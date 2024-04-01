В понедельник продолжатся переговоры о создании новой коалиции в Таллинне

В воскресенье Партия реформ, Социал-демократическая партия, партия «Отечество» и «Ээсти 200» впервые встретились для переговоров по коалиции.

Речь шла о городском управлении, ожиданиях бизнеса от городской власти и ревизии текущих дел, передают утренние новости ERR.

По словам сторон, первый день переговоров прошел успешно. В лучшем случае переговоры завершатся через неделю, заверили политики.