НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Пожар на топливном объекте в Таллинне, приговор убийце из Арукюла, условный срок для легендарного марафонца

Взрыв и пожар в Пыхья-Таллинне

В среду в 12.36 в Центр тревоги поступило сообщение о сильном взрыве на улице Нылва в столичном районе Пыхья-Таллинн. На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев.

Из-за опасности взрыва людям в районе улицы Нылва было отправлено СМС-оповещение EE-ALARM с просьбой закрыть окна и оставаться дома.

Улица Нылва была закрыта для движения транспорта. Спасатели призывали избегать поездок в этом районе.

Автомобили экстренных служб на месте ЧП в Пыхья-Таллинне. 5 июня 2024 года. Фото: Мадис Вельтман

Пожар на нефтяном резервуаре был потушен в 15.26. Спасательный департамент сообщил, что опасности взрыва больше нет.

В ходе происшествия пострадал один из работников предприятия, находившийся во время взрыва на крыше резервуара. Вероятнее всего, пожар начался в результате работ с открытым огнем, проводившихся на крыше резервуара.

В резервуаре хранилось большое количество судового топлива. Спасатели смогли быстро предотвратить полное разрушение резервуара от огня. Для тушения были использованы пена и морская вода.

Провал вотума недоверия министру экономики

В понедельник, 3 июня, Рийгикогу рассмотрел вотум недоверия министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало, инициированный депутатами от оппозиции. «За» проголосовали 23 депутата, «против» были 53. Одиннадцать депутатов не присутствовали на заседании.

По мнению 22 депутатов Рийгикогу, Рийсало не смог справиться с экономическим спадом, а его решения и связи со спонсорами партии «Ээсти 200», такими как Bolt, ставят под сомнение прозрачность управления сферой экономики.