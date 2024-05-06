Вт, 7.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Война в Украине, 803-й день В результате обстрелов Белгородской области погиб местный житель

rus.postimees.ee
Copy
Разрушения в Белгороде после ракетной атаки (16 марта 2024 года).
Разрушения в Белгороде после ракетной атаки (16 марта 2024 года). Фото: Governor of Belgorod Region via REUTERS

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 803-го дня войны, 6 мая.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх