Сегодня, 22 июня, рано утром сотрудники Таллиннской тюрьмы обнаружили в камере тело 23-летнего заключенного.
В Таллиннской тюрьме произошло убийство? В камере найден труп 23-летнего заключенного
Тело было найдено в запертой камере для арестованных, где помимо умершего был размещен еще один заключенный. Речь идет о задержанных, которые вместе находились в одной камере с начала июня.
Потерпевший был арестован за преступление, связанное с наркотиками, и ранее уже наказывался в уголовном порядке.
Таллиннская тюрьма для установления обстоятельств смерти возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, которая касается убийства. Уголовное производство находится в ведении Пыхьяской окружной прокуратуры.