Полиция просит помощи: пропал 29-летний Гейро

Родственники сообщили полиции, что последний раз они видели Гейро вчера около 19.00 в Таллинне, после чего мужчина должен был поехать в Йыхви. Автомобиль мужчины припаркован на стоянке железнодорожного вокзала в Йыхви, однако его местонахождение неизвестно. Телефон мужчины выключен.

Гейро имеет высокий рост, у него короткие волосы. В последний раз его видели в короткой серой куртке, синих джинсах и кроссовках.

Полиция связалась с родственниками и проверила возможные места пребывания Гейро, но найти мужчину пока не удалось.

Полиция просит всех, кто видел, как мужчина, изображенный на фотографии, где-то перемещался, сообщить об этом по номеру 112.