Студия Postimees: будет ли у Эстонии новый олимпийский чемпион?

Летние Олимпийские игры начнутся в Париже уже 26 июля. Готова ли сборная Эстонии к большим вызовам? Кто станет новым олимпийским чемпионом вслед за эстонскими фехтовальщицами, пополнившими копилку сборной золотом на предыдущей Летней олимпиаде?