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Экономика России живет по принципу: тяни лямку, пока не выкопают ямку

Два года войны
Сувенирная монета с изображением Владимира Путина, который правит Россией с 2000 года и фактически единолично распоряжается бюджетом страны с населением больше 140 миллионов человек. Фото: ozon.ru
Иван Скрябин Наталия Гребнева
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Спустя два года войны России с Украиной экономика страны-агрессора все еще способна тратить деньги на снаряды. Rus.Postimees попытался понять, на сколько еще хватит денег, чтобы продолжать военные действия и что все же может этому помешать. Публикация посвящена второй годовщине начала полномасштабной войны в Украине.

Чуть жива, а все не померла

По данным российской службы государственной статистики (Росстат), по итогам 2023 года рост внутреннего валового продукта (ВВП) России составил 3,6%, это выше большинства прогнозов аналитиков. Это ключевой показатель для экономики каждой страны, он представляет из себя общую стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год.

Министерство финансов РФ уже отчиталось, что доходы российского бюджета по итогам 2023 года составили 29,1 триллиона рублей (290 миллиардов евро по нынешнему курсу). В 2022 году этот показатель был 27,8 трлн рублей, а в 2021 - 25,2 трлн. То есть, доходы российской казны, несмотря ни на какое давление извне, в цифрах растут.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, осень 2023 года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, осень 2023 года. Фото: EPA / Scanpix

Но растут и расходы российского бюджета. В 2023 году они составили 32,4 трлн рублей, в 2022 году - 31,1 трлн, в 2021 - 24,8 трлн. То есть в «довоенном» 2021 году бюджет России был еще профицитным, в следующие два года - дефицитным, когда траты больше, чем доходы. Причем ни за 2022 год, ни за 2023 год нет официальных данных о точных расходах на оборону и на статьи, связанные с производством оружия и содержанием силовиков.

Еще в конце 2022 года Bloomberg сообщал о беспрецедентном засекречивании данных по бюджету РФ.

В проекте бюджета на 2023 год говорилось, что расходы России на национальную оборону составят 17% от всего бюджета. В номинальном выражении цифра должна была вырасти сразу на 43% - до 4,98 трлн рублей (почти 50 миллиардов евро).

Кроме того, 4,4 трлн рублей (15% бюджета) планировалось направить на статью «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Суммарно траты на войну и всевозможных российских силовиков достигли почти трети расходов всего федерального бюджета в 2023 году. Но какие траты произошли по факту, неизвестно в силу засекреченности главного финансового документа Кремля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Путин и директор ФСБ Александр Бортников в Крыму, Украина, 2014 год.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Путин и директор ФСБ Александр Бортников в Крыму, Украина, 2014 год. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В октябре 2023 года Россия резко увеличила военный бюджет. Что это значит для Украины, а что для Эстонии и других стран ЕС, которые граничат с РФ, Rus.Postimees тогда рассказали эксперты, которые давно изучают путинскую экономику.

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Газ: как ни вертись, а в могилку ложись

При этом есть данные о том, что серьезнее всего за последние два года в стране просели нефтегазовые доходы. Эти «нефтедоллары» исторически являются одной из основных статей валютных заработков РФ.

Если в 2021 году нефть принесла России чуть больше 9 миллиардов рублей (при тогдашнем курсе евро это немногим больше 100 миллионов евро), то в первый год полномасштабной войны бюджет РФ в рублях получил еще больше - 11,6 миллиарда (при том, что курс евро в 2022 году в России колебался от 50 до 130 рублей). В 2023 году Россия насосала в свой бюджет 8,8 миллиарда рублей от продажи нефти (в прошлом году курс евро колебался в границах 70-110 рублей за евро).

Глядя на эти цифры, нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин уверен, что Россия за последние два года потерпела полный провал в газовой и нефтяной политике.

