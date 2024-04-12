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Кремль ответил Ляэнеметсу о признании РПЦ террористами: «Мы не хoтели бы ничего дyмать о таких заявлениях»

rus.postimees.ee
Обновлено 12 апреля 2024, 14:46
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Патриарх РПЦ МП Кирилл держит за руку Путина на Красной площади, 4 ноября 2023 года.
Патриарх РПЦ МП Кирилл держит за руку Путина на Красной площади, 4 ноября 2023 года. Фото: AP / Scanpix

Пресс-секретарь Путина прокомментировал инициативу главы МВД Эстонии, который намерен добиться запрещения деятельности Русской православной церкви Московского патриархата.

В Кремле отказались внятно комментировать предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать РПЦ МП террористической организацией.

«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. Заявления этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», - цитируют в пятницу 12 апреля российские СМИ ответ путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков прикрывает рот на пресс-конференции своего начальника.
Дмитрий Песков прикрывает рот на пресс-конференции своего начальника. Фото: NickolayV/Shutterstock

Ранее в пятницу свой комментарий озвучила другая говорящая голова правящего в РФ режима - официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский - с террористами?» - задалась риторическим вопросом сотрудница ведомства, которое регулярно ведет переговоры с террористами из движения Талибан.

Мария Захарова регулярно думает вслух.
Мария Захарова регулярно думает вслух. Фото: ZUMAPRESS.com

Этой весной Марию Захарову уже беспокоило душевное состояние главы МИД Эстонии, на что Маргус Цахкна ответил ей через Rus.Postimees.

11 апреля Лаури Ляэнеметс заявил, что у него нет другого выбора, «кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм».

«Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны, - пояснил глава МВД Эстонии, - Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире».

По данным Ляэнеметса Эстонской православной церкви Московского патриархата более 100 тысяч последователей, а подчинение церкви Москве «несет угрозу безопасности Эстонии».

9 апреля викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил сделал публичное заявление в котором попытался доказать независимость ЭПЦ МП от патриарха РПЦ МП Кирилла.

«Если кто-то думает, что нам поступают указы напрямую из Москвы, то это неправильно», - заверил Даниил, добавив, что ЭПЦ МП и экономически никак не связана с Русской православной церковью в Москве и не получает от нее субсидий.

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В тот же день на сайте ЭПЦ МП был опубликован текст схожего содержания, который был назван «Положение ЭПЦ МП в кризисной ситуации между Церковью и государством».

«Так что же можно сказать об административном подчинении? Если кто-то думает, что из Москвы дается прямой приказ, указ и т. д. В такой форме подчинения нет», - в частности, гласит этот текст.

Скриншот страницы сайта ЭПЦ МП с разъяснениями их подчиненности руководству РПЦ МП, 9 апреля 2024 года.
Скриншот страницы сайта ЭПЦ МП с разъяснениями их подчиненности руководству РПЦ МП, 9 апреля 2024 года. Фото: ru.orthodox.ee

Опальный священник РПЦ МП, богослов и диакон Андрей Кураев в разговоре с Rus.Postimees заявил, что слова представителей Эстонской православной церкви о независимости от Москвы не соответствуют действительности.

«Они врут, что якобы Патриарх не имеет власти над епископами», - сказал Кураев.

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«Если бы Эстонская церковь была бы действительно независимой от Патриарха Кирилла, она бы, наверное, сочла необходимым поставить некий фильтр на российскую церковную пропаганду. И тогда ей пришлось бы регулярно вступать с ней в гласную полемику. Эстонская церковь тогда бы регулярно говорила прихожанам, что им не надо прислушиваться к московскому Патриарху, так как его оценки очень часто не имеют основания в Евангелии, или указывала на то, когда он поступает не по-христиански. А руководство церкви давало не мало поводов для такого рода гласных оспариваний», - напомнил Кураев.

Но ничего этого никогда Эстонская епархия не делала, утверждает богослов.

«Поэтому, когда она [ЭПЦ МП], с одной стороны, заявляет, что она молчит, так как находится вне политики, а с другой стороны, ничего не делает для того, чтобы приглушить громкость московской радиоточки, которая транслируется в уши и души прихожан, то я понимаю обеспокоенность тех, кто задается вопросом, а не становится ли действительно Эстонская епархия московскою колонной», - объясняет Кураев простой путь демонстрации независимости ЭПЦ МП от патриарха Кирилла.

В конце марта Всемирный Русский Народный Собор, который возглавляет патриарх РПЦ МП Кирилл, признал войну России в Украине священной. Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата осудил идею «священной войны». Митрополит ЭПЦ МП Евгений снова отмолчался.

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