Полиция разыскивает 33-летнего Артема, уклоняющегося от отбывания наказания

Рост Артема - 176 см, у него крепкое телосложение. У него голубые глаза и светлые волосы.

В Эстонии есть и другие люди с таким именем. Если кто-то видел мужчину на фотографии или знает его местонахождение, сообщите об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.