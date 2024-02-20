Школьная реформа ⟩ Андрей Канте: русская школа давно нуждалась в реформе, продолжать все как есть было невозможно

С 1 сентября этого года на обучение на эстонском языке перейдут первые и четвертые классы русских школ, а также детские сады. Министр образования Кристина Каллас признала, что пока не все «окончательно подготовлено» и это понимают все - от директоров до родителей. Чем ближе сентябрь, тем больше будет страхов. Разберемся, почему русскую школу нужно реформировать и как решаются проблемы с подготовкой к переходу.
Самоуправления, в которых русских школ больше всего, постоянно волнуются о том, что реализация плана реформы в заданные сроки если не совсем невозможна, то как минимум крайне сомнительна и через год-другой наступит крах.
Например, власти Нарвы надеялись, что переход обучения на эстонский язык можно будет отложить, но министр образования и науки Кристины Каллас («Ээсти 200») заверила, что процесс идет по плану и никто не будет его откладывать.
Раньше сомнения в реальности поставленных государством целей высказывали и столичные власти. Еще в начале прошлого года мэр Таллинна Михаил Кылварт говорил: «Я против перехода в таком виде и за десять лет мое мнение не изменилось».
Таллиннская власть перестала ругать реформу
В этом году он сказал в студии Postimees, что поддерживает переход на эстонский язык и Таллинн может быть примером в этом процессе. Теперь руководство Таллинна придерживается того мнения, что стартовая ситуация тяжелая, но реформу надо внедрять, поэтому не о чем спорить.
По мнению члена Таллиннского горсобрания Карла Сандера Касе («Отечество»), столичная коалиция просто смирилась и прекратила свою «итальянскую забастовку» в отношении школьной реформы, потому что видит, что ничего уже не изменить.
«Будем честны, они тянули до последнего с планом перехода. Постоянно находились причины, почему это не надо делать»
Карл Сандер Касе.
Действительно, план перехода был столичными властями принят в октябре 2023 года, то есть всего за год до перехода. Руководитель Таллиннского департамента образования Андрей Канте, с которым мы обсудили подготовку к новому учебному году, сказал, что сотрудничество с Минобразования наладилось.