Давайте знакомиться: назначены старейшины двух таллиннских районов

В 2018 году Рената Лукк получила в Тартуском университете степень магистра гуманитарных наук по специальности «Английский язык и литература». В 2021 году она также получила в Таллиннском университете прикладное образование по специальности «Прикладная информатика». Лукк имеет опыт работы преподавателем английского языка в различных учебных заведениях. С 2023 года - советник министра в МИДе.

Кармо Кури. Фото: Sander Ilvest

Кармо Кури был старейшиной Нымме во время мандата предыдущей городской управы с 15 июня 2022 года по 14 апреля этого года. С 2011 года он работал в Ныммеской горуправе на различных должностях в сфере городского хозяйства. С марта 2018 года и до назначения старейшиной Нымме он был заместителем старейшины района.

В 2017 году Кури получил в Таллиннском университете степень бакалавра по специальности «Менеджмент рекреации». Завершается получение степени магистра в Таллиннском техническом университете по специальности «Управление госсектором и инновации».