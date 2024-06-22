«Это наша земля»: нынешний и бывший мэр о параде в Нарве после проблем на границе

«Люди в очереди, они же мирные люди. Мы предоставили им воду, скорую помощь на случай, если что-то случится. Нужно подумать, как быть с очередью [в момент торжественных мероприятий 22-23 июня]. Но уже давно было сообщено, что 23 июня граница так и так закроется на время проведения парада», - ответил мэр Нарвы Яан Тоотс.

Мэр Нарвы Яан Тоотс у трибуны Нарвского городского собрания. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Вечером 21 июня стало известно, что PPA закроют КПП Нарва на выход на все выходные. Въезд в Эстонию закрыт не будет.

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Мэр Нарвы уверен, что парад соберет множество зрителей.

«Конечно, горожане смотрят на парад положительно. У нас это было только один раз за треть века. Но в этом году на День Европы президент посетил Нарву и был большой концерт. И это показывает нам, что Нарву уважают, и город в центре внимания правительства Эстонии. И парад 23 июня - это важно. Со всего региона люди приедут посмотреть на него. В субботу в 20:00 будет главная репетиция. Люди смогут наблюдать репетицию, кому не удобно приходить 23-го», - сказал Яан Тоотс Rus.Postimees.

Бывший мэр Нарвы, глава города в 2020-2023 годах, Катри Райк (Социал-демократическая партия) отчасти вступает в заочный спор с преемником. По ее словам, летом город пустеет.