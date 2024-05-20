Ллойд Остин заявил, что ближайшие недели и месяцы станут «решающими» в войне. США намерены продолжать поддерживать Киев.
Глава Пентагона: наступает «решающий период» войны в Украине
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что предстоящие «недели и месяцы будут иметь решающее значение» для исхода войны в Украине.
«Выживание и успех Украины имеют центральное значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и безопасности Америки», - подчеркнул глава американского военного ведомства, выступая на прошедшем в виртуальном формате 22-м заседании контактной группы по обороне Украины в понедельник, 20 мая.
Он также подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке Киева.
Ллойд Остин: Союзники обеспечат устойчивую поддержку Украины
В своей речи глава Пентагона подчеркнул важность обеспечения устойчивой поддержки Украины странами-союзниками.
По его словам, сейчас партнерам Киева удалось с помощью создания нескольких коалиций обеспечить «устойчивый, практичный и оперативный механизм», который позволяет «удовлетворять насущные потребности Украины и создавать грозные и устойчивые силы для защиты от будущей российской агрессии».
«Мы продолжим оказывать Украине поддержку, в которой она нуждается. Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости внести свой вклад», - заявил Остин.
Новая помощь от США "будет иметь реальное значение" в войне
Вместе с тем, Остин проинформировал о содержании очередного пакета военной помощи, который США «спешно направляют в Украину».
В него вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы, дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Patriot, системы HIMARS, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger и противотанковых комплексов Javelin и AT-4, а также бронетехника.
«Вы увидите стабильный поток американской помощи Украине неделю за неделей», - сообщил глава Пентагона.
Он добавил, что Соединенные Штаты уже закрыли «многие из первоочередных потребностей Украины», и еще больше помощи находится в пути.
Украине необходимо укрепить силы ПВО
По словам Остина, на фоне усиливающихся бомбардировок Украины российской армией, Киев «остро нуждается» в дополнительных средствах ПВО.
Он призвал всех украинских союзников «еще раз оценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО».