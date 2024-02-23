«Сделал тот, кому это выгодно». Множество людей обратились в Rus.Postimees, чтобы защитить Анну Леванди

У нас был основной тренер, но когда тренировала Анна и выставляла нас на соревнования, мы можем выразить только слова благодарности за профессионализм, понимание и правильный подход.

Конечно, мы тренировались на любительском уровне, и я допускаю, что на профессиональном все гораздо сложнее, могут быть издержки. Но предъявлять претензии в таком виде и с таким опозданием недопустимо.

Когда дочь была маленькая, у нее были проблемы с едой и врачи не разрешали кататься, именно Анна поддержала и сказала Алесе, что пока она не съест две порции, не выйдет на лед. И тогда все стало налаживаться, поддержала на соревнованиях во Франции и вплоть до завершения, когда нам не разрешили ехать на Универсиаду - Алеся была заявлена и подходила по всем критериям, училась на дневном отделении на помощника юриста, не пропускала лекции и когда могла выходила на лед.

Анна снова заступилась и сказала, что Алеся должна ехать на Универсиаду и выступать, так как она честно соблюдала правила этих соревнований, что делают единицы.

С уважением, мама Алеси Доборович».

Артур Вернер, журналист, пишущий о фигурном катании, также не сумел оставить незамеченными слова обвинения.

«Уважаемые редакторы!