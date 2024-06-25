Лидеры ЕС достигли договоренности о назначении Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии, который в последние годы занимает Жозеп Боррель. Об этом днем 25 июня сообщило немецкое информационное агентство DPA (Deutsche Presse-Agentur).

Ранее в Twitter DPA со ссылкой на источники появилось сообщение о том, что Урсула фон дер Ляйен сохранит за собой пост главы Еврокомиссии.

#BREAKING EU leaders negotiating the bloc's top jobs have agreed to nominate Ursula von der Leyen for a second term as European Commission president, sources in the talks tell dpa. pic.twitter.com/oWPaBXc0Tm — dpa news agency (@dpa_intl) June 25, 2024

О том, что Каллас уедет работать в Брюссель под руководством фон дер Ляйен, СМИ сообщали еще в начале 2024 года.

При этом сама Каллас заявила во вторник журналистам, что даже если ее поддержат как кандидата на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, все равно нельзя быть уверенным, что она получит эту должность.

«Я буду работать премьер-министром до тех пор, пока я буду занимать пост премьер-министра. Давайте жить сегодняшним днем», - сказала Каллас в программе Vikerraadio «В студии - премьер-министр».

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Новым председателем Евросовета вместо Шарля Мишеля, по данным DPA, станет экс-премьер Португалии Антониу Кошта.