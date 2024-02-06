Командующий Силами обороны Эстонии заявил о возможности провокации со стороны России уже в 2024 году.
Мартин Херем: через год Россия может сделать с нами что-то очень страшное
«Россия пока не готова вступить в военный конфликт с НАТО, - цитирует 6 февраля Мартина Херема издание Bloomberg. - Это произойдет не сегодня и не завтра».
В то же время командующий Силами обороны заявил, что нечто неприятное Россия может устроить в Эстонии уже в 2024 году.
«Но даже через год или шесть месяцев они могут сделать с нами что-то очень страшное. Им не нужно идти на Варшаву, Берлин или даже Таллинн. Это может принять форму мелкомасштабной военной агрессии», - сказал Херем американским журналистам.
Ранее Bloomberg цитировал утверждения генерала о том, что Россия активизировала радиоэлектронную борьбу на Балтике, что в том числе мешает навигации гражданской авиации. Новость о попытках глушить системы GPS пришла через несколько дней после того, как Rus.Postimees сообщил об установке военного оборудования на вышках сотовой связи в соседних с Эстонией регионах РФ.
Позже факт добавления военной компоненты на сотовые вышки подтвердили российские СМИ.
В том же материале Bloomberg, где анализируются риски военного вторжения армии РФ в страны Балтии, Мартин Херем сравнил поведение российских военных в отношении Эстонии с действиями уличного бандита.
«Они направляют на нас оружие, вводят все данные, но не нажимают на курок, - напомнил Херем об учебных стрельбах российских ракетоносцев по объектам Эстонии, которые произошли еще в 2022 году. - Они пытаются создать предлог».
Командующий Силами обороны Эстонии отметил, что за последние шесть месяцев Россия показала способность пополнять свою армию живой силой и производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее. Командующий силами обороны Эстонии оценивает этот потенциал в несколько миллионов снарядов в год.
Ранее стало известно, что страны ЕС не смогут поставить Украине обещанный 1 миллион снарядов к 1 марта. «До марта в Украину доставлено или будет доставлено более полумиллиона снарядов, а к концу года еще более 600 000 снарядов», - заявил 31 января министр обороны Эстонии Ханно Певкур .
Премьер Эстонии Кая Каллас в разговоре с Bloomberg в очередной раз указала на недостаточность трать стран ЕС на оборону.
«Война кажется очень далекой, и некоторые лидеры все еще могут думать, что не обязательно тратить эти деньги на оборону, потому что угроза не настолько реальна, - сказала Каллас, вспоминая времена Холодной войны. - Сейчас у нас в Европе идет горячая война, но мы до сих пор не видим этого движения [на увеличение оборонных трат]».