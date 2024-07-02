Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Давида

Сотрудники школы и родственники подростка не знают, где может находиться Давид. Полиция проверила возможные места его пребывания в Тарту, но его местонахождение пока не установлено. У него нет с собой телефона.

Давид был одет в черную футболку и черные длинные брюки. Он может находиться как в Тарту, так и в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел Давида или знает, где он может быть, позвонить по номеру 112.