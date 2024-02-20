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Школьная реформа ⟩ Андрей Канте: русская школа давно нуждалась в реформе, продолжать все как есть было невозможно

Андрей Канте и Кристина Каллас. Фото: Madis Veltman
Анастасия Тидо
, журналист
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С 1 сентября этого года на обучение на эстонском языке перейдут первые и четвертые классы русских школ, а также детские сады. Министр образования Кристина Каллас признала, что пока не все «окончательно подготовлено» и это понимают все - от директоров до родителей. Чем ближе сентябрь, тем больше будет страхов. Разберемся, почему русскую школу нужно реформировать и как решаются проблемы с подготовкой к переходу.

Самоуправления, в которых русских школ больше всего, постоянно волнуются о том, что реализация плана реформы в заданные сроки если не совсем невозможна, то как минимум крайне сомнительна и через год-другой наступит крах. 

Например, власти Нарвы надеялись, что переход обучения на эстонский язык можно будет отложить, но министр образования и науки Кристины Каллас («Ээсти 200») заверила, что процесс идет по плану и никто не будет его откладывать.

Раньше сомнения в реальности поставленных государством целей высказывали и столичные власти. Еще в начале прошлого года мэр Таллинна Михаил Кылварт говорил: «Я против перехода в таком виде и за десять лет мое мнение не изменилось».

Таллиннская власть перестала ругать реформу

В этом году он сказал в студии Postimees, что поддерживает переход на эстонский язык и Таллинн может быть примером в этом процессе. Теперь руководство Таллинна придерживается того мнения, что стартовая ситуация тяжелая, но реформу надо внедрять, поэтому не о чем спорить.

По мнению члена Таллиннского горсобрания Карла Сандера Касе («Отечество»), столичная коалиция просто смирилась и прекратила свою «итальянскую забастовку» в отношении школьной реформы, потому что видит, что ничего уже не изменить. 

«Будем честны, они тянули до последнего с планом перехода. Постоянно находились причины, почему это не надо делать»

Карл Сандер Касе.

Действительно, план перехода был столичными властями принят в октябре 2023 года, то есть всего за год до перехода. Руководитель Таллиннского департамента образования Андрей Канте, с которым мы обсудили подготовку к новому учебному году, сказал, что сотрудничество с Минобразования наладилось.

«Я не могу сказать, что у нас прямо супер совместная работа и партнерские взаимоотношения, но мы говорим на одном языке и двигаемся в одном направлении». Тот факт, что есть взаимопонимание, подтвердил и руководитель отдела перехода обучения на эстонский язык Министерства образования Ингар Дуболазов.

По его словам, сотрудники министерства и столичного департамента образования встречаются минимум два раза в месяц чтобы обсудить состояние дел. Риторика столичных властей на публику иногда бывает пугающей, но Дуболазов считает ее частью стратегических коммуникаций политиков, не более того. 

Реформа назрела по ряду причин

Более того, Андрей Канте прямо говорит, что реформа русской школы в любом случае нужна и существующая в нынешнем виде русская школа Эстонии долго бы не продержалась из-за отсутствия подготовки учителей-предметников. 

Продолжать работать, когда нет подготовленных учителей, невозможно. Сейчас 80% людей, которые приходят в систему образования, не являются подготовленными педагогами. Реформа, в центре которой находится русская школа, несомненно, нужна.

Руководитель Таллиннского департамента образования Андрей Канте

Ингар Дуболазов назвал и вторую причину тому, что переход на эстонский язык неизбежен: этого хотят уже сами русскоязычные родители. Уже 5-6 лет подряд растет количество детей из русскоговорящих семей, которых родители отдают в эстонские детсады и школы. «Тысячи русских детей отдают в эстонские школы. Поддержка со стороны родителей огромная», - говорит Дуболазов.  

Мнение родителя

Марк, отец ученицы Таллиннской еврейской школы

Моя дочь учится в шестом классе, а реформа в следующем учебном году коснется первых и четвертых классов. Возникло некоторое беспокойство, что ученики старше четвертого класса окажутся за бортом.

Я попросил о встрече с директором Элиной Бейлинсон. Она меня успокоила, что проблем не будет. У тех классов, для которых еще не вступит в силу требование о преподавании на эстонском языке, эстонского языка в программе будет больше. 

В самом переходе я не вижу ничего страшного. Если я пойму, что моей дочери нужно помочь, чтобы она могла продолжать после школы образование на эстонском языке, мы наймем репетитора.

У нее уже был такой опыт, и мы решили пока прекратить занятия с репетитором, потому что в школе эстонского должно быть достаточно.  

