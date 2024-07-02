Летние Олимпийские игры начнутся в Париже уже 26 июля. Готова ли сборная Эстонии к большим вызовам? Кто станет новым олимпийским чемпионом вслед за эстонскими фехтовальщицами, пополнившими копилку сборной золотом на предыдущей Летней олимпиаде?
Студия Postimees: будет ли у Эстонии новый олимпийский чемпион?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа. Следите за эфиром в 13:00!
- Эстонские спортсмены выиграли три Чемпионата Европы подряд (десятиборье, плавание, фехтование). Поможет ли это претендовать на олимпийское золото?
- Почему национальная сборная оказалась в этот раз самой малочисленной за всю историю?
- На минувших Летних играх 2021 года все медали для Эстонии завоевали фехтовальщицы. Что происходит сейчас в нашем фехтовании?
- На какие дисциплины можно надеяться? На что делает ставки ЭОК?
- Когда эстонские спортсмены отправятся в Париж?
- Где будет жить сборная? Каков состав делегации?
- Кто может составить конкуренцию США по количеству медалей?