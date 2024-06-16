В Ростове-на-Дону заключенные, связанные с Исламским государством, захватили в заложники сотрудников СИЗО

Камнееву, пишет Baza, вменили «статью 288.2» - такой не существует. «Медиазона» отмечает, что речь может идти о Данииле Камневе, которого судят в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону по делу о ячейке «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Как утверждается, Малик Гандалоев - бывший студент астраханской государственной медицинской академии, которого задержали в Ингушетии в марте 2023 года с братом и другом по делу о подготовке теракта.

Телеграм-канал «112» опубликовал два видеообращения, которые, как утверждается, заключенные записали из СИЗО Ростова-на-Дону, захватив заложников. Как телеграм-канал получил эти видео, неизвестно.

В первом ролике мужчина с бородой, ножом в руках и с черной повязкой с арабской вязью на голове говорит, что моджахеды Исламского государства захватили централ. На записи также видны два заложника в форме, одного из которых авторы видео называют Александром. После просьбы захватчиков «поделиться эмоциями и ощущениями» Александр говорит: «Люди настроены серьезно».

На второй записи другой мужчина с бородой и в повязке на голове заявляет, что группу захватчиков «подготовил сам Аллах», и случившееся не было сделано спонтанно, а они поставили кафирам (неверным - прим. „Медузы“) условия.

По одной из версий, обвиняемые смогли отобрать оружие у сотрудников изолятора. Источник РИА Новости утверждает, что заключенные вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. При этом на кадрах видеообращений заключенных видно, что в руках у них ножи и заточки.

Главное управление ФСИН по Ростовской области проведет проверку в отношении СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить откуда у заключенных взялись ножи и флаги ИГИЛ, заявил источник Shot.