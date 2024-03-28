Полиция нарвала для пожилого водителя букет из вербы

В полдень патруль заметил в Нарва-Йыэсуу подозрительный автомобиль с необычным стилем вождения. Идаская префектура сообщила в социальных сетях, что полицейские дали машине сигнал остановиться, так как возникли подозрения, что водитель может быть пьян.

Однако при проверке эта информация не подтвердилась. Мужчина за рулем был трезв. «84-летний мужчина за рулем извинился за свой стиль вождения и сказал, что замедлялся и маневрировал на дороге, потому что искал на обочине куст вербы, чтобы сорвать пару веточек к предстоящему празднику и поставить их дома на стол в вазу», - отметила полиция.

Поскольку пожилому мужчине было сложно двигаться пешком на неровной обочине дороги, а на ногах у него была парадная обувь, кинолог Артем сам решил спуститься в канаву у дороги и нарвать красивый букет.

«Таким образом, мужчина получил красивый букет из веточек вербы, а мы смогли сделать чей-то день более радостным! С наступающей Пасхой!" - подчеркнула полиция.