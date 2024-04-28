Главными событиями уходящей недели стали поездка главы министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметса в Пюхтицкий монастырь, вызвавший во вторник немало проблем на дорогах страны сильный снегопад, а также начало периода государственных экзаменов в гимназиях.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Визит главы МВД в Пюхтицкий монастырь, апрельский снегопад, старт госэкзаменов в гимназиях
Поездка министра внутренних дел в Пюхтицкий монастырь
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) 23 апреля утром посетил Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь. Целью визита была встреча с настоятельницей монастыря игуменьей Филаретой для обсуждения нынешних отношений монастыря с Московским патриархатом и будущего монастыря в контексте необходимости разрыва связей с ним.
По словам Ляэнеметса, государство предпринимает шаги против террористического режима в Москве, а не против православных в Эстонии.
«Государство обязано защищать население Эстонии от влияния террористического режима. Между Московским патриархатом и Эстонской православной церковью Московского патриархата существует каноническая связь - они являются частями одного целого и находятся в строгой субординации. Цель государства - прекратить всякие связи местных религиозных объединений с Москвой, как канонические, так и юридические. Об этом сегодня мы и говорили с руководителем монастыря», - сказал Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, прием в монастыре был теплым и открытым. Он объяснил, почему позиция Московского патриарха неприемлема для Эстонии, а игуменья объяснила позицию монастыря и его отношения с Московским патриархатом.
Позднее на сайте Пюхтицкого монастыря было опубликовано сообщение от настоятельницы игуменьи Филареты, в котором она выразила благодарность министру внутренних дел за визит, а также за желание диалога и стремление правительства к поиску возможностей для решения возникших проблем.
Кроме того, в сообщении указывалось: «Ставропигиальный статус прописан в уставе монастыря, где сказано, что смена юрисдикции невозможна. Следовательно, монастырь сам не может инициировать отказ от ставропигиального статуса».
Настоятельница монастыря отметила, что если правительство Эстонии, представленное министром внутренних дел, желает изменить юрисдикцию монастыря, оно должно напрямую обратиться к патриарху Кириллу.
В пятницу монахини Пюхтицкого монастыря обнародовали открытое письмо в Совет Церквей Эстонии, в котором протестуют против возможного «разрыва кровной связи с Русской православной церковью».
«Мы не можем, не имеем права в одностороннем порядке разорвать ее, так как ставропигиальный статус монастыря прописан в Уставе нашей обители, который мы по своей воле не вправе изменять», - подчеркивают монахини.
Снегопад в конце апреля
В большинстве районов Эстонии люди, проснувшись утром во вторник, увидели из окон зимнюю картину - обильное количество снега. Департамент транспорта во вторник утром предупредил, что дорожные условия по всей Эстонии остаются зимними и во многих местах лежит снег и мокрый снег.
Участников дорожного движения попросили быть осторожными.
В частности, жители столицы жаловались во вторник утром на крайне неудовлетворительную работу городских служб по очистке дорог от снега. Вице-мэр Таллинна, отвечающий за коммунальное хозяйство, Пяртель-Пеэтер Пере призвал горожан запастись терпением во время передвижения и принять тот факт, что подобные ситуации будут возникать и в будущем.
При этом Пере подчеркнул, что уборщики улиц начали борьбу с гололедом за пару часов до начала снегопада.
Решение окружного суда по делу криптодельцов
22 апреля Таллиннский кружной суд согласился с выдачей властям США криптодельцов Турыгина и Потапенко.
В решении, принятом в понедельник, Таллиннский окружной суд постановил, что оснований для отмены постановления правительства от 25 января нет, и криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин могут быть экстрадированы в США.
Аналогичное решение 11 марта принял Таллиннский административный суд. Процессуальные издержки стороны взяли на себя сами. Решение Таллиннского окружного суда можно будет обжаловать в Госсуде не позднее 2 мая.
