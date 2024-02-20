Школьная реформа ⟩ Андрей Канте: русская школа давно нуждалась в реформе, продолжать все как есть было невозможно

«Я не могу сказать, что у нас прямо супер совместная работа и партнерские взаимоотношения, но мы говорим на одном языке и двигаемся в одном направлении». Тот факт, что есть взаимопонимание, подтвердил и руководитель отдела перехода обучения на эстонский язык Министерства образования Ингар Дуболазов.

По его словам, сотрудники министерства и столичного департамента образования встречаются минимум два раза в месяц чтобы обсудить состояние дел. Риторика столичных властей на публику иногда бывает пугающей, но Дуболазов считает ее частью стратегических коммуникаций политиков, не более того.

Реформа назрела по ряду причин

Более того, Андрей Канте прямо говорит, что реформа русской школы в любом случае нужна и существующая в нынешнем виде русская школа Эстонии долго бы не продержалась из-за отсутствия подготовки учителей-предметников.

Продолжать работать, когда нет подготовленных учителей, невозможно. Сейчас 80% людей, которые приходят в систему образования, не являются подготовленными педагогами. Реформа, в центре которой находится русская школа, несомненно, нужна.

Ингар Дуболазов назвал и вторую причину тому, что переход на эстонский язык неизбежен: этого хотят уже сами русскоязычные родители. Уже 5-6 лет подряд растет количество детей из русскоговорящих семей, которых родители отдают в эстонские детсады и школы. «Тысячи русских детей отдают в эстонские школы. Поддержка со стороны родителей огромная», - говорит Дуболазов.

Мнение родителя

Марк, отец ученицы Таллиннской еврейской школы

Моя дочь учится в шестом классе, а реформа в следующем учебном году коснется первых и четвертых классов. Возникло некоторое беспокойство, что ученики старше четвертого класса окажутся за бортом.

Я попросил о встрече с директором Элиной Бейлинсон. Она меня успокоила, что проблем не будет. У тех классов, для которых еще не вступит в силу требование о преподавании на эстонском языке, эстонского языка в программе будет больше.

В самом переходе я не вижу ничего страшного. Если я пойму, что моей дочери нужно помочь, чтобы она могла продолжать после школы образование на эстонском языке, мы наймем репетитора.

У нее уже был такой опыт, и мы решили пока прекратить занятия с репетитором, потому что в школе эстонского должно быть достаточно.