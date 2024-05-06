Прокладка систем водопровода и отопления может нарушить движение на Сыпрузе-пуйестеэ

Перевод: Павел Соболев

Работы на улице Кяблику начались 6 мая, а с 13 мая по 3 июня полоса общественного транспорта на Сыпрузе-пуйестеэ по направлению к центру города на этом отрезке будет закрыта. На улице Коскла зона работ займет до половины ширины дороги вблизи домов под номерами 16, 18 и 22.

Будет обеспечено пространство для перемещения пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, также застройщик должен обеспечить подъезд транспортных средств к объектам недвижимости в районе работ и возможность вывоза мусора. Отсутствие доступа может быть кратковременным и должно быть заранее согласовано с собственником объекта, а также нужно проинформировать об этом компанию, организующую вывоз мусора.

Таллиннский транспортный департамент просит всех участников дорожного движения в этом районе быть внимательнее обычного и соблюдать все знаки, регулирующие дорожное движение.

Трубопроводные трассы построит по заказу AS Tallina Vesi и AS Utilitas Tallinn компания OÜ Megido.