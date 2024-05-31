Зеленский: «Путин не сумасшедший. Он опасен. Это гораздо страшнее»

По словам украинского лидера, полномасштабное российское вторжение в Украину похоже на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах. Зеленский заявил об «идеологии русского фашизма»: он считает, что жестокие методы Путина, включающие массовые казни, захоронения и изнасилования, сопоставимы с тем, как воевала нацистская Германия. Во время наступления на Киев в 2022 году, отметил президент Украины, российские военные даже использовали «те же маршруты», что и армия Гитлера.

Если Россия победит в Украине, Путин будет стремиться и дальше перекраивать границы Европы, нападая на другие страны, заявил Зеленский. «Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Понимаете, он не остановится», - сказал он, характеризуя российского президента.

Зеленский считает, что переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с Москвой стало бы ловушкой, потому что Путину, по словам украинского лидера, нельзя верить. Москва, по мнению президента Украины, воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы «укрепить свои мускулы на поле боя», и рано или поздно нанесет новый удар.