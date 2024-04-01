По словам представителя партии «Ээсти 200» Марека Рейнааса, в понедельник, 1 апреля, будут обсуждаться образование, общественный транспорт и социальные вопросы, пишет Rus.ERR.
В понедельник продолжатся переговоры о создании новой коалиции в Таллинне
В воскресенье Партия реформ, Социал-демократическая партия, партия «Отечество» и «Ээсти 200» впервые встретились для переговоров по коалиции.
Речь шла о городском управлении, ожиданиях бизнеса от городской власти и ревизии текущих дел, передают утренние новости ERR.
По словам сторон, первый день переговоров прошел успешно. В лучшем случае переговоры завершатся через неделю, заверили политики.