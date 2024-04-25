В будущем стоматологическую компенсацию можно будет использовать и для зубных протезов

Министр здравоохранения Рийна Сиккут (СДПЭ) заявила в пресс-релизе, что, поскольку оплата здравоохранения является тяжелым бременем для многих людей, а протезирование зубов является одной из самых дорогих услуг, пожилым людям и пенсионерам часто приходится делать трудный выбор.

«В среднем у пенсионеров ежегодные расходы на медицинское обслуживание составляют 850 евро, что больше месячной пенсии. Этим нововведением мы надеемся облегчить им жизнь», - добавила министр.

По данным Кассы здоровья, в 2023 году пособием на зубное протезирование воспользовались почти 39 тысяч человек, причем чаще всего им пользовались пенсионеры по старости (11%), а реже всего - пенсионеры по нетрудоспособности (4%).

На реализацию изменения из бюджета Кассы здоровья запланировано 5,9 млн евро в год. Министерство социальных дел ожидает отзывов и согласования законопроекта не позднее 10 мая.