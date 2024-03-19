Скандал в Нарве: Вадима Орлова хотят исключить из Партии реформ за якобы антиэстонскую позицию

Председатель Ида-Вируского округа Партии реформ и йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель в комментарии «Северному побережью» подтвердила, что правление округа в понедельник, 18 марта, обсудило вопрос об исключении Вадима Орлова из партии. По словам Тоомель, все в правлении поддержали это предложение.

«Все поняли, какое у него мышление, и предложение об исключении Орлова из партии связно с его антиэстонскими высказываниями, сделанными за последнее время», - сказала Тоомель.

Вопрос о его исключении центральное правление партии решит окончательно на своем очередном заседании в среду, 20 марта. Основанием для исключения называется пункт устава партии, который обязывает члена партии не наносить ущерб ее имиджу, а Орлов это якобы допустил.

В Партии реформ 51-летний Вадим Орлов состоит с ноября 2022 года. Он был реформистом также в 2014-2020 годах, а еще до того около одиннадцати лет состоял в Центристской партии, как видно в партийной выписке из Коммерческого регистра.

Спор вокруг выставки «Нарва 44»

7 марта члены совета Нарвского музея, депутаты горсобрания Нарвы Вадим Орлов и Алексей Мяги направили директору музея Марии Сморжевских-Смирновой обращение с просьбой дать разъяснения по поводу листовок, разложенных по почтовым ящикам жителей Нарвы. На листовках были изображены разбомбленные советской армией школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, в которых объяснялось, что Россия всегда совершала военные преступления. Флайеры предназначались для рекламы выставки «Нарва 44», посвященной бомбардировке Нарвы российской авиацией в марте 1944 года.

Руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова выступила с открытым обращением к учредителям SA Narva Muuseum, указав на давление, оказанное некоторыми членами совета музея на музейное руководство в связи с выставкой.

13 марта Союз музеев Эстонии в открытом письме министру культуры Хейди Пурга предложил отозвать нарвских депутатов горсобрания Вадима Орлова и Алексея Мяги из совета Нарвского музея.

Министерство культуры 14 марта заявило Rus.Postimees, что выставка Нарвского музея, посвященная мартовской бомбардировке Нарвы - это важный проект, имеющий большое значение.

«Руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как над этим проектом, так и в музее в целом, и у нас нет к ней никаких претензий», - заявил советник по коммуникациям эстонского Министерства культуры Ханнус Лууре.

Лууре также пояснил, что Нарвский музей - это фонд, учрежденный в равных долях городом Нарвой и государством, в совет которого входят по три члена от обоих учредителей.

«Согласно уставу музея, государство не имеет права отзывать членов совета, назначенных городом, и наоборот. Поэтому наши полномочия здесь ограничены, и лучшее, что мы можем сделать, - это направить мэру Нарвы предложение отозвать членов совета, испортивших доброе имя музея, и назначить на их место людей, которые не будут искажать историю Нарвы и распространять кровавый российский нарратив», - заявил советник. Он добавил, что министр культуры Хейди Пурга уже направила соответствующее предложение мэру Нарвы Яану Тоотсу.

Председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон на этой неделе созовет внеочередное заседание совета, чтобы обсудить высказывания таких членов совета, как Вадим Орлов и Алексей Мяги, и вопрос продолжения их работы.

15 марта в письме, направленном в Нарвскую городскую управу и лично мэру Нарвы Яану Тоотсу, министр культуры Хейди Пурга выразила поддержку руководителю музея и предложила отозвать из совета Нарвского музея Алексея Мяги и Вадима Орлова.

18 марта один из оказавшихся в центре скандала - член совета Нарвского музея Алексей Мяги - упрекнул общественность в неверной трактовке произошедшего и решил озвучить свою точку зрения относительно сложившейся ситуации.

Мяги в очередной раз подчеркнул, что члены совета музея лишь попросили директора музея Марию Сморжевских-Смирнову прокомментировать листовки, а также задали несколько вопросов.

В письме были приведены пункты из устава музея, согласно которому его целями являются ознакомление и популяризация истории Нарвы; обеспечение сохранения и развития Нарвской крепости и бастионов; укрепление конкурентоспособности города Нарвы и региона.

Как отмечает Мяги, после того, как в октябре прошлого года он и Вадим Орлов были назначены членами совета в SA Narva Muuseum, у него состоялся разговор с членом правления SA Narva Muuseum Марией Сморжевских, в ходе которого она пообещала, что музей не будет участвовать в провокационных акциях, а деятельность музея – не вмешивается в геополитику.

«Распространенные в начале марта уже этого года через почтовые ящики нарвитян листовки с логотипом Narva Linnus (Нарвский замок), и показательным сравнением событий 1944 года в городе Нарва с войной на Украине, явно вышли за рамки целей и задач SA Narva Muuseum, - считает Мяги. – Следовательно, требовали от члена правления этого учреждения определенного согласования с членами совета. К сожалению, этого не произошло, и член правления SA Narva Muuseum Мария Сморжевских, своими действиями, нарушила уставные положения SA Narva Muuseum».

«С целью прояснения ситуации вокруг листовок (а не открывшейся выставки "Нарва 44", как это пытается представить сама г-жа Сморжевских, некоторые СМИ и лже-публицисты) мы с Вадимом задали абсолютно простые вопросы члену правления, на которые, при желании самой Марии Сморжевских, ответы могли быть даны через 15-20 минут», – заявил он.