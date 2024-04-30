Сегодня, 6 мая, в 15:00 на пленарном заседании Рийгикогу обсудит вотум недоверия министру образования и науки Кристине Каллас.
Напомним, что 30 апреля Эстонская консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия инициировали вотум недоверия министру образования и науки Кристине Каллас, обвинив ее в неспособности разрешить накопившиеся в системе образования кризисы.
По словам председателя фракции Эстонской консервативной народной партии Мартина Хельме, очевидно, что чем дольше Кристина Каллас занимает свою должность, тем страшнее кризис, в который погружается система образования Эстонии. «У нее нет ни долгосрочного, ни краткосрочного плана. Она не может решить ни одной проблемы, а только создает новые», - считает Хельме.
Председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс обращает внимание, что министр, среди прочего, не смогла обеспечить, чтобы в течение трех месяцев повышение зарплаты отразилось на банковских счетах учителей. Кроме того, по его словам, министр не может справиться с организацией преемственности работников образования.
«Только в Таллинне и Нарве, по данным министерства, не хватает 586 воспитателей и 749 учителей, к которым добавляются также некоторые другие самоуправления. Вместо того, чтобы помочь детсадам и школам, как и их владельцам, то есть самоуправлениям, министр образования угрожает: если к 1 сентября в школе не будет достаточно учителей, соответствующих квалификационным требованиям, чтобы предстать перед классами, отвечать своими рабочими местами за это будут руководители школ и самоуправлений», - заявил Лаатс.
В вотуме недоверия Каллас также обвиняется в том, что в результате несогласованности деятельности министерства и Департамента по делам образования и молодежи в этом году неудачей закончились попытки госгимназий Таллинна и Харьюмаа провести совместные вступительные тесты, когда из-за технических неполадок в экзаменационной инфосистеме (EIS) экзамен был сорван. Также были проблемы во время сдачи пробного электронного экзамена по эстонскому языку, когда в течение некоторого времени многие ученики 9-х классов не могли выполнять задания.
«Кристина Каллас даже не извинилась за произошедшее перед учениками, учителями и родителями. Например, министр образования, науки и спорта Литвы и его заместитель подали в отставку в апреле этого года из-за аналогичных ошибок. Кристина Каллас манипулировала информацией и демонстрировала административную некомпетентность во многих других случаях. Например, оправдывая закрытие Тойлаской гимназии ложным утверждением, что Йыхвиская гимназия, в которой потом должны учиться ученики, является школой с эстонским языком обучения. Январской забастовки учителей можно было избежать», - говорится в заявлении.
Там же сказано, что нет доверия относительно дальнейшей деятельности Кристины Каллас. «Ничего неизвестно о планах министра в сфере высшего образования, остро нуждающегося в реформировании. Отсутствует план улучшения имиджа профтехучилищ», - добавили подписавшиеся.