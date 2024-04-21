Вс, 21.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отставка Мадиса Калласа, смена руководства Tallinna Hambakliinik, открытие в Нарве нового детсада

rus.postimees.ee
Copy
Мадис Каллас и Максим Волков.
Мадис Каллас и Максим Волков. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Главными событиями уходящей недели в Эстонии стала отставка Мадиса Калласа с поста министра, замена руководства Таллиннской стоматологической клиники, а также первое за последние тридцать лет открытие в Нарве нового детского сада.

Уход в отставку министра регионального развития

Во вторник, 16 апреля, министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) сообщил, что покидает свой пост.

Мадис Каллас указал, что решение покинуть должность министра было непростым. Он подчеркнул, что занимал пост министра регионального развития в течение одного года и что он очень благодарен за эту возможность работать на благо сельской жизни Эстонии.

Мадис Каллас.
Мадис Каллас. Фото: Sander Ilvest

Чуть позднее Каллас объяснил свое решение семейными причинами, в частности, желанием проводить больше времени со своими маленькими детьми.

В тот же день Социал-демократическая партия назвала кандидатом на пост министра регионального развития Пирет Хартман.

Также во вторник президент Алар Карис освободил Мадиса Калласа от должности министра.

Уход Максима Волкова с поста главы Tallinna Hambakliinik

В среду, 17 апреля, член правления Таллиннской стоматологической клиники (Tallinna Hambakliinik) Максим Волков официально покинул должность. Решение отозвать всех членов совета Tallinna Hambakliinik было принято Таллиннской горуправой еще в понедельник, 15 апреля.

Волков назвал замену руководства клиники политическим решением и назвал высказывавшиеся в его адрес обвинения притянутыми за уши и не выдерживающими аргументированной критики.

По словам нового председателя совета клиники Кайри Вахер, чтобы обеспечить должное развитие клиники и повысить качество услуг, были необходимы изменения. В правление клиники войдут Анастасия Кулдма и Тармо Баклер.

Таллиннская стоматологическая клиника. 
Таллиннская стоматологическая клиника. Фото: Tairo Lutter

«Мы хотим привлечь к управлению SA Tallinna Hambakliinik экспертов, которые помогут изменить и улучшить управление учреждением, а также будут оказывать поддержку персоналу в решении ежедневных вопросов, - сказала Вахер. - Анастасия Кулдмаа, которая назначена новым членом правления и руководителем сферы медицинских услуг, ранее работала в Таллиннской стоматологической клинике и хорошо знает как организацию, так и область своей профессиональной деятельности. Председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклер имеет обширный опыт в управлении медицинскими учреждениями. Он временно войдет в состав правления стоматологической клиники и будет занимать этот пост до тех пор, пока не будет найден новый член правления.

Подача Центристской партией кассации в Госсуд по делу Porto Franco

В четверг, 18 апреля, стало известно, что Центристская партия, признанная окружным судом виновной по уголовному делу, связанному с проектом недвижимости Porto Franco в центре Таллинна, обжаловала соответствующее решение в Государственном суде.

Судебное заседание по делу Porto Franco. Таллинн, 23 января 2023 года. 
Судебное заседание по делу Porto Franco. Таллинн, 23 января 2023 года. Фото: Madis Veltman

Кассационная жалоба, которую подготовили присяжные адвокаты Айвар Пильв и Марко Пильв, была подана в Госсуд 17 апреля.

В мапте Таллиннский окружной суд отменил ранее вынесенное оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новый приговор, в котором признал бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и саму политическую силу виновными в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного с Porto Franco.

Изменение порядка работы погранпункта в Нарве

Правительство Эстонии в четверг, 18 апреля, приняло решение об изменении графика работы погранпункта в Нарве. Как сказал на пресс-конференции правительства глава МВД Лаури Ляэнеметс, правительство решило, что поскольку Россия закрыла пограничный пункт в Ивангороде, из-за чего число пересечений между Эстонией и Россией уменьшилось вдвое, Эстония изменит часы работы пограничного пункта в Нарве. С мая пересечь границу в Нарве можно будет с 7 до 23 часов.

Нарвский пограничный пункт.
Нарвский пограничный пункт. Фото: Mihkel Maripuu

Ляэнеметс добавил, что транспортные компании получили соответствующее уведомление. Лаури Ляэнеметс также подчеркнул, что Эстония по-прежнему не рекомендует людям ездить в Россию.

Открытие в Нарве детского сада Vanalinna

В понедельник, 15 апреля, состоялось торжественное открытие Нарвского городского детского сада Vanalinna. Раньше этот детсад носил название Punamütsike и располагался в старом здании на улице Креэнхольми. Теперь же, по словам очевидцев, он больше напоминает шикарный санаторий для детей.

Открытие нового детского сада Vanalinna в Нарве. 15 апреля 2024 года.
Открытие нового детского сада Vanalinna в Нарве. 15 апреля 2024 года. Фото: Диана Харламова

Всего новый детский сад будет вмещать шесть групп, включая четыре обычные и две ясельные, общей численностью до 128 детей. Теперь это будет полностью эстонский детский сад, хотя раньше в нем было больше групп с погружением в эстонский язык.

Новый детский сад в Нарве открылся впервые за 30 лет.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх