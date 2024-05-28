Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на два принципиальных вопроса об участии альянса в развязанной Путиным полномасштабной войне России с Украиной.
НАТО не планирует отправлять военных в Украину, но союзники сами решат, можно ли бить по России
«У нас нет никаких планов отправлять войска НАТО в Украину и становиться частью конфликта», - заявил генсек альянса 28 мая по прибытии на заседание министров обороны стран ЕС в Брюсселе.
О том, что союзники уже работают в Украине вместе с бойцами ВСУ ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Есть страны, которые уже обучают солдат на месте [в Украине]», - 20 мая цитировало слова Каллас издание Financial Times.
Это заявление моментально было прокомментировано в Москве. Официальный представитель МИД РФ выразила надежду на дальнейшую открытость Каллас по острому вопросу.
После этого премьер Эстонии заявила, что вопрос оправки эстонских военных в Украину будет принимать Рийгикогу, а жертвы среди эстонских военных не приведут к втягиванию НАТО в войну с Россией.
Эксперт по безопасности Райнер Сакс в своей статье для Postimees сегодня во вторник напомнил о заявлении главкома ВСУ, где сообщалось, что Франция отправит в Украину своих инструкторов. «Впервые о такой миссии было объявлено публично», - подчеркнул эксперт.
Ранее в Кремле прямо связали проведение военных учений с отработкой применения атктического ядерного оружия и заявление западных лидеров о возможности отправки своих военных в Украину.
27 мая Rus.Postimees опубликовал опрос жителей Таллинна о том, как они относятся к перспективе отправки военнослужащих Эстонии в Украину. Читайте наш материал - «Зачем людей на убой гнать?»: жители Эстонии об отправке войск НАТО в Украину».
Что касается дискуссии о снятии запретов на применение ВСУ западного оружия по признанным российским территориям, то это не вопрос НАТО, заявил сегодня Йенс Столтенберг.
«Это национальные решения, а не решения на уровне НАТО», - сказал он.
Генсек НАТО уверен, что право Киева на самооборону включает в себя право на удары вне границ Украины.
«Самые тяжелые бои идут сейчас у Харькова, рядом с российской границей. Поэтому для Украины будет очень сложно защищать себя, если она не сможет наносить удары по военным целям, которые находятся рядом с границей», - сказал Столтенберг журналистам во вторник.
Генсек НАТО верит, что снятие ограничений на применение западного оружия не делает альянс частью конфликта.
«Некоторые страны не ставили никаких ограничений, другие поставили их. Я решительно верю, что те страны, которые решили снимать ограничения, не делают НАТО частью конфликта», - добавил Йенс Столтенберг.