Кроме эстонского языка как такового родителей мотивирует и качество образования в эстонских школах. Согласно международному исследованию учебных навыков ОЭСР PISA в  2018 году результаты эстонских основных школ были абсолютно лучшие в Европе. В 2022 году они немного просели, но все равно остались в топе мирового рейтинга. 

При этом каждый раз при проведении тестов отмечается отставание русскоязычных школ от эстонских. У учеников русских школ результаты чуть выше среднего, а результаты эстонских школ - на вершине рейтинга, что даже стало предметом специального анализа

«Много говорят сегодня о том, что реформа повлечет падение качества образования, но какого падения качества мы боимся, если оно и сейчас падает. Я всегда хочу спросить в ответ: а сегодняшняя ситуация вас устраивает что ли?» - объяснил свое видение проблемы Дуболазов. Он считает, что оставить все как есть - это удобно для родителей, но плохо для детей и их будущего. 

Непонятно, насколько плохо

И Министерство, и местные самоуправления отдают себе отчет, что успех реформы практически полностью зависит от успешного привлечения и удержания в школе специалистов с хорошей подготовкой.

Однако, прежде чем государство и самоуправления смогут спланировать кадровую политику в школах и детских садах, нужно понимать, в каком состоянии находятся сейчас те самые кадры, которые уже есть. Выяснилось, что даже с этими базовыми данными у нас проблема.

В прошлом году Государственный контроль проверил соответствие учителей, которые преподают естественные науки, квалификационным требованиям. Оказалось, что учителей, соответствующих квалификационным требованиям, на самом деле меньше, чем, чем показывает Инфосистема эстонского образования. 

По результатам проверки Госконтроль порекомендовал Минобразования привести в порядок данные о квалификации учителей в инфосистеме. Эта проблема достаточно серьезная.

По словам Ингара Дуболазова, система в самом деле показывает иногда аномалии. «У нас вдруг в системе появилось пятьсот детей из Украины, чей родной язык указан "эстонский". Ну это же абсурд! Но такие данные вводят в систему сами школы». 

Андрей Канте о результатах этой проверки Госконтроля сказал: «Ни одна система в государстве не показывает объективной картины по учителям. Для того, чтобы качественно руководить процессом, нужно было собрать огромное количество информации, переработать ее».

По словам Канте Таллинн привлек экспертов для составления плана по переходу на эстонский язык обучения, и они работали с теми данными, которые Таллиннский департамент образования собирал самостоятельно.

Руководитель отдела перехода на эстонский язык обучения Министерства образования Ингар Дуболазов.
Руководитель отдела перехода на эстонский язык обучения Министерства образования Ингар Дуболазов. Фото: Postimees

Ингар Дуболазов говорит, что сама проблема неточной информации в базе данных подводит к пониманию ключевой роли директоров школ и детсадов в реализации реформы. «Соответствие учителей квалификации и данным в инфосистеме - это ответственность директоров», - говорит Дуболазов.

Только директор знает точно, какова реальная квалификация персонала школы. Если он позволяет людям годами работать в школе без знания эстонского языка, а местные власти по политическим причинам этому тоже не препятствуют, то мы имеем то, что имеем. 

Сергей Гаранжа.
Сергей Гаранжа. Фото: Ilmar Saabas/ekspress Meedia

Сергей Гаранжа как явление в русском образовании

Бывший директор Таллиннского Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа 20 лет работал без языковой категории. Еще в 2004 году был оштрафован за это Языковой инспекцией.

Однако, к 2014 году он по-прежнему не выполнял требований закона, согласно которому директор школы должен владеть эстонским языком на уровне С1.

Языковая инспекция его снова оштрафовала, а у журналистов, которые снимали сюжет о лицее, возникли вопросы, владеет ли директор эстонским языком вообще, так как он согласился общаться только по-русски. 

Столичные власти увольнять Сергея Гаранжу отказывались, несмотря на его несоответствие квалификационным требованиям и он ушел с поста только в мае 2022 года сам. 

Качество образования хромает

«У меня нет на сегодняшний день никаких претензий к министерству, мы говорим на одном языке, - обобщил Андрей Канте качество сотрудничества по подготовке перехода. - Я вижу, что несмотря на политическую турбулентность мы делаем одно дело».

По словам Канте, в школах сейчас нет никакой паники и хаоса. При этом столичный депатармент образования считает нужным подумать о плане «В», который может понадобиться в случае, если директора школ не смогут заполнить к началу учебного года все вакансии учителями, которые бы соответствовали требованиям и формально, и фактически.

«Когда мы получим статистику этого года по экзаменам, тогда будем думать о том, будем ли мы готовить план «В» или план «С». Эти планы, безусловно, у города есть», - заверил Канте.

Мнение родителя

Сергей, отец ученика Таллиннского Линнамяэского лицея

Я считаю, переход на эстонский язык обучения нужно было провести давно. Сейчас, конечно, русскоязычным детям и родителям легко не будет, но этот переход все равно нужно запустить и решать проблемы по мере их поступления.

