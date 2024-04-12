Кремль ответил Ляэнеметсу о признании РПЦ террористами: «Мы не хoтели бы ничего дyмать о таких заявлениях»

По данным Ляэнеметса Эстонской православной церкви Московского патриархата более 100 тысяч последователей, а подчинение церкви Москве «несет угрозу безопасности Эстонии».

9 апреля викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил сделал публичное заявление в котором попытался доказать независимость ЭПЦ МП от патриарха РПЦ МП Кирилла.

«Если кто-то думает, что нам поступают указы напрямую из Москвы, то это неправильно», - заверил Даниил, добавив, что ЭПЦ МП и экономически никак не связана с Русской православной церковью в Москве и не получает от нее субсидий.

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В тот же день на сайте ЭПЦ МП был опубликован текст схожего содержания, который был назван «Положение ЭПЦ МП в кризисной ситуации между Церковью и государством».

«Так что же можно сказать об административном подчинении? Если кто-то думает, что из Москвы дается прямой приказ, указ и т. д. В такой форме подчинения нет», - в частности, гласит этот текст.

Скриншот страницы сайта ЭПЦ МП с разъяснениями их подчиненности руководству РПЦ МП, 9 апреля 2024 года. Фото: ru.orthodox.ee

Опальный священник РПЦ МП, богослов и диакон Андрей Кураев в разговоре с Rus.Postimees заявил, что слова представителей Эстонской православной церкви о независимости от Москвы не соответствуют действительности.

«Они врут, что якобы Патриарх не имеет власти над епископами», - сказал Кураев.