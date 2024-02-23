Экономика России живет по принципу: тяни лямку, пока не выкопают ямку

Спустя два года войны России с Украиной экономика страны-агрессора все еще способна тратить деньги на снаряды. Rus.Postimees попытался понять, на сколько еще хватит денег, чтобы продолжать военные действия и что все же может этому помешать. Публикация посвящена второй годовщине начала полномасштабной войны в Украине.
Чуть жива, а все не померла
По данным российской службы государственной статистики (Росстат), по итогам 2023 года рост внутреннего валового продукта (ВВП) России составил 3,6%, это выше большинства прогнозов аналитиков. Это ключевой показатель для экономики каждой страны, он представляет из себя общую стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год.
Министерство финансов РФ уже отчиталось, что доходы российского бюджета по итогам 2023 года составили 29,1 триллиона рублей (290 миллиардов евро по нынешнему курсу). В 2022 году этот показатель был 27,8 трлн рублей, а в 2021 - 25,2 трлн. То есть, доходы российской казны, несмотря ни на какое давление извне, в цифрах растут.
Но растут и расходы российского бюджета. В 2023 году они составили 32,4 трлн рублей, в 2022 году - 31,1 трлн, в 2021 - 24,8 трлн. То есть в «довоенном» 2021 году бюджет России был еще профицитным, в следующие два года - дефицитным, когда траты больше, чем доходы. Причем ни за 2022 год, ни за 2023 год нет официальных данных о точных расходах на оборону и на статьи, связанные с производством оружия и содержанием силовиков.
Еще в конце 2022 года Bloomberg сообщал о беспрецедентном засекречивании данных по бюджету РФ.
В проекте бюджета на 2023 год говорилось, что расходы России на национальную оборону составят 17% от всего бюджета. В номинальном выражении цифра должна была вырасти сразу на 43% - до 4,98 трлн рублей (почти 50 миллиардов евро).