь успеха в журналистике, выучила эстонский язык и стала гражданкой Эстонии. Вы всегда можете рассчитывать на нее, когда вам нужно копнуть глубже и найти ответы. Маргус Мартин

Лучшая статья-мнение Postimees

ЛАУРЕАТ: Сергей Метлев. Серия статей-мнений о «русском вопросе»

Сергей Метлев.
Сергей Метлев. Фото: Тайро Луттер

НОМИНАНТ: Аго Раудсепп. «"Это война Путина, нас она не касается", или как освещать Россию»

НОМИНАНТ: Микк Салу. «Эстонские общественные деятели на службе у пропаганды ХАМАС. В чем же тут дело?»

Мнение обращается

Руководитель русскоязычной редакции Сергей Метлев - коллега, с которым у редакции мнений сложилось очень приятное сотрудничество, поскольку он хорошо понимает особенности и возможности цифровой журналистики. С газетой мы преуспеваем, возможности Интернета все еще изучаем. У Сергея уже есть все эти навыки. Его быстрая реакция имеет первостепенное значение.

В прошлом году он оперативно и по собственной инициативе предложил в редакцию серию статьей, все из которых были очень читабельны. К ним относятся, например, краткий анализ выборов в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, полуисследовательская статья о приключениях Михаила Кылварта в лагере «Селигер» в России или освещение деятельности Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

Помимо всего этого, Сергей регулярно передает в редакцию статьи русскоязычной редакции в виде переводов, благодаря чему мы гораздо лучше знаем, что думают и делают наши русские. Короче говоря, он отличный командный игрок, дружелюбный, отзывчивый и чье мнение говорит о многом. Рекомендую прочитать! Март Раудсаар

Лучшее расследование Postimees

ЛАУРЕАТ: Маргус Мартин, Микк Салу, Мейнхард Пулк, Юлле Харью, Маргус Ханно Муракас. Сомнительные сделки Slava Ukraini

Маргус Мартин, Микк Салу, Мейнхард Пулк, Юлле Харью, Маргус Ханно Муракас.
Маргус Мартин, Микк Салу, Мейнхард Пулк, Юлле Харью, Маргус Ханно Муракас. Фото: Тайро Луттер

НОМИНАНТ: Марек Кууль, Лийна Лакс. Серия статей о подозрительных сделках стартапа Eurora

НОМИНАНТ: Катрин Луст. Истории о голодавшем в доме попечения Ааво на Elu24 и в Kuuuurija

Вскрытие фурункула

Вскрытие фурункула и неприятно, и необходимо, особенно если фурункул прикрыт ангельским образом. Маргус Мартин, Микк Салу, Мейнхард Пулк, Юлле Харью и Маргус-Ханно Муракас начали настоящую детективную работу как в Эстонии, так и далеко в Украине, чтобы написать статьи о Slava Ukraini.

Они пытались выяснить, действительно ли проект фронтовой скорой помощи был тем, чем его представлял лидер НКО. В итоге выяснилось, что некоммерческая организация Йоханны-Марии Лехтме потратило на приобретение и восстановление фронтовых машин скорой помощи в несколько раз больше денег, чем могло бы потратить на самом деле.

Не осознавая масштабов катастрофы, Лехтме дала телеинтервью Салу и Пулк, жестами и мимикой показав, что даже сама не верит в собственную историю. Группа следователей не дала теме остыть даже после ухода Лехтме из Рийгикогу. Последовали новые расследования в отношении загадочной кампании рождественских посылок. Аарне Сеппель

Номинация «Сетевой волк года» 

ЛАУРЕАТ: Брита-Мария Алас, Кристофер Алоэ, Карлос Клейманн, Кюлли Каппер, Маргус Паалисте. Освещение мятежа ЧВК «Вагнер»

Брита-Мария Алас, Кристофер Алоэ, Карлос Клейманн, Кюлли Каппер, Маргус Паалисте.
Брита-Мария Алас, Кристофер Алоэ, Карлос Клейманн, Кюлли Каппер, Маргус Паалисте. Фото: Тайро Луттер

НОМИНАНТ: Трийн Пальмпуу. Страстный сетевой волк в редакции онлайн-проектов

НОМИНАНТ: Сийм Каазик, Карл Михкель Эллер, Хенри Ляэне. Серия историй, связанных с гибелью автогонщика Крейга Брина

Командная работа

Утро прошлогоднего Дня победы (23 июня) обещало длинные выходные без новостей. Примерно в это же время были найдены некоторые части экстравагантного водолазного аппарата «Титан», и казалось, что многие читатели сейчас взяли небольшой перерыв на празднование. 23 июня, примерно в то время, когда большинство эстонцев уже принесли из магазина жареные колбаски и отправились в деревню жечь костер, Евгений Пригожин решил начать мятеж ЧВК «Вагнер».

Цифры за несколько дней, пока эстонцы путешествовали по стране, показывают, что люди очень часто доставали свои телефоны из карманов в канун Иванова дня, чтобы получить от Postimees самую свежую информацию о происходящем.

Журналисты по всей Эстонии трудились, чтобы наиболее оперативно передать новости и события. Это был прекрасный пример того, как быстро смогли мобилизоваться люди, отдыхавшие по графику, и насколько гладко может протекать командная игра в состоянии, когда в общем пространстве присутствует только цифровой смысл этого слова. Эвелин Калдоя

Номинация «Сетевое решение года»

ЛАУРЕАТ: Хелери Курис, Аарне Сеппель, Хардо Кампус. Приложение для сбора и отображения результатов выборов в Рийгикогу

Хелери Курис, Аарне Сеппель.
Хелери Курис, Аарне Сеппель. Фото: Тайро Луттер

НОМИНАНТ: Яанус Пийрсалу, Хелери Курис, Юрий Ларин, Светлана Хориева. Истории депортированных украинских детей

НОМИНАНТ: Аарее Сеппель, Хелери Курис. Калькулятор автоналога

Перфекционизм в кубе

В ночь выборов тысячи людей сидят за компьютерами или телефонами и пристально смотрят в экран: они хотят сразу узнать, как идут дела у их кандидата, победит ли любимая партия. Глаза и мозг работают на полную мощность, чтобы уловить каждую деталь игры. Как быстро отобразить перед глазами максимально четкую картину нужной информации - большая профессиональная задача. Веб-команда Postimees удивила всех своим решением. Решение, которое бросается в глаза политическому энтузиасту, заключается в том, что на одной картинке глаз может охватить одновременно всю Эстонию и в то же время результаты избирательных округов в виде простых шариков. В то же время есть и обычный процентный вариант, рейтинг и возможность поиска собственного кандидата. Позже были добавлены лица избранных должностных лиц из каждой политической партии. Идеальное решение даже для перфекционистов. Юлле Харью

Всех остальных победителей и номинантов вы сможете посмотреть здесь.

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