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Полиция разыскивает 33-летнего Артема, уклоняющегося от отбывания наказания

rus.postimees.ee
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Артем Морозов.
Артем Морозов. Фото: PPA

Полиция разыскивает Артема Морозова, родившегося 3 января 1991 года, уклоняющегося от исполнения постановления суда, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление против собственности. Мужчина может быть как в Таллинне, так и в Ида-Вирумаа. 

Рост Артема - 176 см, у него крепкое телосложение. У него голубые глаза и светлые волосы.

В Эстонии есть и другие люди с таким именем. Если кто-то видел мужчину на фотографии или знает его местонахождение, сообщите об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.

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