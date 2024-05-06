До конца июня на улицах Кяблику и Коскла в таллиннском районе Кристийне и на участке Сыпрузе-пуйестеэ между этими улицами пройдут работы по строительству водопровода и теплотрассы. Работы могут нарушить движение транспорта на Сыпрузе-пуйестеэ.
Прокладка систем водопровода и отопления может нарушить движение на Сыпрузе-пуйестеэ
Перевод: Павел Соболев
Работы на улице Кяблику начались 6 мая, а с 13 мая по 3 июня полоса общественного транспорта на Сыпрузе-пуйестеэ по направлению к центру города на этом отрезке будет закрыта. На улице Коскла зона работ займет до половины ширины дороги вблизи домов под номерами 16, 18 и 22.
Будет обеспечено пространство для перемещения пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, также застройщик должен обеспечить подъезд транспортных средств к объектам недвижимости в районе работ и возможность вывоза мусора. Отсутствие доступа может быть кратковременным и должно быть заранее согласовано с собственником объекта, а также нужно проинформировать об этом компанию, организующую вывоз мусора.
Таллиннский транспортный департамент просит всех участников дорожного движения в этом районе быть внимательнее обычного и соблюдать все знаки, регулирующие дорожное движение.
Трубопроводные трассы построит по заказу AS Tallina Vesi и AS Utilitas Tallinn компания OÜ Megido.