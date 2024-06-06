Глава фракции «Единая Россия» в Псковском областном собрании депутатов заявил о необходимости физического устранения тех, кто не хочет «видеть или любить» действующую власть.
Физически ликвидировать тех, кто не любит власть, призвали в парламенте соседнего с Эстонией региона России
«Мы живем в непростое время. Как говорил Михаил Юрьевич (Ведерников - губернатор Псковской области - прим.ред.), мы говорим и наш президент, только делами можем доказывать - убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное. Фракция "Единая Россия" будет голосовать за», - заявил лидер «Единой России» в псковском областном парламенте Армен Мнацаканян.
Заявление не вызвало ни осуждения, ни вопросов у десятков депутатов и чиновников, которые присутствовали в зале заседаний Псковского областного собрания.
Мнацаканян является депутатом с 2021 года. До этого он был помощником сенатора и бывшего псковского губернатора Андрея Турчака, известного тем, что именно он заказал жестокое избиение журналиста Олега Кашина. Кашину переломали руки и ноги после перепалки с Турчаком в интернете.
В конце 80-х и в 90-е автор инициативы убивать тех, кто не любит в России власть, работал в системе школьного образования Пушкиногорского района Псковской области.
«Нашла Армена минута славы, да совсем не та. Шестьдесят лет прожить - и войти в историю одной репликой, затмившей все. Хоть полвека еще живи - не забудется, даже если сейчас с рук сойдет. Чем они там питаются? Чем дышат? Кто и чем их опрыскивает? Чтобы в итоге дойти до намерения "убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить" и добавить, что "это самое главное". Вот он, смысл жизни», - прокомментировал бывший депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг шокирующее заявление лидера единороссов в псковском парламенте.
Оппозиционер Шлосберг, которого ранее власти РФ сделали иноагентом, чтобы не допустить до выборов, лично знаком с Мнацаканяном.
«Как тебя потянуло "убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить"? Начни с меня, далеко ходить не надо, и губернатор, видный борец с "иностранными агентами", медальку "За заслуги перед Псковской областью" с барского плеча пожалует. Жизнь удалась?», - обратился Лев Шлосберг к единороссу.
Заявление Мнацаканяна прозвучало во время отчета губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе в 2023 году. Ведерников в 2017 году сменил на этом посту одного из лидеров «Единой России» Андрея Турчака, который до деоккупации Херсона в 2023 году стал широко известен фразой о том, что «Херсон с Россией навсегда».
Нынешний глава Псковской области Михаил Ведерников в 2005 году был задержан по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщали российские государственные информационные агентства.
Губернатор Михаил Ведерников известен так же тем, что во время миграционного кризиса 2022 года на границе Псковской области с Эстонией, когда граждане Украины стали массового покидать РФ после объявления мобилизации, несколько дней никак не реагировал на внезапно возникшую гуманитарную катастрофу перед КПП. Люди целыми сутками мокли под дождем на улице. Эстонские пограничники отмечали, что некоторые приходили из РФ с обморожениями. Власти Псковской области никак не пытались помочь людям, а поддержкой беженцев занимались волонтеры, чью работу координировали местные оппозиционеры.
В 2023 году Ведерников жаловался на отсутствие денег из Эстонии, которые до начала полномасштабной войны в Украине поступали на развитие совместных проектов. Губернатор Псковской области известен и пропагандистскими заявлениями об отправке к границе с Эстонией автобусов за теми, кто решится на переезд в РФ и инициативой отправить несовершеннолетних на границу с Эстонией для «борьбы с диверсантами».
«Ведерников - конченный фашист», - кратко охарактеризовал наш источник в псковской власти и нынешнего губернатора, и поведение тех, кто сегодня работают рядом с ним.
Оппозиционер Лев Шлосберг в 2023 году был удостоен шведской премии имени многолетнего управляющего фондом Альфреда Нобеля Гилеля Сторча.
Rus.Postimees тогда делал интервью с политиком, который остается в России и открыто выступает против действующего режима и развязанной им агрессивной войны в Украине.