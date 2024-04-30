Городская управа назначила со 2 мая старейшин двух районов Таллинна. Старейшиной района Кристийне станет Рената Лукк («Ээсти 200»), а старейшиной района Нымме - Кармо Кури (СДПЭ). Срок их полномочий длится до окончания мандата нынешней городской управы.
Давайте знакомиться: назначены старейшины двух таллиннских районов
В 2018 году Рената Лукк получила в Тартуском университете степень магистра гуманитарных наук по специальности «Английский язык и литература». В 2021 году она также получила в Таллиннском университете прикладное образование по специальности «Прикладная информатика». Лукк имеет опыт работы преподавателем английского языка в различных учебных заведениях. С 2023 года - советник министра в МИДе.
Кармо Кури был старейшиной Нымме во время мандата предыдущей городской управы с 15 июня 2022 года по 14 апреля этого года. С 2011 года он работал в Ныммеской горуправе на различных должностях в сфере городского хозяйства. С марта 2018 года и до назначения старейшиной Нымме он был заместителем старейшины района.
В 2017 году Кури получил в Таллиннском университете степень бакалавра по специальности «Менеджмент рекреации». Завершается получение степени магистра в Таллиннском техническом университете по специальности «Управление госсектором и инновации».