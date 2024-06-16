Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что этим пожертвованием Эстония помогает обновить автопарк полиции Житомира и Чернигова. По словам генерального директора департамента Эгерта Беличева, украинская полиция работает на передовой линии войны, где ей приходится решать целый ряд кризисных задач.

«В начале года небольшая делегация PPA посетила наших коллег в Украине, где нам рассказали, что их автопарк был частично уничтожен во время войны и очень устарел, например, они до сих пор используют технику советских времен. Помимо повседневной безопасности, украинская полиция занимается расследованием военных преступлений, и нехватка автомобилей мешает их работе. Мы решили подарить Украине наши старые автомобили, потому что сейчас самое время обновить наш собственный автопарк», - пояснил Беличев.

Беличев подтвердил, что автопарк Эстонии не уменьшится из-за передачи машин в Украину, и вскоре в эстонскую полицию все-равно поступят новые транспортные средства.

Эстонские полицейские передали украинским коллегам 15 автомобилей Volkswagen Tiguan и 16 Škoda Octavia, которые ранее использовались региональной полицией.

Беличев отметил, что нахождение водителей, готовых взять на себя ответственность и доставить автомобили в Украину, не составило труда, так как люди искренне желали помочь.

Автомобили перешли в пользование давних партнеров эстонской полиции - житомирской и черниговской полиции. Они были переданы украинской полиции в приграничном польском городе Жешув.

Пожертвование было доставлено командой из 39 сотрудников PPA. «У наших людей есть огромное желание поддержать Украину и помочь ей победить, и сотрудники полиции доставили пожертвование в свободное от работы время. Количество желающих прийти на помощь во много раз превышало количество машин», - добавил Беличев.

В воскресенье во Львове глава украинской полиции Иван Выговский поблагодарил эстонскую полицию за помощь. «Для украинской полиции очень много значит то, что Эстония нас поддерживает, и мы рады, что автомобили, которые раньше служили эстонцам, теперь могут помочь украинцам», - сказал Выговский.

В дополнение к автомобилям в Украину было отправлено 175 бронежилетов, которые больше не используются эстонской полицией. В Украине они будут использованы для экипировки полицейских курсантов.

Пожертвование поддержали эстонское отделение Международной полицейской ассоциации, предприятия Circle K и Rohe Auto AS.