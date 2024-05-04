Над территорией станции стоит большой столб дыма, горит куча смешанных отходов.

«Дым не является ядовитым, поскольк в горящей куче нет ничего токсичного», - заявил представитель Спасательного департамента.

Рядом находится приют для бездомных животных. Облако дыма распространилось над восточной частью города.

По словам оперативного руководителя Идаского региона Спасательного департамента Яака Янно, к семи часам вчера наибольшая опасность миновала и огонь удалось взять под контроль, но работы по тушению, вероятно, придется вести еще несколько дней. На событие отреагировал весь спасательный ресурс Ляэне-Вирумаа.

Во время пожара сгорели один экскаватор и измельчитель мусора, поврежден склад макулатуры и бытовых отходов.

В то же время крупный пожар произошел и на металлургическом предприятии в Нарве, куда также были направлены спасатели из Ляэне-Вирумаа.

Пожар в Раквере. Фото: Siim Mihailov

Пожар в Раквере. Фото: Siim Mihailov

Пожар в Раквере. Фото: Siim Mihailov