«Начнем с газа: российское руководство само приказало "Газпрому" уйти с европейского рынка, там остались крохи. В результате "Газпром" потерял примерно 100 млрд кубометров в год экспорта газа. И на столько же вынужден был сократить добычу. Это прямой убыток бюджету РФ. Кубометр газа в этот период стоил по-разному - было и 275 евро, было и 1400. Вот и считайте, - говорит Крутихин. - Газ в российскую казну сейчас не приносит ничего. Какие-то крохи идут в Европу, какие-то - в Китай, это небольшие объемы, и очень немного, менее 20 млрд кубометров, они планируют поставлять в Казахстан и Узбекистан. Все. Это чистый провал газовой политики и газового бюджета».

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в 2023 году. По утверждениям Навального, во времена работы Путина в мэрии Петербурга Миллер, будучи его помощником, брал за шефа взятки.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в 2023 году. По утверждениям Навального, во времена работы Путина в мэрии Петербурга Миллер, будучи его помощником, брал за шефа взятки. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Эксперт считает, что это отчасти, но подорвало российскую экономику. У «Газпрома» по-прежнему есть мега-проекты, например, газохимический комплекс для сжиженного природного газа в Усть-Луге.

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«Но он уже должен получать миллиарды из Фонда национального благосостояния (ФНБ), так как у компании уже нет денег, чтобы профинансировать свой собственный проект, - отмечает Крутихин. - Выделяют-то из народных денег. А если дальше "Газпром" начнет строить новую трубу в Китай, китайцы это тоже финансировать не будут, как не стали тратиться и на первую. Значит, опять из РФ бюджета пойдут деньги на некоммерческий проект, который никакой прибыли не принесет».

«Путин, по-моему, вообще считать не умеет, иначе он бы не убрал "Газпром" с европейского рынка, - уверен Крутихин. - Сам себе испортил жизнь и российскому бюджету, и экономике».

Нефть: во грехах, да на ногах

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов рассказал Rus.Postimees, что решение Евросоюза и США установить потолок цен на российскую нефть, принятое в декабре 2022 года, уже в первом квартале 2023 года принесло большие проблемы бюджету РФ. Тогда нефтегазовые доходы страны упали больше чем вдвое. К маю 2023 года бюджет исполнялся с большим дефицитом.

«Проблемы у Кремля могли быть огромными уже к концу 2023 года, - отмечает один из немногих ныне здравствующих известных и многолетних оппонентов Путина. - Но летом было два важных стабилизирующих ситуацию фактора. Путинские люди сумели придумать способы обхода нефтяных санкций. Был создан специальный теневой флот для перевалки нефти. Плюс были всякие махинации со страхованием».

Кроме того, в августе 2023 года российские власти провели серьезную девальвацию национальной валюты, которая помогла бюджету РФ стабилизировать доходы. И при цене в 70 долларов за баррель Путин получил хорошие доходы в рублях.

Михаил Крутихин считает, что Касьянов прав, но «правда бывает многогранной». Нефтегазовый аналитик уверен, что Россия очень серьезно потеряла от «нефтянки», а российский военный бюджет страдает.

«Около 23% нефтегазовых доходы потеряны в результате санкций, если сравнивать довоенные доходы и те, что есть после начала действия санкций», - отмечает Крутихин.

Другая проблема привычных Кремлю нефтедолларов в том, что качать ее из российских недр все дороже.

Русская нефть в бутылке на выставке нефтяников в Татарстане, Россия, 2023 год.
Русская нефть в бутылке на выставке нефтяников в Татарстане, Россия, 2023 год. Фото: IMAGO/SNA

«Мы видим, что есть резкое повышение себестоимости добычи нефти, так как нефти все меньше на старых месторождениях, а новых нет. Так что нефть, которую можно продавать с прибылью, кончается. Вот этот момент нащупать очень трудно - когда именно наступит неокупаемость российской нефтедобычи. Но она наступит», - пишет широкими мазками тяжелое экономическое будущее РФ Михаил Крутихин.

