Главными событиями уходящей недели в Эстонии стала отставка Мадиса Калласа с поста министра, замена руководства Таллиннской стоматологической клиники, а также первое за последние тридцать лет открытие в Нарве нового детского сада.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отставка Мадиса Калласа, смена руководства Tallinna Hambakliinik, открытие в Нарве нового детсада
Уход в отставку министра регионального развития
Во вторник, 16 апреля, министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) сообщил, что покидает свой пост.
Мадис Каллас указал, что решение покинуть должность министра было непростым. Он подчеркнул, что занимал пост министра регионального развития в течение одного года и что он очень благодарен за эту возможность работать на благо сельской жизни Эстонии.
Чуть позднее Каллас объяснил свое решение семейными причинами, в частности, желанием проводить больше времени со своими маленькими детьми.
В тот же день Социал-демократическая партия назвала кандидатом на пост министра регионального развития Пирет Хартман.
Также во вторник президент Алар Карис освободил Мадиса Калласа от должности министра.
Уход Максима Волкова с поста главы Tallinna Hambakliinik
В среду, 17 апреля, член правления Таллиннской стоматологической клиники (Tallinna Hambakliinik) Максим Волков официально покинул должность. Решение отозвать всех членов совета Tallinna Hambakliinik было принято Таллиннской горуправой еще в понедельник, 15 апреля.
Волков назвал замену руководства клиники политическим решением и назвал высказывавшиеся в его адрес обвинения притянутыми за уши и не выдерживающими аргументированной критики.
По словам нового председателя совета клиники Кайри Вахер, чтобы обеспечить должное развитие клиники и повысить качество услуг, были необходимы изменения. В правление клиники войдут Анастасия Кулдма и Тармо Баклер.
«Мы хотим привлечь к управлению SA Tallinna Hambakliinik экспертов, которые помогут изменить и улучшить управление учреждением, а также будут оказывать поддержку персоналу в решении ежедневных вопросов, - сказала Вахер. - Анастасия Кулдмаа, которая назначена новым членом правления и руководителем сферы медицинских услуг, ранее работала в Таллиннской стоматологической клинике и хорошо знает как организацию, так и область своей профессиональной деятельности. Председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклер имеет обширный опыт в управлении медицинскими учреждениями. Он временно войдет в состав правления стоматологической клиники и будет занимать этот пост до тех пор, пока не будет найден новый член правления.
Подача Центристской партией кассации в Госсуд по делу Porto Franco
В четверг, 18 апреля, стало известно, что Центристская партия, признанная окружным судом виновной по уголовному делу, связанному с проектом недвижимости Porto Franco в центре Таллинна, обжаловала соответствующее решение в Государственном суде.
Кассационная жалоба, которую подготовили присяжные адвокаты Айвар Пильв и Марко Пильв, была подана в Госсуд 17 апреля.
В мапте Таллиннский окружной суд отменил ранее вынесенное оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новый приговор, в котором признал бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и саму политическую силу виновными в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного с Porto Franco.
Изменение порядка работы погранпункта в Нарве
Правительство Эстонии в четверг, 18 апреля, приняло решение об изменении графика работы погранпункта в Нарве. Как сказал на пресс-конференции правительства глава МВД Лаури Ляэнеметс, правительство решило, что поскольку Россия закрыла пограничный пункт в Ивангороде, из-за чего число пересечений между Эстонией и Россией уменьшилось вдвое, Эстония изменит часы работы пограничного пункта в Нарве. С мая пересечь границу в Нарве можно будет с 7 до 23 часов.
Ляэнеметс добавил, что транспортные компании получили соответствующее уведомление. Лаури Ляэнеметс также подчеркнул, что Эстония по-прежнему не рекомендует людям ездить в Россию.
Открытие в Нарве детского сада Vanalinna
В понедельник, 15 апреля, состоялось торжественное открытие Нарвского городского детского сада Vanalinna. Раньше этот детсад носил название Punamütsike и располагался в старом здании на улице Креэнхольми. Теперь же, по словам очевидцев, он больше напоминает шикарный санаторий для детей.
Всего новый детский сад будет вмещать шесть групп, включая четыре обычные и две ясельные, общей численностью до 128 детей. Теперь это будет полностью эстонский детский сад, хотя раньше в нем было больше групп с погружением в эстонский язык.
Новый детский сад в Нарве открылся впервые за 30 лет.