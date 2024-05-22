В этот раз ведущие подкаста «Это Не Стыдно!» Максим Милованов и Арменуи Геройская пригласили в студию интересную гостью, благодаря которой слушатели смогут окунуться в мир сексуальной каучуковой продукции, то есть игрушек для взрослых. Наша гостья - Ольга, консультант эротического магазина Eros Butiik.
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ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Маленькие, да удаленькие: работник таллиннского секс-шопа приоткрыла завесу мира игрушек для взрослых
В этом выпуске мы погружаемся в захватывающий и часто табуированный мир взрослых игрушек и аксессуаров. Нашей темой станут каучуковые изделия, презервативы, смазки, фалосы и другие пикантные товары, которые можно найти в секс-шопах.