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Государственное учреждение Эстонии покупает рекламу за счет образовательного бюджета

Лийна Лакс
Обновлено 7 мая 2024, 16:54
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Из опубликованной 7 мая реестра государственных закупок следует, что Департамент по делам образования и молодежи (Harno) ищет рекламодателя для программы «Внедрение экологической грамотности в предприятия в связи с зеленым переходом». Общая стоимость закупки составляет 340 000 евро.

Из более подробного описания закупки следует, что «целью государственного заказа является поиск рекламодателя, который разработает и реализует информационные мероприятия программы по экологическому образованию, важности климатических целей и критической важности применения экологических навыков для предприятий и трудоспособного населения, а также популяризацию возможностей обучения, связанных с экологическими изменениями, среди общественности».

Победителем может стать только один рекламодатель. Деятельность финансируется средствами европейских налогоплательщиков NextGenerationEU Европейского союза из фонда восстановления и повышения устойчивости.

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