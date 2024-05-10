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Стало известно, когда состоится голосование по вотуму недоверия вице-мэру Таллинна Пяртелю-Пеэтеру Пере

rus.postimees.ee
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Фото: Mihkel Maripuu

Таллиннское городское собрание рассмотрит вотум недоверия вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере (Партия реформ) на заседании 16 мая, пишет Rus.ERR.

Заявление о выражении недоверия вице-мэру подписали 2 мая оппозиционные депутаты от Консервативной народной партии (EKRE) и Центристской партии.

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Председатель фракции EKRE Март Каллас обосновал решение инициировать вотум недоверия Пяртелю-Пеэтеру Пере неспособностью последнего справиться со своими обязанностями и коммуникацией 23 апреля, когда на Таллинн обрушился снегопад. Основные претензии к Пере - поспешные кадровые решения, неумение управлять своей сферой ответственности и высокомерное отношение.

Председатель фракции Центристской партии Калле Кландорф заявил, что центристы полностью поддерживают инициативу EKRE.

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