Экономика России живет по принципу: тяни лямку, пока не выкопают ямку

«Вопрос в другом. Удастся ли западным странам справиться с обходом санкций? Сейчас пошли решения именно по вторичным санкциям вокруг потолка цен на нефть. Вновь начались проблемы у российской экономики. И уже показатели утвержденного бюджета России на 2024 год не исполняются. А первый квартал каждого года - это главное время для финансирования военно-оборонной промышленности РФ. Именно в начале года авансируется производство всей военной техники, - категоричен тот, кто в свое время расплатился с долгами России и вывел ее на путь экономического роста. - Именно поэтому я говорю, что экономические риски для Путина в 2024 году будут не меньшими, чем в прошлом году, а, может быть, даже и большими».

О простых цифрах, которые могли бы также поменять баланс в экономической системе РФ, Rus.Postimees напомнил директор исследовательской программы по России, восточному соседству ЕС и Евразии финского Института международных отношений Аркадий Мошес.

«Валовый продукт объединенной Европы примерно в 10 раз больше российского. И это без Америки и Канады. И этим соотношением, в общем-то, все сказано. Европе нужно мобилизовать одну десятую от тех мощностей, которые мобилизует Россия, чтобы быть на равных», - напомнил политолог, не без грусти отметив, что «пока эти решения в Европе не приняты».

Премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает тесное сотрудничество с Путиным, несмотря на солидарную позицию ЕС в отношении войны России с Украиной. На фотографии лидеры двух стран радуются друг другу в Китае в октябре 2023 года. Фото: AP / Scanpix

Международный валютный фонд в январе 2024 года повысил прогноз роста российской экономики в этом году до 2,6% с 1,1% в октябрьском прогнозе. Это даже выше официального прогноза Минэкономразвития России (2,3%). Всемирный Банк в январе подтвердил прогноз роста российской экономики на 2024 г на уровне 1,3%, а ОЭСР в начале февраля повысила его до 1,8% (по сравнению с 1,1% в своем ноябрьском прогнозе). Впрочем, в прогнозах МВФ, ВБ и ОЭСР ожидается дальнейшее замедление роста в 2025 году - примерно до 1%. При это международные финансовые организации продолжают пророчить и усиление проблем с трансграничными расчетами, и обострение кадрового дефицита, что «несомненно, повлияет на общий экономический климат в стране».