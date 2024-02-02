ГАЛЕРЕЯ ⟩ Признание за отличную работу: объявлены лауреаты журналистских премий Postimees

На церемонии награждения были объявлены лауреаты отраслевых премий, а также номинанты на премию «Молодой журналист года» (3 человека) и премию имени Яана Тыниссона в области журналистики (5 человек). Размер премии номинантов составляет 500 евро брутто, размер премии лауреатов - 1000 евро брутто. Призовой фонд медиапремии составляет более 60 000 евро.

Отбор премий Яана Тыниссона организует Фонд Postimees. Целью журналистской премии является признание заслуг Яана Тыниссона как главного редактора Postimees и одного из самых выдающихся государственных деятелей Эстонии, а также поощрение современных мыслителей, лидеров мнений и признание сотрудников в области журналистики.

Номинация «Лучшее мнение на русском языке»

ЛАУРЕАТ: Павел Соболев. «Может ли одна фотография лишить эстонский футбол объединяющей роли в эстонском обществе?».

Павел Соболев. Фото: Тайро Луттер

НОМИНАНТ: Диана Харламова (серия из трех статей о Нарве). «Вчера Россия ожила на пороге Нарвы, но вызвала только стыд и горечь», «Нарвитяне и нарвачи: в чем разница?», «"Ты что, рехнулась?": как я переехала в Нарву и выжила».

НОМИНАНТ: Ян Левченко. «Кая Каллас не самурай, харакири не будет: скандал с премьер-министром выявил механизм выживания страны».

Ценности также важны и в спорте

Общий опыт работы Павла в новостях более 20 лет, до прихода в Postimees он долгое время работал на радио. Материал Павла Соболева связана с прошлогодним скандалом, когда ведущие эстонские футболисты Зенев, Васильев и Опер развлекались и фотографировались с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, который является открытым русским империалистом. В своей статье журналист проанализировал ущерб, который этот поступок нанес эстонскому футболу как интеграционному проекту и символу единства эстонского общества. Он также очень четко затронул неразрывную связь спорта с тем, что происходит в общественной жизни - если Россия нападает на мирную страну и массово убивает людей, спортсмены не могут делать вид, что их это не касается. Сергей Метлев