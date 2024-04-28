НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Визит главы МВД в Пюхтицкий монастырь, апрельский снегопад, старт госэкзаменов в гимназиях

В решении, принятом в понедельник, Таллиннский окружной суд постановил, что оснований для отмены постановления правительства от 25 января нет, и криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин могут быть экстрадированы в США.

Аналогичное решение 11 марта принял Таллиннский административный суд. Процессуальные издержки стороны взяли на себя сами. Решение Таллиннского окружного суда можно будет обжаловать в Госсуде не позднее 2 мая.

По мнению Потапенко и Турыгина, оспаривавших постановление правительства, а также членов их семей, нормы экстрадиции противоречат конституции, поскольку разделение полномочий неясно, и слишком короткие сроки не гарантируют экстрадированному лицу возможности эффективно защитить себя.

Окружной суд отметил, что хотя нормы об экстрадиции в Уголовно-процессуальном кодексе могли бы быть более четкими, а разделение полномочий более конкретным, сама по себе любая двусмысленность не противоречит Конституции. Суд отметил, что принцип правовой ясности не требует и на практике не может гарантировать, что норма всегда будет понята всеми одинаково. Суд счел, что в настоящем деле не было оснований делать вывод о том, что заявители не могли эффективно защищать себя из-за коротких процессуальных сроков.

Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Фото: Kollaaž