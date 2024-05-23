Опрос: жители Эстонии назвали мнистра, которому они меньше всего доверяют

И в апреле, и в мае средний уровень доверия всем министрам составлял 19 процентов. Больше всего по-прежнему доверяют министру обороны Ханно Певкуру, за ним следует министр образования и науки Кристина Каллас.

«Доверие к Ханно Певкуру, министру, ответственному за национальную безопасность, было самым высоким за все шесть месяцев проведения исследования», - прокомментировал Айвар Воог, руководитель исследованиям Kantar Emor.

«В мае доверие больше всего выросло к министру климата Кристену Михалу. Новых министров, Мадиса Тимпсона и Пирет Хартман, мы добавим в исследование, когда они проработают некоторое время», - добавил Воог.

34 процента эстонцев доверяют Певкуру, который находится на первом месте в рейтинге доверия государственных политиков, и 27 процентов доверяют Кристине Каллас, которая находится на втором месте.

Следующими, с небольшим различием в процентах, идут премьер-министр Кая Каллас и министр климата Кристен Михал (оба по 22 процента), министр здравоохранения Рийна Сиккут и министр культуры Хейди Пурга (оба по 21 процент), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (19 процентов) и министр иностранных дел Маргус Цахкна (18 процентов).

Министру социальной защиты Сигне Рийсало и министру экономики и информационных технологий Тийту Рийсало доверяют 10 процентов жителей Эстонии. Наименьшее доверие населения по-прежнему принадлежит министру финансов Март Вырклаев (восемь процентов).

Данные основаны на опросе Kantar Emor с репрезентативной выборкой по всей Эстонии, который проводился онлайн с 9 по 15 мая 2024 года. Было опрошено 1128 жителей Эстонии в возрасте 16+.

Респондентам был предоставлен список политиков и предложено оценить, кому они доверяют. Это повторное исследование, проведённое по инициативе Kantar Emor.