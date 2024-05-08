Таможня России не рекомендует пользоваться погранпереходом Нарва 9 мая

Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) России накануне 9 мая распространило предостережение для тех, кто планирует пересекать российско-эстонскую границу через Ивангород и Нарву. Российские таможенники прогнозируют перегрузки в работе российской таможни в ближайшие дни.

«В праздничные дни в среднем за сутки через границу перемещалось 4 124 человека при расчетной пропускной способности 2 800 лиц в сутки, - сообщили в четверг работники СЗТУ российским государственным СМИ. - Кингисеппская таможня рекомендует учитывать сложившуюся ситуацию и в качестве альтернативы рассматривать другие пункты пропуска на российско-эстонском участке границы, которые располагаются в Псковской области, - Куничина Гора (сопредельный Койдула) и Шумилкино (сопредельный Лухамаа)».

Автомобильное движение по мосту через Нарову было прервано после закрытия российских приграничных терминалов на реконструкцию, которая должна завершиться в 2026 году. После этого Россия планирует закрыть на реновацию и другие погранпереходы на границе с Эстонией.

С 1 мая погранпереход Нарва не работает по ночам и доступен для перемещения пешеходом между Эстонией и Россией только с 7:00 утра до 23:00. Перевозчик Lux Express после этого отменил несколько ночных рейсов, а компания Ecolines анонсировала запуск беспересадочного автобуса Таллинн-Петербург, который будет пересекать границу не в Нарве, а в Лухамаа.

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