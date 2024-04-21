НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отставка Мадиса Калласа, смена руководства Tallinna Hambakliinik, открытие в Нарве нового детсада

Уход в отставку министра регионального развития

Во вторник, 16 апреля, министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) сообщил, что покидает свой пост.

Мадис Каллас указал, что решение покинуть должность министра было непростым. Он подчеркнул, что занимал пост министра регионального развития в течение одного года и что он очень благодарен за эту возможность работать на благо сельской жизни Эстонии.

Мадис Каллас. Фото: Sander Ilvest

Чуть позднее Каллас объяснил свое решение семейными причинами, в частности, желанием проводить больше времени со своими маленькими детьми.

В тот же день Социал-демократическая партия назвала кандидатом на пост министра регионального развития Пирет Хартман.

Также во вторник президент Алар Карис освободил Мадиса Калласа от должности министра.

Уход Максима Волкова с поста главы Tallinna Hambakliinik

В среду, 17 апреля, член правления Таллиннской стоматологической клиники (Tallinna Hambakliinik) Максим Волков официально покинул должность. Решение отозвать всех членов совета Tallinna Hambakliinik было принято Таллиннской горуправой еще в понедельник, 15 апреля.

Волков назвал замену руководства клиники политическим решением и назвал высказывавшиеся в его адрес обвинения притянутыми за уши и не выдерживающими аргументированной критики.

По словам нового председателя совета клиники Кайри Вахер, чтобы обеспечить должное развитие клиники и повысить качество услуг, были необходимы изменения. В правление клиники войдут Анастасия Кулдма и Тармо Баклер.

Таллиннская стоматологическая клиника. Фото: Tairo Lutter