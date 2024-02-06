Мартин Херем: через год Россия может сделать с нами что-то очень страшное

«Россия пока не готова вступить в военный конфликт с НАТО, - цитирует 6 февраля Мартина Херема издание Bloomberg. - Это произойдет не сегодня и не завтра».

В то же время командующий Силами обороны заявил, что нечто неприятное Россия может устроить в Эстонии уже в 2024 году.

«Но даже через год или шесть месяцев они могут сделать с нами что-то очень страшное. Им не нужно идти на Варшаву, Берлин или даже Таллинн. Это может принять форму мелкомасштабной военной агрессии», - сказал Херем американским журналистам.

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Ранее Bloomberg цитировал утверждения генерала о том, что Россия активизировала радиоэлектронную борьбу на Балтике, что в том числе мешает навигации гражданской авиации. Новость о попытках глушить системы GPS пришла через несколько дней после того, как Rus.Postimees сообщил об установке военного оборудования на вышках сотовой связи в соседних с Эстонией регионах РФ.

Позже факт добавления военной компоненты на сотовые вышки подтвердили российские СМИ.

В том же материале Bloomberg, где анализируются риски военного вторжения армии РФ в страны Балтии, Мартин Херем сравнил поведение российских военных в отношении Эстонии с действиями уличного бандита.