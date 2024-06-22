Как жители Нарвы воспринимают парад 23 июня в честь годовщины победы Эстонии в Освободительной войне и насколько опасны для торжеств риски, которые несет Россия, находящаяся всего 500 метрах от места проведения шествия. Об этом Rus.Postimees спросил Яана Тоотса и Катри Райк.
«Это наша земля»: нынешний и бывший мэр о параде в Нарве после проблем на границе
23 июня в Нарве отметят День Победы в сражении под Вынну (Цесисом) в Освободительной войне. Освободительная война продолжалась с ноября 1918 года по февраль 1920 года между молодой Эстонской Республикой и Советской Россией, и включала бои эстонской армии с формированиями балтийских немцев Ландесвер в Северной Латвии. Война кончилась победой Эстонии и подписанием Тартуского мира.
В этом году торжества начнутся в семь утра с поднятия государственного флага в Нарвском замке.
За поднятием флага последует церемония возложения венков на Нарвском гарнизонном кладбище, а в 9:45 утра - экуменическая служба в Александровской церкви Нарвы.
Главное событие дня - парад на площади Пеэтри платс в Нарве - начнется в 11 утра с прибытия президента Алара Кариса, однако построение подразделений начнется за полчаса до этого. В параде примет участие почти тысяча защитников Эстонии, в том числе военнослужащие из других стран.
Торжества пройдут на фоне проблем с проходом границы с Россией. В последние дни из-за задержек в работе российских пограничников и перед российским, и перед эстонским КПП заметны небывалые очереди. Люди вынуждены ночевать на улице, не успевая пройти границу до закрытия погранперехода в Нарве на ночь. Одновременно Россия расширяет арсенал разведки в регионе. На этой неделе в небе над Ивангородом был заметен аэростат, который просматривал многие районы Нарвы с высоты.
Мэр Нарвы Яан Тоотс (Центристская партия) отмечает, что очереди перед КПП указывают на попытку России устроить провокации, но границу переходят мирные люди.
«Люди в очереди, они же мирные люди. Мы предоставили им воду, скорую помощь на случай, если что-то случится. Нужно подумать, как быть с очередью [в момент торжественных мероприятий 22-23 июня]. Но уже давно было сообщено, что 23 июня граница так и так закроется на время проведения парада», - ответил мэр Нарвы Яан Тоотс.
Вечером 21 июня стало известно, что PPA закроют КПП Нарва на выход на все выходные. Въезд в Эстонию закрыт не будет.
Мэр Нарвы уверен, что парад соберет множество зрителей.
«Конечно, горожане смотрят на парад положительно. У нас это было только один раз за треть века. Но в этом году на День Европы президент посетил Нарву и был большой концерт. И это показывает нам, что Нарву уважают, и город в центре внимания правительства Эстонии. И парад 23 июня - это важно. Со всего региона люди приедут посмотреть на него. В субботу в 20:00 будет главная репетиция. Люди смогут наблюдать репетицию, кому не удобно приходить 23-го», - сказал Яан Тоотс Rus.Postimees.
Бывший мэр Нарвы, глава города в 2020-2023 годах, Катри Райк (Социал-демократическая партия) отчасти вступает в заочный спор с преемником. По ее словам, летом город пустеет.
«Нарвский менталитет таков, что уже когда начинается май и становится теплее, все уезжают из города на дачи. Город пустой. Вернутся ли люди на парад 23-го, я не отвечу сейчас. Мы это увидим в воскресенье утром. Но каждое шествие, каждый парад есть люди, которым это интересно. Те, кого это радует», - сказала Райк.
Бывший мэр Нарвы напомнила, что у аншлага на торжествах 23 июня есть и другие помехи.
«Будем честными, в конце 80-х в Нарве было 85 тысяч жителей, сейчас 54 тысячи. Но и событий интересных не так много. Обязательно люди придут. Город стареет, а бабушки не будут устраивать неприятностей на улицах», - улыбаясь, сама перешла к теме безопасности Катри Райк.
Она уверена, что торжества пройдут спокойно.
«У нас спокойный мирный город. Нарвитяне уважают свой город, никто не хочет ему плохого. Никто не будет что-то рушить. Уверена, что полиция сработает адекватно ситуации», - добавила Райк.
Мэр Нарвы Яан Тоотс не считает, что стоит опасаться провокаций России в приграничном городе в этот день.
«Я не верю, что будут провокации в Нарве 23 июня. Для этого у нас есть компетентные органы, которые смотрят за этим. Это уже не вопрос города. Мы же заняты обеспечением человеческой помощи, чтобы была вода у людей, чтобы были туалеты», - ответил Тоотс.
В пятницу, комментируя ситуацию на границе в Нарве с небывалыми очередями, Яан Тоотс сказал Rus.Postimees, что, если граница будет закрыта, это станет катастрофой: «Я только что говорил с гендиректором Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгертом Беличевым, и сообщил, что мы считаем, что граница должна быть открыта».
«Это надо спрашивать у России, не у меня. Надеюсь, что неприятностей не будет. Но мы живем в такое время, что многое может быть», - заметила, в свою очередь, Катри Райк.
Впрочем, бывший мэр уверена, что отказываться от собственной истории из-за гибридных атак России нельзя.
«Это наша земля. Это свободная страна. Это Эстонская Республика. Мы в своей стране делаем, что нам хочется. Если во внешней политике неспокойные времена, это не значит, что мы должны бояться проводить свои парады и прятаться», - заключила Катри Райк.