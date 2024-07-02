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Студия Postimees: будет ли у Эстонии новый олимпийский чемпион?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Летние Олимпийские игры начнутся в Париже уже 26 июля. Готова ли сборная Эстонии к большим вызовам? Кто станет новым олимпийским чемпионом вслед за эстонскими фехтовальщицами, пополнившими копилку сборной золотом на предыдущей Летней олимпиаде?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа. Следите за эфиром в 13:00!

  • Эстонские спортсмены выиграли три Чемпионата Европы подряд (десятиборье, плавание, фехтование). Поможет ли это претендовать на олимпийское золото?
  • Почему национальная сборная оказалась в этот раз самой малочисленной за всю историю?
  • На минувших Летних играх 2021 года все медали для Эстонии завоевали фехтовальщицы. Что происходит сейчас в нашем фехтовании? 
  • На какие дисциплины можно надеяться? На что делает ставки ЭОК?
  • Когда эстонские спортсмены отправятся в Париж?
  • Где будет жить сборная? Каков состав делегации?
  • Кто может составить конкуренцию США по количеству медалей?
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