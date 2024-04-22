Государственный суд вынес решение о назначении значительной компенсации пострадавшему в результате ДТП

Обвиняемый не учел сложных дорожных и погодных условий и ехал слишком быстро, в результате чего его микроавтобус не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, которым управлял потерпевший.

В результате столкновения потерпевшему был нанесен серьезный ущерб здоровью, лечение которого длилось годами. На данный момент он полностью восстановился. Уездный и окружной суд потановили, что ущерб здоровью жертвы привел к существенному и необратимому ухудшению качества его жизни.

Потерпевший потребовал от обвиняемого, ставшего причиной дорожно-транспортного происшествия, и его страховщика 30 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, из которых страховщик добровольно выплатил 13 500 евро. Уездный суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с обвиняемого и его страховщика дополнительно 16 500 евро.

Однако окружной суд не присудил потерпевшему дополнительную компенсацию, посчитав сумму, добровольно выплаченную страховой компанией, достаточной с учетом существующей судебной практики.

Коллегия по уголовным делам Государственного суда отменила решение окружного суда и привела в исполнение решение уездного суда, постановив, что требуемая потерпевшим компенсация в размере 30 тысяч евро не может считаться чрезмерной в рамках этого дела.

При этом коллегия по уголовным делам заявила, что сумма возмещения морального ущерба должна соответствовать росту стоимости жизни, а также росту общего благосостояния общества и учитывать возможные изменения в нем. Хотя размер ранее назначенной компенсации за моральный ущерб имеет значение, суд должен учитывать множество других факторов при принятии решения.

Кроме того, Государственный суд разъяснил смысл так называемых предполагаемых компенсаций за моральный ущерб, предусмотренных Законом о дорожном страховании, размер которых даже в случае самого серьезного вреда здоровью достигает всего 3200 евро. В коллегии по уголовным делам отметили, что эти суммы являются низшим пределом возмещения ущерба.

Компенсация морального ущерба лицом, причинившим дорожно-транспортное происшествие, и его страховщиком не должна ограничиваться суммами, предусмотренными в Законе о дорожном страховании. Суд также может присудить жертве гораздо более высокую компенсацию.