Таллиннское городское собрание рассмотрит вотум недоверия вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере (Партия реформ) на заседании 16 мая, пишет Rus.ERR.
Стало известно, когда состоится голосование по вотуму недоверия вице-мэру Таллинна Пяртелю-Пеэтеру Пере
Заявление о выражении недоверия вице-мэру подписали 2 мая оппозиционные депутаты от Консервативной народной партии (EKRE) и Центристской партии.
Председатель фракции EKRE Март Каллас обосновал решение инициировать вотум недоверия Пяртелю-Пеэтеру Пере неспособностью последнего справиться со своими обязанностями и коммуникацией 23 апреля, когда на Таллинн обрушился снегопад. Основные претензии к Пере - поспешные кадровые решения, неумение управлять своей сферой ответственности и высокомерное отношение.
Председатель фракции Центристской партии Калле Кландорф заявил, что центристы полностью поддерживают инициативу EKRE.