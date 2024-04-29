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В студии Postimees – доктор Попов: как прошел заплыв в муниципальную политику?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Почему руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов покинул Таллиннское горсобрание? Завершен ли заплыв между политическими айсбергами? Какие новые вызовы появились у главы медучреждения с уходом из политики?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-депутат столичного горсобрания, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Следите за эфиром в 13:00!

  • Какие уроки вынесены из политического плавания?
  • Почему совмещать работу в оппозиции с должностью руководителя больницы больше невозможно?
  • Останется ли экс-политик на посту главы медучреждения?
  • Состоится ли слияние городских больниц и присоединение их к PERH?
  • Принесет ли это экономию?
  • Сдвинется ли при новой власти с мертвой точки проект Таллиннской больницы?
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