ВВП смертетворящий

В основе растущего в стране ВВП лежит главным образом рост внутреннего спроса. Речь идет, например, об искусственно повышенной инвестиционной активности предприятий из-за так называемой «структурной трансформации» - компании закупают новое оборудование и комплектующие в рамках объявленного в стране импортозамещения и из-за санкций.

По видам экономической деятельности основной вклад обеспечили обрабатывающая промышленность, торговля, строительство и финансово-страховая деятельность, при отрицательном вкладе добычи полезных ископаемых. Рост таких инвестиций - в товарно-материальные запасы - экономисты обычно рассматривают как временный, который позже «инвертируется».

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«Экономика РФ еще поживет, даже ВВП растет, - согласен Крутихин. - Но это извращенный рост. Из-за чего растет ВВП? Из-за того, что заводы делают снаряды, бронетехнику, ракеты, которые через две недели будут уничтожены. То есть в социально-экономическое развитие России они никакого вклада не несут. Это мартышкин труд».

Мартышке, однако, этот труд важен, а поэтому, как говорит Крутихин, «будут высасывать и дальше».

Раздача бесплатной еды в Тамбове в годовщину аннексии Крыма, Россия, март 2019 года.
Раздача бесплатной еды в Тамбове в годовщину аннексии Крыма, Россия, март 2019 года. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

ФНБ: сам на ладан дышит, а туда же

Михаил Касьянов считает, что заначка у Путина, которую с начала 2024 года финансовые власти России активно тратят на поддержание экономики страны, может закончиться уже к концу текущего года.

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Крутихин же отмечает, что все зависит от того, когда опустеет Фонд национального благосостояния. Собственно, оттуда идут дотации на проекты того же «Газпрома» и много чего еще.

Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 декабря 2023 года составлял, по данным российского Минфина, 13,43 триллиона рублей (130 миллиардов евро). По сравнению с октябрем 2023 года ФНБ уменьшился уже на 5,2%. В начале февраля 2024 года в этом загашнике Кремля оставалось меньше 12-ти триллионов рублей.

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Крутихин дает государственной «кубышке», она же неприкосновенный запас, один-два года жизни.

«Если его будут опустошать теми же темпами, он иссякнет, - подчеркивает экономист. - Он и сейчас-то состоит из юаней и золота. И золото распродают, и юани, от которых, кстати, все труднее избавиться».

Раньше «подтягивать» деньги из этого фонда можно было только в объеме недополученных доходов при низких ценах на нефть, однако теперь это ограничение снято как минимум на два года: тратить можно, на что угодно.

Однако даже если ФНБ иссякнет, это не означает, что деньги в стране кончатся.

«Уже начали обирать всех, - поясняет Крутихин. - Крупные нефтяные компании уже не только платят налоги, но и осуществляют дополнительные платежи. "Газпром" платит каждый месяц дополнительно 50 млрд рублей, потому что ему сказали - у вас денег достаточно, платите еще. И дальше будут забирать. А потом - цены для населения повышаются, например, на газ. Затем введут, как было в сталинское время, облигации государственного трехпроцентного займа, и будут часть зарплаты вот этими бумажками выдавать».

Русского бунта, хотя и бессмысленного, но все же беспощадного, по мнению Крутихина, ждать пока не стоит. «Революционной ситуации не видно», - разводит он руками.

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Меж тем каждый второй россиянин уже отложил покупку автомобиля в 2023 году на один-два года из-за «геополитической ситуации». Траты россиян на продукты питания за два года в среднем выросли на 4,5 тысячи рублей, до 21,1 тысячи рублей в месяц (210 евро). Тут стоит пояснить, что официальная средняя зарплата в России всего 70 тысяч рублей (700 евро).

Забастовка работников коммунальной сферы, Тамбов, Россия, 2019 год.
Забастовка работников коммунальной сферы, Тамбов, Россия, 2019 год. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Помимо этого в России выросло число граждан, у которых пять и более кредитов. В 2023 году доля таких заемщиков составила 8,6%.

