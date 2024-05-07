Государственное учреждение Эстонии покупает рекламу за счет образовательного бюджета

Из более подробного описания закупки следует, что «целью государственного заказа является поиск рекламодателя, который разработает и реализует информационные мероприятия программы по экологическому образованию, важности климатических целей и критической важности применения экологических навыков для предприятий и трудоспособного населения, а также популяризацию возможностей обучения, связанных с экологическими изменениями, среди общественности».