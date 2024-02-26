Заявление сторонников ⟩ Навального убили сразу после решения обменять его на киллера ФСБ

Далее она рассказывает, сколько времени ушло на общение с западными политиками.

«Огромные усилия, бесконечные уговоры, недели ожидания ответов, десятки поездок и сотни неотвеченных звонков. Чиновники американские и немецкие понимающе кивали головой. Рассказывали, как важно помочь Навальному и политзекам. Жали руки, обещали и ничего не делали. Мы пробовали снова. Самыми отчаянными и безумными способами. Через знакомых политиков. Через самых богатых людей этой планеты, которые влияют на этих политиков. Через путинских дружков типа Генри Кисиинджера. Он умер (в ноябре 2023 года - прим.ред.). Да и не помог никак», - единственный раз называет соратница Навального имя того, к кому они - в том числе - обращались.

Бывший госсекретарь США, ветеран международной политики Генри Киссинджер в 2015 году. Фото: REUTERS/Jason Lee

«А были и те, кто помогли. И очень. Они не давали согласия на разглашение их имен, но я благодарна каждому из них. Кто-то из них рисковал карьерой, а кто-то буквально жизнью, ведя официальные переговоры с путинскими бандитами. Мы правда пробовали все. Проделали огромный путь и к весне прошлого 2023 года наш план получил одобрение. Все могло произойти уже тогда год назад. Но не произошло. Это было бесконечным испорченным телефоном», - снова говорит Мария Певчих о медлительности переговорщиков.