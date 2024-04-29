Почему руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов покинул Таллиннское горсобрание? Завершен ли заплыв между политическими айсбергами? Какие новые вызовы появились у главы медучреждения с уходом из политики?
В студии Postimees – доктор Попов: как прошел заплыв в муниципальную политику?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-депутат столичного горсобрания, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Следите за эфиром в 13:00!
- Какие уроки вынесены из политического плавания?
- Почему совмещать работу в оппозиции с должностью руководителя больницы больше невозможно?
- Останется ли экс-политик на посту главы медучреждения?
- Состоится ли слияние городских больниц и присоединение их к PERH?
- Принесет ли это экономию?
- Сдвинется ли при новой власти с мертвой точки проект Таллиннской больницы?