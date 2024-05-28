НАТО не планирует отправлять военных в Украину, но союзники сами решат, можно ли бить по России

«У нас нет никаких планов отправлять войска НАТО в Украину и становиться частью конфликта», - заявил генсек альянса 28 мая по прибытии на заседание министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

О том, что союзники уже работают в Украине вместе с бойцами ВСУ ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Есть страны, которые уже обучают солдат на месте [в Украине]», - 20 мая цитировало слова Каллас издание Financial Times.

Это заявление моментально было прокомментировано в Москве. Официальный представитель МИД РФ выразила надежду на дальнейшую открытость Каллас по острому вопросу.

Эксперт по безопасности Райнер Сакс в своей статье для Postimees сегодня во вторник напомнил о заявлении главкома ВСУ, где сообщалось, что Франция отправит в Украину своих инструкторов. «Впервые о такой миссии было объявлено публично», - подчеркнул эксперт.

Ранее в Кремле прямо связали проведение военных учений с отработкой применения атктического ядерного оружия и заявление западных лидеров о возможности отправки своих военных в Украину.