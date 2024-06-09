Главной новостью уходящей недели в Эстонии станут, безусловно, итоги выборов в Европарламент. До сих же пор самыми обсуждаемыми событиями завершающейся недели были крупный пожар в Пыхья-Таллинне, приговор Марку Якобу Яксону, совершившему убийство в прошлом году на стадионе в Арукюла, а также назначение условного наказания за физическое насилие легендарному эстонскому легкоатлету Павлу Лоскутову.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Пожар на топливном объекте в Таллинне, приговор убийце из Арукюла, условный срок для легендарного марафонца
Взрыв и пожар в Пыхья-Таллинне
В среду в 12.36 в Центр тревоги поступило сообщение о сильном взрыве на улице Нылва в столичном районе Пыхья-Таллинн. На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев.
Из-за опасности взрыва людям в районе улицы Нылва было отправлено СМС-оповещение EE-ALARM с просьбой закрыть окна и оставаться дома.
Улица Нылва была закрыта для движения транспорта. Спасатели призывали избегать поездок в этом районе.
Пожар на нефтяном резервуаре был потушен в 15.26. Спасательный департамент сообщил, что опасности взрыва больше нет.
В ходе происшествия пострадал один из работников предприятия, находившийся во время взрыва на крыше резервуара. Вероятнее всего, пожар начался в результате работ с открытым огнем, проводившихся на крыше резервуара.
В резервуаре хранилось большое количество судового топлива. Спасатели смогли быстро предотвратить полное разрушение резервуара от огня. Для тушения были использованы пена и морская вода.
Провал вотума недоверия министру экономики
В понедельник, 3 июня, Рийгикогу рассмотрел вотум недоверия министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало, инициированный депутатами от оппозиции. «За» проголосовали 23 депутата, «против» были 53. Одиннадцать депутатов не присутствовали на заседании.
По мнению 22 депутатов Рийгикогу, Рийсало не смог справиться с экономическим спадом, а его решения и связи со спонсорами партии «Ээсти 200», такими как Bolt, ставят под сомнение прозрачность управления сферой экономики.
Приговор убийце из Арукюла
В пятницу Харьюский уездный суд вынес приговор, согласно которому Марк Якоб Яксон, совершивший убийство человека в Арукюла, должен отбыть 12 лет тюремного заключения.
Суд засчитал время, проведенное Яксоном в предварительном заключении, как часть его приговора. Яксон, убивший молодого человека и нанесший телесные повреждения несовершеннолетней девушке, был арестован полицией 30 апреля прошлого года сразу после совершения преступлений, и суд оставил его под стражей.
Согласно обвинению, в ночь на 30 апреля прошлого года на стадионе школы Арукюла Яксон зарезал 19-летнего молодого человека и нанес ножевые ранения 17-летней девушке.
Яксон признал себя виновным в убийстве и физическом насилии на судебном заседании, состоявшемся 11 декабря. Вину молодого человека подтверждают и многочисленные доказательства, представленные прокурором, в том числе видеозаписи с камер наблюдения, установленных на школьном стадионе Арукюла.
Условный срок легендарному марафонцу Павлу Лоскутову
Тартуский уездный суд в пятницу признал знаменитого эстонского марафонца Павла Лоскутова виновным в физическом насилии над другим человеком и приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Суд постановил не приводить приговор в исполнение, если Лоскутов не совершит новое преступление в течение годичного испытательного срока.
При этом суд взыскал с Эстонской Республики 400 евро в пользу Лоскутова за моральный вред, причиненный в ходе производства за незаконное применение наручников. Но при этом легендарный легкоатлет должен оплатить процессуальные издержки в размере 2823,01 евро.
Павла Лоскутова обвиняли в том, что в апреле прошлого года в Валга он ударил 64-летнего знакомого. Согласно обвинительному заключению, жена потерпевшего просила Лоскутова прекратить избиение, однако обвиняемый продолжал нападать на потерпевшего и неоднократно наносил мужчине удары по лицу и голове, причиняя боль и причиняя вред его здоровью.
В законную силу решение уездного суда не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Дисквалификация эстонских спортсменов за допинг
В четверг стало известно, что Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) наложил предварительную дисквалификацию на двух эстонских бодибилдеров.
В опубликованный на сайте EADSE документ о дисквалификации в начале июня добавились два имени. Бодибилдеры Андрей Абросимов и Регина Круковская 20 и 23 мая сдали допинг-пробы, содержащие запрещенные вещества или следы их метаболитов или маркеров.
Спортсмены имеют право потребовать у EADSE открыть пробу Б.