Таллиннские городские СМИ прекратят работу к концу мая

Мэр Таллинна Евгений Осиновский сказал на пресс-конференции в понедельник, что не позднее 31 мая городские газеты, онлайн-издания и телепередачи, которые производит город, прекратят свою работу.

«Технически это процесс, который должен подготовить директор по коммуникации, он касается трудовых договоров, договоров о поставке, договоров об аренде, по которым нужно будет провести переговоры. Это нужно будет сделать спокойно, продуманно и вежливо к людям. Эта работа должна быть проделана не позднее 31 мая, независимое производство контента городских СМИ в нынешнем виде прекратится», - сказал Осиновский.

Это, по его словам, позволит сэкономить несколько миллионов евро в год, которые можно будет использовать более целесообразным образом.