Из понятных обычному жителю российских мегаполисов страшилок можно отметить, что, по данным аналитиков, в 2024 году в РФ ожидается рост цен на шаверму сразу на 10–15%, до 230-250 рублей. Но станет ли это «последней каплей» в хипстерской среде столиц РФ, большой вопрос. Ожидания массовых протестов у россиян при этом не растут, а падают. Если, по данным «Левада-центра», год назад протестов ждал каждый третий респондент социологов (34%), то сейчас еще меньше - 29%

Что же делать

Один из вариантов, который может серьезно усложнить российской экономике жизнь, - дальнейшая потеря страной доходов от нефтегаза.

«Остановить полностью экспорт российской нефти невозможно, - категоричен Крутихин. - Но те, кто вводили санкции, и не ставили перед собой такую цель. Это самоубийство мирового нефтяного рынка».

По его словам, не исключено, что если нефтяной баланс будет складываться с превышением предложения над спросом, мир сможет обойтись без российской нефти.

«Все зависит от Саудовской Аравии и США - это две территории поставки нефти на глобальный рынок, - поясняет он. - И от Китая и Индии как главных потребителей. Но это небыстрая история. В этом уравнении очень много переменных, решить его сейчас невозможно».

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд приветствует Путина в Эр-Рияде, декабрь 2023 года.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд приветствует Путина в Эр-Рияде, декабрь 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

Михаил Касьянов не заглядывает так далеко и предлагает внимательно смотреть, как Запад будет бить по рукам тем, кто помогает России бесконтрольно торговать своими углеводородами.

«Вопрос в другом. Удастся ли западным странам справиться с обходом санкций? Сейчас пошли решения именно по вторичным санкциям вокруг потолка цен на нефть. Вновь начались проблемы у российской экономики. И уже показатели утвержденного бюджета России на 2024 год не исполняются. А первый квартал каждого года - это главное время для финансирования военно-оборонной промышленности РФ. Именно в начале года авансируется производство всей военной техники, - категоричен тот, кто в свое время расплатился с долгами России и вывел ее на путь экономического роста. - Именно поэтому я говорю, что экономические риски для Путина в 2024 году будут не меньшими, чем в прошлом году, а, может быть, даже и большими».

О простых цифрах, которые могли бы также поменять баланс в экономической системе РФ, Rus.Postimees напомнил директор исследовательской программы по России, восточному соседству ЕС и Евразии финского Института международных отношений Аркадий Мошес.

«Валовый продукт объединенной Европы примерно в 10 раз больше российского. И это без Америки и Канады. И этим соотношением, в общем-то, все сказано. Европе нужно мобилизовать одну десятую от тех мощностей, которые мобилизует Россия, чтобы быть на равных», - напомнил политолог, не без грусти отметив, что «пока эти решения в Европе не приняты».

Премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает тесное сотрудничество с Путиным, несмотря на солидарную позицию ЕС в отношении войны России с Украиной. На фотографии лидеры двух стран радуются друг другу в Китае в октябре 2023 года.
Премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает тесное сотрудничество с Путиным, несмотря на солидарную позицию ЕС в отношении войны России с Украиной. На фотографии лидеры двух стран радуются друг другу в Китае в октябре 2023 года. Фото: AP / Scanpix

Международный валютный фонд в январе 2024 года повысил прогноз роста российской экономики в этом году до 2,6% с 1,1% в октябрьском прогнозе. Это даже выше официального прогноза Минэкономразвития России (2,3%). Всемирный Банк в январе подтвердил прогноз роста российской экономики на 2024 г на уровне 1,3%, а ОЭСР в начале февраля повысила его до 1,8% (по сравнению с 1,1% в своем ноябрьском прогнозе). Впрочем, в прогнозах МВФ, ВБ и ОЭСР ожидается дальнейшее замедление роста в 2025 году - примерно до 1%. При это международные финансовые организации продолжают пророчить и усиление проблем с трансграничными расчетами, и обострение кадрового дефицита, что «несомненно, повлияет на общий экономический климат в стране».

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