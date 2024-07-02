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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Давида

rus.postimees.ee
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Давид.
Давид. Фото: Lõuna prefektuur

Полиция просит в установлении местонахождения 15-летнего Давида, который 30 июня покинул педагогическое училище Маарьямаа и не вернулся туда по сей день.

Сотрудники школы и родственники подростка не знают, где может находиться Давид. Полиция проверила возможные места его пребывания в Тарту, но его местонахождение пока не установлено. У него нет с собой телефона.

Давид был одет в черную футболку и черные длинные брюки. Он может находиться как в Тарту, так и в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел Давида или знает, где он может быть, позвонить по номеру 112.

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