Премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет следующим верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, утвреждает агентство DPA.
Лидеры ЕС достигли договоренности о назначении Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии, который в последние годы занимает Жозеп Боррель. Об этом днем 25 июня сообщило немецкое информационное агентство DPA (Deutsche Presse-Agentur).
Ранее в Twitter DPA со ссылкой на источники появилось сообщение о том, что Урсула фон дер Ляйен сохранит за собой пост главы Еврокомиссии.
#BREAKING EU leaders negotiating the bloc's top jobs have agreed to nominate Ursula von der Leyen for a second term as European Commission president, sources in the talks tell dpa. pic.twitter.com/oWPaBXc0Tm— dpa news agency (@dpa_intl) June 25, 2024
О том, что Каллас уедет работать в Брюссель под руководством фон дер Ляйен, СМИ сообщали еще в начале 2024 года.
При этом сама Каллас заявила во вторник журналистам, что даже если ее поддержат как кандидата на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, все равно нельзя быть уверенным, что она получит эту должность.
«Я буду работать премьер-министром до тех пор, пока я буду занимать пост премьер-министра. Давайте жить сегодняшним днем», - сказала Каллас в программе Vikerraadio «В студии - премьер-министр».
Новым председателем Евросовета вместо Шарля Мишеля, по данным DPA, станет экс-премьер Португалии Антониу Кошта.
Ожидается, что вопрос назначения политиков на руководящие посты в руководстве ЕС будет обсужден на саммите стран Евросоюза 27-28 июня в Брюсселе. Формально решения должны быть еще одобрены Европарламентом.
В начале июня издание Politico сообщило, что назначение Каллас поддерживает президент Франции.
Позже то же издание назвало Каю Каллас - идеальным кандидатом на пост главы евродипломатии.
10 июня глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что смена правительства может произойти уже летом. В конце мая глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что неопределенность в вопросе политического будущего Каи Каллас влияет на работу правительства Эстонии.
«Я не буду рассказывать всяких небылиц, этот вопрос повис в воздухе. Если Каллас получит какую-нибудь высокую должность, то ясно, что это правительство развалится. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос прояснится», - говорил министр иностранных дел Эстонии в мае.
О том, Кая Каллас должна уйти в отставку после выборов депутатов Европарламента заявил бывший премьер Андрус Ансип.
По результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом общественных исследований и фирмы Norstat Eesti, по состоянию на 19 июня «Отечество» поддерживают 30,5%, Партию реформ - 15,6%, Эстонскую консервативную народную партию - 11,8% избирателей, имеющих право голоса. Социал-демократическая партия (СДПЭ) имеет рейтинг на уровне 17,8%, Центристская партия с 12,5% и «Ээсти 200», поддержка которой составляет всего 2,4%.
Какова вероятность появления Каллас в должности главы дипломатии ЕС (в чем она сама не уверена) и зачем Брюсселю нужна именно она, неделю назад Rus.Postimees обсудил с прилетевшим в Таллинн немецким политологом, аналитиком Стокгольмского центра по изучению Восточной Европы Андреасом Умландом.