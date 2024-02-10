Кылварт: к бедности приводят не жалобы людей, а бездействие правительства

По словам Кылварта, экономические показатели Эстонии снижаются, растет только безработица, однако правительство безучастно наблюдает за ситуацией.

«Необходимы быстрые и эффективные решения комплексные решения, которые оказывали бы влияние сразу на несколько сфер. Некомпетентность правительства наглядно показала забастовка учителей, о которой предупреждали еще в сентябре. Вместо поиска решения, премьер-министр сначала обрушилась с обвинениями на учителей, которым посоветовала поддержать автоналог, потом местные самоуправления обвинили в том, что выделяемые государством деньги на зарплаты не доходят до учителей и, в конце - концов, через четыре месяца нашли пять миллионов евро, в результате чего прибавка к зарплате учителей составит 17 евро», - сказал Кылварт.

Сегодня 69 процентов населения недовольны работой правительства. По оценке Кылварта, это является четким сигналом того, что общество ждет изменений в управлении государством. «Партия реформ врала до выборов, продолжает врать и сейчас. Министр финансов ранее говорил о том, что в результате повышения налога с оборота цены вырастут не более чем на 1,6 процента, однако в январе инфляция достигла 5 процентов», - отметил лидер центристов.

«Безусловно, это ударило по людям - в относительной бедности живет свыше 22 процентов населения, а абсолютной - более трех процентов. Заслуживает внимания тот факт, что в последнее время доля проживающих в относительной бедности выросла среди семей с детьми, что уже отразилось на показателях рождаемости. Предполагаю, что материальное положение людей продолжит ухудшаться, так как весной вырастут несколько акцизов», - сказал Кылварт.

Кылварт также прокомментировал идею политических оппонентов сменить в Таллинне коалицию - чтобы в городе правили те же партии, что и на Тоомпеа. По его оценке, проведение в Таллинне политики, аналогичной государственной, значительно ухудшило бы положение горожан. «В Таллинне ситуация обратная: мы продолжаем развивать бесплатный общественный транспорт, увеличили дотации на школьные обеды, на молодежный спорт в этом году будут выделены семь миллионов евро», - сказал Кылварт.