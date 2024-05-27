Правда забыли упомянуть, что ваши дети станут пользователями экосистемы, которую принес на новые «рынки» тот, кто вчера забрал твой старенький мобильный телефон с фотографиями твоих убитых родителей. Но ты не расстраивайся! Через несколько лет ты про них забудешь, а бороться против «технологического прогресса», который «исторически сложился», мы будем считать нецивилизованным и дискриминационным, ведь все пользовались испокон веков этой экосистемой.

В своей колонке главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, увидел в исчезновении русского языка из меню McDonald’s фактор, который по его мнению навредит не только русским Эстонии, но русскоязычным украинцам, которые вынуждены были бежать от носителей «русского мира» в русскоязычные регионы Украины.

Только уважаемые Андрей, к сожалению, не может, а может быть, и не хочет, задуматься, что если бы русский язык вместе со своей экспансией отсутствовал как фактор в Украине, то этим украинским беженцам ваше меню на русском языке не особо то и нужно было в Эстонии, а главное им не пришлось бы вообще вынуждено покидать свои дома, чтобы испытывать неудобства в эстонском McDonald’s.

Раскрою маленький наш внутриукраинский секрет, который тяжело понять гражданину РФ.