Мой сын в следующем учебном году под переход не попадает, он старше. Если он решит, что хочет получить высшее образование в Эстонии и ему нужно помочь подтянуть эстонский язык, мы готовы оплачивать репетитора. Но это должно быть его решение, заставлять его я не буду.  

Предполагаю, что до того, как школа в Эстонии станет общей для детей независимо от их домашнего языка, пройдут годы. За это время и русскоязычное, и эстонское общество должно пройти путь к взаимному принятию.

Подозреваю, что многие эстонские родители против общих  школ и тем более не захотят, чтобы их детям преподавал учитель, говорящий на эстонском с ошибками. Таких учителей будет много еще долгие годы. 

Ингар Дуболазов прокомментировал опасения Сергея о том, что эстонская часть нашего общества против концепции единой школы. Отдельные примеры резкого неприятия есть, конечно.

«Есть небольшая часть людей - преимущественно носителей ультра-консервативной идеологии - которые считают единую школу плохой идеей и подогревают эту тему», - говорит чиновник.

По его словам, это совсем не массовое отношение, а опросы показывают, что большинство и русской, и эстонской части общества очень поддерживают эту идею. 

«У русскоязычных больше опасений, но мы все равно может уверенно говорить о том, что большинство или примерно 60% поддерживают единую школу»

Руководитель по переходу обучения на эстонский язык Министерства образования

 Хватит ли учителей на всех 

Андрей Канте говорит, что таллиннские учителя, у которых сейчас нет категории С1, очень активно учат язык. «Рост числа тех, кто учит язык, был и в 2022 году, но в этом году рост еще больший. Я думаю, что мы даем правильные сигналы нашим  учреждениям образования и это возымеет эффект», - сказал Канте.

По его мнению, сейчас самой главной мерой поддержки, которую государство могло бы за свой счет организовать, должен стать так называемый «проект языковой мобильности», который запустили в Таллинне.

Этот проект означает, что учитель изучает язык в среде - в эстонской школе. При этом он получает и опыт преподавания на эстонском языке, и знакомится с методикой преподавания. Разумеется, такой проект подходит для тех педагогов, чей уровень эстонского языка уже достаточно хороший.

С другой стороны, те, кто языком владеет совсем слабо, даже если имеет категорию В2, вряд ли успеет в нужный срок сдать экзамен на С1. Это значит, что часть учителей в любом случае будут рассматривать для себя возможность уйти из школы. 

Tаллиннский Линнамяэский русский лицей - одна из крупнейших русских школ в Эстонии.
Tаллиннский Линнамяэский русский лицей - одна из крупнейших русских школ в Эстонии. Фото: Toni Läänsalu

«Проект языковой мобильности идеален для тех, кому не хватает уверенности. Участвовали те учителя, которые смогут вовремя сдать экзамен и преподавать», - говорит Канте. 

Также для учителей, которые хотят остаться в школе, есть программа от Кассы по безработице. «Руководители очень активно применяют эту программу для организации на месте курсов. Эти курсы проводятся при поддержке Института эстонского языка. То есть все эти возможности сейчас в полной мере используются», - рассказал руководитель столичного департамента образования.

Особые потребности требуют особого подхода

Непременно должна быть решена проблема для перехода детей с особыми образовательными потребностями. «Здесь очень важно, чтобы при переходе на эстонский язык обучения мы бы не ограничили детей в получении вспомогательных услуг» - подчеркнул Андрей Канте.

Столичные власти намерены обсуждать этот вопрос отдельно с Минобразования и Языковым департаментом. «Мы должны подумать, что мы можем сделать именно по переходу детей с особыми образовательными потребностями так, чтобы нас потом не проклинали ни родители, ни дети. Все остальное, как мне кажется, решаемо».

По словам Канте во многих детских садах нет логопедов. Особенно это касается эстонских садов, но после перехода коснется всех. Те логопеды, которые есть в детских садах, имеют категорию В2 и должны получить категорию С1.

«Но они все равно не смогут предлагать помощь детям, которые учатся на эстонском языке. Они не имеют права на это, у них нет соответствующей подготовки, а у государства нет плана по их переобучению», - объяснил Канте.

В Эстонии русскоязычных логопедов больше. Последние годы многие приехали из Украины и это специалисты высокого класса, так как украинская школа дефектологии очень сильна.

«У нас только Тартуский университет таких специалистов готовит, но чтобы поступить на соответствующий курс, человек должен владеть эстонским языком на уровне родного, то есть на уровне C2. Это понятно, ведь логопеды помогают решить проблемы с речью, но из-за этого возникает патовая ситуация», - объяснил Андрей Канте.

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