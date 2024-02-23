На этой неделе разгорелся скандал вокруг известнейшего тренера по фигурному катанию Анны Леванди. Ее обвинили в неподобающем обращении с учениками - моральном и физическом насилии.
«Сделал тот, кому это выгодно». Множество людей обратились в Rus.Postimees, чтобы защитить Анну Леванди
Для многих эта новость оказалась шоком, сама Леванди была вынуждена оправдываться.
«Сегодня в программе ETV «Очевидец» (эст. Pealtnägija - прим. пер.) я дала самое сложное интервью в моей жизни. Дорогие ученики, если в процессе тренерской работы я казалась вам слишком строгой или, что еще хуже, вы восприняли мои слова как злонамеренные, то мне очень жаль. Искренне. Я никогда никому не желала зла», - сказала она.
Наряду с анонимными рассказами о суровом подходе тренера, были и многочисленные слова поддержки от бывших учеников.
На защиту тренера встала Елена Глебова - эстонская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Семикратная чемпионка Эстонии, участница трёх Олимпийских игр (2006, 2010, 2014). Сейчас она руководит ледовым холлом «Тондираба».
Лучшая фигуристка Эстонии Нина Петрыкина также не смогла промолчать и высказалась в защиту Леванди. «То, что сейчас происходит в мире, ужасно», - написала Петрыкина, которая всю свою карьеру тренировалась у Светланы Варнавской, в своем аккаунте в Instagram. Также она добавила: «Хватит распространять эти ложные обвинения».
Эрки Ноол, эстонский легкоатлет, Олимпийский чемпион в десятиборье также предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.
Помимо именитых фигуристок и спортсменов, слова поддержки тренеру выражают и совершенно обычные люди. Публикуем письма, пришедшие в редакцию после вспыхнувшего скандала.
«Хотела бы обратиться в вашу редакцию с тем, чтобы выразить слова поддержки Анне Леванди.
Из средств массовой информации я узнала о жалобе бывших ее спортсменов и родителей. Моя дочь каталась в ее клубе десяти лет. Алеся училась в Английском колледже и тренироваться в полную силу не было возможности. Тем не менее, дочь участвовала в соревнованиях, в том числе и международных.
У нас был основной тренер, но когда тренировала Анна и выставляла нас на соревнования, мы можем выразить только слова благодарности за профессионализм, понимание и правильный подход.
Конечно, мы тренировались на любительском уровне, и я допускаю, что на профессиональном все гораздо сложнее, могут быть издержки. Но предъявлять претензии в таком виде и с таким опозданием недопустимо.
Когда дочь была маленькая, у нее были проблемы с едой и врачи не разрешали кататься, именно Анна поддержала и сказала Алесе, что пока она не съест две порции, не выйдет на лед. И тогда все стало налаживаться, поддержала на соревнованиях во Франции и вплоть до завершения, когда нам не разрешили ехать на Универсиаду - Алеся была заявлена и подходила по всем критериям, училась на дневном отделении на помощника юриста, не пропускала лекции и когда могла выходила на лед.
Анна снова заступилась и сказала, что Алеся должна ехать на Универсиаду и выступать, так как она честно соблюдала правила этих соревнований, что делают единицы.
С уважением, мама Алеси Доборович».
Артур Вернер, журналист, пишущий о фигурном катании, также не сумел оставить незамеченными слова обвинения.
«Уважаемые редакторы!
Обращаюсь к вам как старейший журналист, пишущий о фигурном катании по-русски. С 1973 года живу в Германии. Много лет был членом комиссии специалистов фигурного катания Международной Ассоциации Спортивной Прессы AIPS, в том числе её председателем. Сейчас на пенсии (мне 79 лет).
Анну Леванди знаю как Кондрашову с её первых международных стартов, когда она была ещё у Эдуарда Плинера юной девушкой, и поддерживаю знакомство все эти годы. После того, как я прочитал материал в вашей газете, я вспомнил один из постулатов Римского права: Is fecit qui prodest – «Сделал тот, кому это выгодно».
Покойный Эдуард Плинер был жёстким тренером, но никогда не оскорблял своих учеников и учениц. Точно так же, наблюдая Анну Леванди у бортика как эстонского тренера на разных чемпионатах и международных соревнованиях, я никогда не слыхал от неё НИ ОДНОГО ГРУБОГО слова в адрес учениц. Естественно, за грубые ошибки были жёсткие слова, но НИКОГДА не ругательные или оскорбительные. ТАК ЕЁ ВЫРАСТИЛИ. Поэтому хотел бы попросить вас поглубже ознакомиться с присланными обвинениями и прикинуть, КОМУ ЭТО БЫЛО ВЫГОДНО».