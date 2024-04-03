Полиция разыскивает Артема Морозова, родившегося 3 января 1991 года, уклоняющегося от исполнения постановления суда, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление против собственности. Мужчина может быть как в Таллинне, так и в Ида-Вирумаа.
Полиция разыскивает 33-летнего Артема, уклоняющегося от отбывания наказания
Рост Артема - 176 см, у него крепкое телосложение. У него голубые глаза и светлые волосы.
В Эстонии есть и другие люди с таким именем. Если кто-то видел мужчину на фотографии или знает его местонахождение, сообщите об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.