ЭТО НЕ СТЫДНО! Маленькие, да удаленькие: работник таллиннского секс-шопа приоткрыла завесу мира игрушек для взрослых

В этот раз ведущие подкаста «Это Не Стыдно!» Максим Милованов и Арменуи Геройская пригласили в студию интересную гостью, благодаря которой слушатели смогут окунуться в мир сексуальной каучуковой продукции, то есть игрушек для взрослых. Наша гостья - Ольга, консультант эротического магазина Eros Butiik.