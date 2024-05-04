В Раквере загорелась станция переработки отходов. По данным Спасательного департамента, распространяющийся над городом дым не является ядовитым.
Над территорией станции стоит большой столб дыма, горит куча смешанных отходов.
«Дым не является ядовитым, поскольк в горящей куче нет ничего токсичного», - заявил представитель Спасательного департамента.
Рядом находится приют для бездомных животных. Облако дыма распространилось над восточной частью города.
По словам оперативного руководителя Идаского региона Спасательного департамента Яака Янно, к семи часам вчера наибольшая опасность миновала и огонь удалось взять под контроль, но работы по тушению, вероятно, придется вести еще несколько дней. На событие отреагировал весь спасательный ресурс Ляэне-Вирумаа.
Во время пожара сгорели один экскаватор и измельчитель мусора, поврежден склад макулатуры и бытовых отходов.
В то же время крупный пожар произошел и на металлургическом предприятии в Нарве, куда также были направлены спасатели из Ляэне-Вирумаа.