По мнению Потапенко и Турыгина, оспаривавших постановление правительства, а также членов их семей, нормы экстрадиции противоречат конституции, поскольку разделение полномочий неясно, и слишком короткие сроки не гарантируют экстрадированному лицу возможности эффективно защитить себя.
Окружной суд отметил, что хотя нормы об экстрадиции в Уголовно-процессуальном кодексе могли бы быть более четкими, а разделение полномочий более конкретным, сама по себе любая двусмысленность не противоречит Конституции. Суд отметил, что принцип правовой ясности не требует и на практике не может гарантировать, что норма всегда будет понята всеми одинаково. Суд счел, что в настоящем деле не было оснований делать вывод о том, что заявители не могли эффективно защищать себя из-за коротких процессуальных сроков.
Окружной суд отметил, что согласно мотивам распоряжения об экстрадиции нет оснований сомневаться в наличии у США интереса, возможностей и достаточных ресурсов для рассмотрения уголовного дела в США. Эстония не имеет равноценного интереса и ресурсов для рассмотрения такого уголовного дела. По мнению эстонской прокуратуры, интерес США в расследовании дела больше, чем у Эстонии, учитывая основное место совершения действий, ущерб и местонахождение жертв. По мнению окружного суда, ответчик достаточно и надлежащим образом обосновал, почему ему следует разрешить продолжить уголовное дело против заявителей жалобы в США, а не в Эстонии.
«Желтая карточка» Анне Леванди
25 апреля Союз конькобежного спорта Эстонии принял решение вынести предупреждение тренеру Анне Леванди.
После того как специальная комиссия Союза конькобежного спорта Эстонии заслушала жалобщиков, свидетелей, экспертов, а также саму Анну Леванди - тренера по фигурному катанию - по поводу выдвинутых против нее обвинений в неподобающем обращении, было принято решение ограничиться в отношении тренера предупреждением.
16 января 2024 года Союз конькобежного спорта Эстонии получил от Эстонского фонда спортивной этики и антидопинга выписку из жалобы на Леванди. 31 января правление Союза решило сформировать комиссию для рассмотрения жалобы, в состав которой вошли Майре Арм, Вадим Белобровцев, Яна Куура и Эре Лусти.
«В результате многочисленных бесед комиссия пришла к выводу, что критика и резкие высказывания, приписываемые Анне Леванди, основаны на ее желании побудить спортсменов, тренирующихся по программе спортсменов высшего уровня, работать еще усерднее. Комиссия не нашла злого умысла в тренерской работе или действиях Леванди», - рассказала 25 апреля глава Союза конькобежного спорта Майре Арм, руководившая работой комиссии.
Критика в адрес тренера касалась чрезвычайно напряженного процесса подготовки спортсменов высшего уровня. В ходе расследования комиссия установила, что значительная часть обвинений казались преувеличениями; выявились большие противоречия, а часть обвинений была снята, поскольку фигуранты дела не подтвердили их лично. Комиссия отметила, что записей критических ситуаций нет, хотя обучение проходит в группах и также открыто для родителей. Также сообщается, что в ходе разбирательства жалобы на физическое насилие не подтвердились.
Старт госэкзаменов в гимназиях
В понедельник, 22 апреля, стартовал период государственных экзаменов в гимназиях. Его открыл экзамен по эстонскому языку, который в понедельник в 10.00 по всей Эстонии начали сдавать около 8000 молодых людей.
Руководитель отдела тестирования и оценивания Департамента по делам образования и молодежи Айми Пюйя сообщила, что этой весной государственные экзамены пройдут по всей Эстонии в 28-й раз. Выпускники гимназий имеют возможность сдать государственный экзамен по эстонскому или эстонскому языку как второму, математике и английскому языку. Вместо государственного экзамена по английскому языку также можно выбрать международно признанный экзамен по иностранному языку.
На государственные экзамены в этом году зарегистрировался 12 131 абитуриент, из них 9 727 - старшеклассники, 730 - молодые люди, ранее закончившие гимназию, и 1 674 - учащиеся профессионально-технических учебных заведений.