Российские таможенники предупреждают о проблемах с переходом границы в Ивангороде и отправляют в Псковскую область тех, кому необходимо пересекать границу РФ и стран ЕС.
Таможня России не рекомендует пользоваться погранпереходом Нарва 9 мая
Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) России накануне 9 мая распространило предостережение для тех, кто планирует пересекать российско-эстонскую границу через Ивангород и Нарву. Российские таможенники прогнозируют перегрузки в работе российской таможни в ближайшие дни.
«В праздничные дни в среднем за сутки через границу перемещалось 4 124 человека при расчетной пропускной способности 2 800 лиц в сутки, - сообщили в четверг работники СЗТУ российским государственным СМИ. - Кингисеппская таможня рекомендует учитывать сложившуюся ситуацию и в качестве альтернативы рассматривать другие пункты пропуска на российско-эстонском участке границы, которые располагаются в Псковской области, - Куничина Гора (сопредельный Койдула) и Шумилкино (сопредельный Лухамаа)».
Автомобильное движение по мосту через Нарову было прервано после закрытия российских приграничных терминалов на реконструкцию, которая должна завершиться в 2026 году. После этого Россия планирует закрыть на реновацию и другие погранпереходы на границе с Эстонией.
С 1 мая погранпереход Нарва не работает по ночам и доступен для перемещения пешеходом между Эстонией и Россией только с 7:00 утра до 23:00. Перевозчик Lux Express после этого отменил несколько ночных рейсов, а компания Ecolines анонсировала запуск беспересадочного автобуса Таллинн-Петербург, который будет пересекать границу не в Нарве, а в Лухамаа.
На этом фоне власти Эстонии обсуждают дальнейшее ограничение в работе погранпереходов на границе с Россией. С 1 мая КПП Нарва не работает с 23:00 до 7:00. Аналогичное ограничение обсуждается и для погранперехода Койдула на границе Вырумаа и Псковской области.
«Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время», - сказал в конце апреля министр финансов Март Вырклаэв, комментируя идею закрытия на ночь второго погранперехода на границе с Россией - «Койдула».
«Мне кажется разумной рекомендация закрывать этот пограничный пункт с вечера до раннего утра», - заявил после министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Вместе с тем глава МВД Эстонии уточнил, что «если объемы движения изменятся, то одним из шагов может стать пересмотр нынешних графиков рабочего времени».
Ранее Rus.Postimees сообщал об очередях из желающих пересечь эстонско-российскую границу в Нарве.
О том, как будет работать полиция Эстонии в пятницу 9 мая, ранее в студии Rus.Postimees рассказала подполковник полиции Елена Мирошниченко.