Крупный производитель лекарств запускает производство в Эстонии

По словам главы эстонского подразделения Repligen Мадиса Унти, данный завод является для Repligen инвестицией, имеющей стратегическое значение.

«Новое здание позволит нам значительно увеличить объем операций и обслуживать из эстонского центра клиентов как на европейском, так и на азиатском рынках», – пояснил он в пресс-релизе.

В новом здании компании, ориентированном на разработку и производство биотехнологического оборудования, будут находиться склад, офис, лаборатория, помещения для исследования и разработок, а также установки для производства и тестирования продукции и оборудования.

В будущем в новом здании будут работать около 200 человек.

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