Председатель Anti-Corruption Foundation, соратница Алексея Навального Мария Певчих утверждает, что лидер российской оппозиции был убит в российской тюрьме сразу после того, как были достигнуты договоренности о его обмене. Среди имен потенциальных и реальных переговорщиков Певчих назвала Генри Киссинджера и Романа Абрамовича.
Заявление сторонников ⟩ Навального убили сразу после решения обменять его на киллера ФСБ
«Алексей прямо сейчас мог сидеть на этом месте. Это не фигура речи. Это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене», - заявила Мария Певчих в видеоролике, который опубликован в YouTube-канале Алексей Навальный в понедельник 26 февраля.
«В начале февраля Путину предложили отменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение того, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит», - утверждает Певчих.
«После начала войны стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой срочно. Мы как его команда не могли не работать над этим. И мы работали. Было ясно. Что Путин уже вообще ни перед чем не остановится. Он убивает людей десятками тысяч. Обмен - один из очевидных способов его спасти. Но задача сначала казалась невыполнимой. Алексей - гражданин России, российский политик. Ему не положен никакой обмен. Иностранные государства не обязаны защищать его права. Но два года назад было придумано решение, которое может сработать. Гуманитарный обмен. Российские шпионы в обмен на политических заключенных. Такие обмены в истории уже были», - продолжает рассказ Мария Певчих.
«Придумать и реализовать этот план нам в первую очередь помогал расследователь Христо Грозев. Он искал, идентифицировал, раскрывал этих шпионов пачками. Параллельно мы готовили список российских граждан, российских политиков, активистов, борцов за свободу и права человека, которых нужно срочно вызволить из российских тюрем. Реализация этого плана заняла целых два года. Могла занять меньше. При желании и политической воле это вопрос месяцев, а не лет. Но достаточного желания и воли не было», - не называя имен утверждает Певчих.
Далее она рассказывает, сколько времени ушло на общение с западными политиками.
«Огромные усилия, бесконечные уговоры, недели ожидания ответов, десятки поездок и сотни неотвеченных звонков. Чиновники американские и немецкие понимающе кивали головой. Рассказывали, как важно помочь Навальному и политзекам. Жали руки, обещали и ничего не делали. Мы пробовали снова. Самыми отчаянными и безумными способами. Через знакомых политиков. Через самых богатых людей этой планеты, которые влияют на этих политиков. Через путинских дружков типа Генри Кисиинджера. Он умер (в ноябре 2023 года - прим.ред.). Да и не помог никак», - единственный раз называет соратница Навального имя того, к кому они - в том числе - обращались.
«А были и те, кто помогли. И очень. Они не давали согласия на разглашение их имен, но я благодарна каждому из них. Кто-то из них рисковал карьерой, а кто-то буквально жизнью, ведя официальные переговоры с путинскими бандитами. Мы правда пробовали все. Проделали огромный путь и к весне прошлого 2023 года наш план получил одобрение. Все могло произойти уже тогда год назад. Но не произошло. Это было бесконечным испорченным телефоном», - снова говорит Мария Певчих о медлительности переговорщиков.
«Два года один чиновник стеснялся написать другому. Кто-то что-то не так понимал, забывал упомянуть, и не считал срочным. Но несмотря ни на что, всех в результате удалось уговорить. И к декабрю план снова был в действии. Вы сами видели его фрагменты. Простите, я не могла комментировать это в моменте, но следы этого почти случившегося обмена вы можете найти сами. В сентябре об этом писал The Wall Street Journal. Потом были еще публикации.
Вы видели, что в интервью Такеру Карлсону Путин сам обозначил, кого он хочет получить в результате обмена. Берлинского убийцу - он, правда, называет его патриотом - Вадима Красикова. И более того, он мог получить его. Но только, если бы отдал Навального», - отмечает соратница убитого лидера российской оппозиции.
По словам Марии Певчих, с российской стороны посредником в переговорах был близкий к Путину олигарх Роман Абрамович.
«Уже после убийства Алексея мне рассказали, что предложение обменять Навального до Путина донес Роман Абрамович: как неформальный переговорщик, общающийся с американскими, европейскими чиновниками, и одновременно представитель Путина. Такой неофициальный канал связи с Кремлем. Я спросила Романа Абрамовича через общих знакомых, как, когда, при каких обстоятельствах он это сделал, что Путин сказал. Абрамович, к сожалению, на эти вопросы не ответил. Но и отрицать ничего не стал», - заявила Певчих.
В конце заявления соратница Навального пытается объяснить, почему обмен не состоялся.
«Я рассказываю эту историю, чтобы у вас был ответ на вопрос, почему Навального убили сейчас. Путину четко дали понять, что единственный способ получить Красикова - обменять Навального. "Ах так, - подумал Путин. - Навального на свободе я не потерплю. И раз Красикова принципиально готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом при случае на кого-то еще". Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально, это поведение безумного мафиози.
Но суть в том, что Путин помешался от ненависти к Навальному. Путин ненавидит его настолько, что действует в ущерб себе и собственным рациональным интересам. Ведь Путин точно знает, что Алексей Навальный мог его победить. Что Алексей Навальный - это будущее, а Путин - это прошлое, Путин точно знает, что благодаря расследованиям Навального он, его элита, его партия «Единая Россия», его эфэсбэшники опозорены навсегда», - уверена Певчих.
«Благодаря Навальному Путин войдет в историю трусом, коррупционером, вором, продавшим страну за золотые туалетные ершики и аквадискотеку. Вот кем Путин окажется на страницах так обожаемых им учебников истории», - завершает свое заявление председатель Фонда борьбы с коррупцией.
О смерти Алексей Навального стало известно в пятницу 16 февраля. Его соратники сразу заявили, что политик был убит. В течение недели силовые структуры РФ отказывались выдать тело Навального его матери, требуя согласия на тайные похороны. 24 февраля тело было отдано родным.