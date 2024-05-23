Крупный производитель лекарств запускает производство в Эстонии

Биотехнологический концерн Repligen открывает в Юри офис и производственное предприятие, которое будет обслуживать рынки Азии и Европы, пишет dv.ee.
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По словам главы эстонского подразделения Repligen Мадиса Унти, данный завод является для Repligen инвестицией, имеющей стратегическое значение.
«Новое здание позволит нам значительно увеличить объем операций и обслуживать из эстонского центра клиентов как на европейском, так и на азиатском рынках», – пояснил он в пресс-релизе.
В новом здании компании, ориентированном на разработку и производство биотехнологического оборудования, будут находиться склад, офис, лаборатория, помещения для исследования и разработок, а также установки для производства и тестирования продукции и оборудования.
В будущем в новом здании будут работать около 200 человек.
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